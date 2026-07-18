Zee Media Network: విశేషంగా క్రీడా ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 ముగింపునకు వచ్చింది. ఫుట్బాల్ ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ అర్జెంటీనా, స్పెయిన్ మధ్య జరగనున్న నేపథ్యంలో ఫిఫా అధ్యక్షుడు గియానీ ఇన్ఫాంటినో మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా 140 కోట్ల మంది జనాభా కలిగిన భారతదేశంలో ఫిఫా ప్రపంచకప్ను ప్రసారం చేస్తున్న జీ మీడియా నెట్వర్క్పై గియానీ ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ సందర్భంగా జీ మీడియాకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
'స్పెయిన్, అర్జెంటీనాల మధ్య జరగనున్న ఫిఫా ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ సందర్భంగా భారతదేశంలో ఫుట్బాల్ క్రీడను ప్రోత్సహించడానికి జీ నెట్వర్క్ ఎంతో కృషి చేసింది. ఈ సందర్భంగా జీ టీవీలోని నా మిత్రులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా' అని ఫిఫా అధ్యక్షుడు గియానీ ఇన్ఫాంటినో తెలిపారు. ఫిఫా మహిళల ప్రపంచ కప్ 2027, ఫిఫా యూత్ ప్రపంచ కప్లు, ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్లు, ఫిఫా ఇంటర్కాంటినెంటల్ కప్తో సహా మొత్తం 39 ఫిఫా పోటీలను జీ మీడియాతో కలిగి ఉన్న భాగస్వామ్యంపై నేను గర్వపడుతున్నా' అని ప్రకటించారు. దీనివల్ల భారతదేశంలో ఫుట్బాల్ కేవలం ప్రతి నాలుగేళ్లకు ఒకసారి జరిగే క్రీడగా కాకుండా నిరంతర క్రీడా కార్యకలాపంగా కొనసాగేలా ఉంటుందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
'భారతదేశంలో ఫుట్బాల్కు అపారమైన ఆదరణ ఉంది. ఇక్కడి మార్కెట్కు భారీ సామర్థ్యం ఉందని తెలుసు. 2017లో జరిగిన ఫిఫా అండర్-17 ప్రపంచ కప్కు 13 లక్షలకు పైగా అభిమానులు హాజరై రికార్డు సృష్టించారు. ఐదేళ్ల తర్వాత జరిగిన ఫిఫా అండర్-17 మహిళల ప్రపంచ కప్ సందర్భంగా నేను భారతదేశాన్ని సందర్శించినప్పుడు ఈ విషయాన్ని స్వయంగా తెలుసుకున్నా' అని ఫిఫా అధ్యక్షుడు గియానీ ఇన్ఫాంటినో వివరించారు. '2020లో ఒక ఐఓసీ సమావేశం కోసం నేను భారతదేశాన్ని సందర్శించినప్పుడు అత్యధిక గోల్స్ చేసిన భారత ఆటగాడు సునీల్ ఛెత్రిని కలిసే గౌరవం నాకు లభించింది. ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026లో కూడా మీ అందమైన దేశ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది' అని వెల్లడించారు.
'న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా, ఖతార్, డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగోతో సహా వివిధ జాతీయ జట్లకు భారత సంతతికి చెందిన ఆటగాళ్లు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. దీనికితోడు 16 ఆతిథ్య నగరాల్లో మ్యాచ్లను వీక్షించిన 65 లక్షల మంది అభిమానుల్లో భారతీయులు ఉన్నారు. వీరిలో చాలామంది అర్జెంటీనా, బ్రెజిల్, పోర్చుగల్ లేదా ఇంగ్లాండ్ వంటి జట్లకు మద్దతు ఇచ్చారు' అని ఫిఫా అధ్యక్షుడు గియానీ ఇన్ఫాంటినో వివరించారు.
A special video message for ‘Z’ from FIFA President Gianni Infantino.
Ahead of tomorrow’s FIFA World Cup 2026™ final, he acknowledges Z’s efforts to promote football, create shared fan experiences and take the beautiful game closer to audiences across India.
As the tournament… pic.twitter.com/5d6MzeD5Us
— ZEE (@ZEECorporate) July 18, 2026
జీ నెట్వర్క్ ఫుట్బాల్ ప్రపంచకప్ను ప్రైవేట్ టెలివిజన్ వీక్షణకు మించి తీసుకువెళ్లాలని కోరుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉందని ఫిఫా అధ్యక్షుడు గియానీ ఇన్ఫాంటినో తెలిపారు. 'సినిమా హాళ్లు, పబ్లు, రెస్టారెంట్లు, విమానాశ్రయాలు, హోటళ్లలలో అధికారిక ప్రదర్శనలకు అనుమతించడంతో దేశవ్యాప్తంగా టోర్నీకి విశేష ఆదరణ లభించడంలో సహాయపడ్డారు. ఇది ఒక అద్భుతమైన కృషి. ఇది ఫుట్బాల్ ఆటకు ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది' అని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. భారతదేశంలో ఫుట్బాల్ను ప్రోత్సహించడానికి జీ మీడియాకు మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నట్లు చెప్పారు. భారతదేశాన్ని ఫిఫా ప్రపంచ కప్కు స్వాగతించే రోజు కోసం తాను ఎదురుచూస్తున్నట్లు తెలిపారు.