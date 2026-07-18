Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /భారత్‌లో ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ ప్రసారం.. జీ మీడియాపై ఫిఫా అధ్యక్షుడు గియానీ ఇన్ఫాంటినో ప్రశంసలు

భారత్‌లో ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ ప్రసారం.. జీ మీడియాపై ఫిఫా అధ్యక్షుడు గియానీ ఇన్ఫాంటినో ప్రశంసలు

FIFA President Gianni Infantino Thanked And Praised To Zee Network: విశ్వవిఖ్యాత క్రీడా టోర్నీ ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ 2026 ప్రసారాలు భారతదేశంలో అద్భుతంగా చేస్తున్న జీ మీడియాపై ఫిఫా అధ్యక్షుడు గియానీ ఇన్‌ఫాంటినో ప్రశంసలు కురిపించారు. ఫుట్‌బాల్‌ ప్రపంచకప్‌ను విజయవంతంగా ప్రసారాలు చేస్తున్న జీ మీడియాకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 18, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:38 PM IST
భారత్‌లో ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ ప్రసారం.. జీ మీడియాపై ఫిఫా అధ్యక్షుడు గియానీ ఇన్ఫాంటినో ప్రశంసలు
Image Credit: Gianni Infantino (Source: X)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఆషాఢంలో భారీగా తగ్గిన బంగారం...మరి శ్రావణ మాసంలో పసిడి ధరల పరిస్థితి ఏంటి?... పెరుగుతుందా..? లేక తగ్గుతుందా..?
gold rate20 min ago
2
Ande Sri Smruthi Vanam1 hr ago
3
govt employees1 hr ago
4
Husband Deaths2 hrs ago
5
National Film Awards 20262 hrs ago