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FIFA World 2026: అర్జెంటీనా టీమ్‌ జెర్సీపై '1893' నంబర్.. దీని వెనుక రహస్యం తెలుసా..!

Lionel Messis team Jersey: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఫుట్ బాల్ ప్రేమికులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూసిన  ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌ అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. ఈ సారి అమెరికా, కెనడా, మెక్సికో దేశాలు సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నాయి.  ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026లో భాగంగా బుధవారం కాన్సాస్‌లో అల్జీరియాతో జరిగిన తమ తొలి మ్యాచ్‌లో అర్జెంటీనా జట్టు '1893'అనే  ఉన్న జెర్సీలను ధరించి మైదానంలోకి దిగడం వీక్షకులను  ఆశ్చర్యపరిచింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 17, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:22 AM IST
FIFA World 2026: అర్జెంటీనా టీమ్‌ జెర్సీపై '1893' నంబర్.. దీని వెనుక రహస్యం తెలుసా..!
Image Credit: FIFA World Cup 2026 (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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