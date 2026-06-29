/హిస్టరీ క్రియేట్ చేసిన కెనడా: నాకౌట్ పోరులో సంచలన విజయం..!

Canada in Knock out: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ లో ఆతిథ్య దేశం కెనడా నాకౌట్కు అర్హత సాధించింది. ఈ సారి జరిగే ఫిఫా వరల్డ్ కప్ క్రీడకు కెనడాతో పాటు అమెరికా, మెక్సికో మూడు దేశాలు ఆతిథ్యమిస్తున్నాయి. ఇందులో ఎక్కువ మ్చాచ్లు అమెరికా గడ్డపైనే జరగుతున్నాయి. ఆదివారం ఆట ముగిసే సమయానికి కెనడా మిడ్ ఫీల్డర్ స్టీఫెన్ అద్భుతం చేశాడు. అంది వచ్చిన అవకాశాన్ని గోల్ గా మార్చాడు.దీంతో ఆ దేశ అభిమానులు సంబరాల్లో మునిగిపోయారు. గోల్ పోస్ట్ టార్గెట్ గా దక్షిణ ఆఫ్రికా రెండు షాట్స్ కొట్టగా కెనడా ఆటగాళ్ళు ఏడు సార్లు నిలువరించే ప్రయత్నం చేశారు. సౌత్ ఆఫ్రికా గోల్ చేయడంతో విఫలమైంది.
ఈ మ్యాచ్ లో ఇద్దరు కెనడా ఆటగాళ్లకు రిఫరీ ఎల్లో కార్డ్స్ ఇచ్చారు. వరల్డ్ కప్ లో ఆతిథ్య దేశంగా ఉన్న కెనడా లీగ్ స్టేజ్ లో పెద్దగా పర్పామ్ చేసింది లేదు. గ్రూప్ బి లో స్విట్జర్లాండ్ తో జరిగినచివరి మ్యాచ్ లో కెనడా జట్టు ఘోరంగా ఓటమి పాలైంది. అయితే నాకౌటు్ మ్యాచ్ లో కెనడా డిఫెన్స్ చేస్తూ అద్భుతంగా పోరాడింది. ఫలితం కీలకమైన నాకౌట్కు అర్హత సాధించింది. అంతేకాదు ప్రత్యర్థిని గోల్ కొట్టకుండా నిలవరించింది. ఫిఫా ప్రపంచ కప్ లో నాకోటు మ్యాచ్ గెలవడం కెనడాకు ఇదే తొలిసారి.
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 టోర్నమెంట్ కు అమెరికా, మెక్సికో, కెనడా దేశాలు ఆతిథ్యమిస్తున్నాయి. 49 రోజుల పాటు సాగే ఫుట్ బాల్ సమరంలో 48 దేశాల జట్లు తొలిసారి ఈ టోర్నమెంట్లో అర్హత సాధించాయి. ఇక ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ప్రత్యక్ష ప్రసార హక్కులను మీడియా దిగ్గజం జీ నెట్వర్క్ సొంతం చేసుకుంది. అంతేకాదు జీ5 ఓటీటీ వేదికగా ఈ ప్రపంచ కప్ ప్రసారాలకు అద్భుతమైన వ్యూవర్ షిప్తో దూసుకుపోతుంది. ఇక ఫీఫా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ జూలై 19న జరగనుంది. ఫిఫా ప్రపంచకప్నకు కేప్ వెర్డ్, కురసావ్, జోర్డాన్, ఉజ్బెకిస్థాన్తో తొలిసారి అర్హత సాధించి చరిత్ర సృష్టించాయి.
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