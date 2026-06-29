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హిస్టరీ క్రియేట్ చేసిన కెనడా: నాకౌట్ పోరులో సంచలన విజయం..!

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచ వరల్డ్ కప్‌లో 16వ రౌండ్‌లో కెనడా నా కౌట్ దశకు చేరుకుంది. లాస్ ఏంజెలస్ స్టేడియంలోఅత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన మ్యాచ్ లో దక్షిణాఫ్రికా పై ఒకటి 0 తేడాతో విజయం సాధించి ఆతిథ్య దేశం కెనడా తన నా కౌట్ దశలో బెర్త్ కన్ఫామ్ చేసుకుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 29, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:29 PM IST
హిస్టరీ క్రియేట్ చేసిన కెనడా: నాకౌట్ పోరులో సంచలన విజయం..!
Image Credit: Knock Out Canada (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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