Argentina vs Algeria FIFA World Cup 2026 match Marathi report : 20 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న లియోనెల్ మెస్సీ తన మాయాజాలాన్ని మరోసారి ప్రదర్శించాడు. 38 ఏళ్ల మెస్సీకి ఇది బహుశా చివరి ప్రపంచ కప్ కావడంతో.. అతను మైదానంలోకి అడుగుపెట్టిన వెంటనే వాతావరణం చాలా భావోద్వేగభరితంగా మారింది. అర్జెంటీనా అభిమానులు కన్నీళ్ల ద్వారా తమ భావోద్వేగాలను వెలిబుచ్చడం కనిపించింది. మెస్సీ మూడు అద్భుతమైన గోల్స్ చేసి అభిమానుల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టడమే కాకుండా ఫీఫా ఫుట్బాల్ ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో అనేక రికార్డులను నెలకొల్పాడు. అతను అర్జెంటీనా తరఫున గోల్స్ చేసిన అతి పిన్న వయస్కుడైన.. అతి పెద్ద వయస్కుడైన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. గొప్ప ఫుట్బాల్ ఆటగాడు పీలే రికార్డును కూడా బద్దలు కొట్టాడు. మెస్సీ మాయాజాలపు హ్యాట్రిక్ బలంతో, అర్జెంటీనా 3-0 తేడాతో అల్జీరియాను ఓడించింది.
కాన్సాస్ సిటీలోని ఆరోహెడ్ స్టేడియం మెస్సీతో నిండిపోయింది. 2006 జూన్ 16న తన ప్రపంచ కప్ అరంగేట్రం చేసిన యువ మెస్సీ, ఇప్పుడు అర్జెంటీనా తరపున వయోజనుడిగా ఆడుతున్నాడు. కానీ అతని వేగం, గోల్స్ చేయాలనే తపన ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నాయి. అందుకే అతను మ్యాచ్ ఐదవ నిమిషంలో ఒక అద్భుతమైన గోల్ చేశాడు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు అది ఆఫ్ సైడ్ అయింది. అతనికి అల్జీరియా నుంచి కూడా వెంటనే సమాధానం లభించింది. కానీ అంపైర్ ఆఫ్ సైడ్ జెండా చూపడంతో వారు కూడా నిరాశపడాల్సి వచ్చింది. ఇరు జట్లు సమానంగా తలపడుతుండగా, మెస్సీ తన ఆకర్షణను ప్రదర్శించాడు. 17వ నిమిషంలో, అతను బాక్స్ వెలుపల నుంచి ఒక అద్భుతమైన గోల్ చేసి అర్జెంటీనాకు 1-0 ఆధిక్యాన్ని అందించడమే కాకుండా, అనేక రికార్డులను నెలకొల్పాడు.
డి పాల్ కొట్టిన ఫ్రీ కిక్ను ఒక డిఫెండర్ అడ్డుకున్నాడు. అతను మైదానం మధ్య నుండి ముందుకు దూసుకొచ్చి దూరం నుండి బలమైన షాట్ కొట్టాడు. ఆ బంతి గోల్ కీపర్ లూకా జిదాన్ వేళ్లను తాకుతూ నేరుగా నెట్లోకి దూసుకెళ్లింది. దీంతో స్టేడియం మొత్తం కేకలతో మారుమోగింది. మెస్సీ సాధించిన ఈ 14వ ప్రపంచ కప్ గోల్ అర్జెంటీనాకు ఆధిక్యాన్ని ఇచ్చింది. వారు మ్యాచ్పై తమ పట్టును నిలుపుకున్నారు. అల్జీరియా కూడా స్కోరును సమం చేయడానికి ప్రయత్నించింది, కానీ అర్జెంటీనా రక్షణ బలంగా ఉంది. రెండవ అర్ధభాగంలో కూడా అర్జెంటీనా దాడిని కొనసాగించింది. 60వ నిమిషంలో మెస్సీ సులభమైన గోల్ చేసి అర్జెంటీనా ఆధిక్యాన్ని 2-0కి పెంచాడు.
ప్రపంచ కప్లో ఇది అతనికి 15వ గోల్, దీనితో అతను టోర్నమెంట్ ఆల్-టైమ్ లీడింగ్ స్కోరర్గా బ్రెజిల్కు చెందిన రొనాల్డోతో కలిసి రెండవ స్థానానికి చేరుకున్నాడు. జర్మనీకి చెందిన మిరోస్లావ్ క్లోస్ (16) అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. అలెక్సిస్ మెక్అలిస్టర్ దూరం నుండి కొట్టిన పవర్ ఫుల్ షాట్ను జిదాన్ అడ్డుకున్నాడు, అతను అక్కడే ఉండి రీబౌండ్ను ప్రశాంతంగా గోల్లోకి నెట్టాడు. 66వ నిమిషంలో మెస్సీ హ్యాట్రిక్ను అల్జీరియన్ గోల్ కీపర్ అడ్డుకున్నాడు.
ఫ్రాన్స్కు చెందిన కైలియన్ ఎంబాపే, నార్వేకు చెందిన ఎర్లింగ్ హాలాండ్ .. ఇప్పుడు అర్జెంటీనాకు చెందిన మెస్సీ తలా రెండు గోల్స్ చేసి ఈ ప్రపంచ కప్ను ఈరోజు చిరస్మరణీయం చేశారు. మెస్సీ 76వ నిమిషంలో ఒక అడుగు ముందుకు వేసి తన హ్యాట్రిక్ను పూర్తి చేశాడు. ఇది ప్రపంచ కప్లో అతనికి తొలి హ్యాట్రిక్. దీనితో, అతను ప్రపంచ కప్లో 16 గోల్స్తో అత్యధిక గోల్స్ చేసిన ఆటగాడి రికార్డును సమం చేశాడు. ప్రపంచ కప్లో హ్యాట్రిక్ సాధించిన అత్యంత పెద్ద వయసు ఆటగాడిగా నిలిచాడు. అర్జెంటీనా 3-0 తేడాతో విజయం సాధించింది.
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