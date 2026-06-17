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Lionel Messi: మెస్సీ హిస్టారికల్ రికార్డ్.. హాట్రిక్ గోల్స్‌తో అల్జీరియా ఊచకోత.. వరల్డ్ కప్ ఆల్‌టైమ్ రికార్డ్ సమం..!

Lionel Messi equals Miroslav Klose World Cup goals record :  మెస్సీ.. మెస్సీ.. స్టేడియం నినాదాలతో మారుమోగింది.  లియోనెల్ మెస్సీ మరోసారి ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచానికి తన మాయాజాలం రుచి చూపించాడు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 17, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:56 AM IST
Lionel Messi: మెస్సీ హిస్టారికల్ రికార్డ్.. హాట్రిక్ గోల్స్‌తో అల్జీరియా ఊచకోత.. వరల్డ్ కప్ ఆల్‌టైమ్ రికార్డ్ సమం..!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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