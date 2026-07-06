FIFA World Cup Brazil Out: ప్రపంచ కప్ 2026 ప్రీ-క్వార్టర్స్ మ్యాచ్లో ఐదుసార్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్ నిలిచిన బ్రెజిల్కు నాకౌట్ మ్యాచ్లో నార్వేపై 2-1 తేడాతో ఓడిపోయింది. ఆరోసారి వరల్డ్ కప్లో గెలవాలనుకున్న బ్రెజిల్కు ఆశలకు ప్రీ-క్వార్టర్స్లోనే ఫులిస్టాప్ పడింది. దీంతో ఈజీగా గెలుస్తామనుకున్న మ్యాచ్లో ఓటమిని ఫ్యాన్స్ తట్టుకోలేక పోయారు. స్టేడియంలోనే ఏడ్చేశారు.
తొలిసారి క్వార్టర్ ఫైనల్లో నార్వే..
బ్రెజిల్ పై సంచలనం విజయంతో నార్వే తొలిసారి ప్రపంచకప్ క్వార్టర్ ఫైనల్లోకి అడుగుపెట్టింది. మొత్తంగా ఐదు సార్లు విశ్వ విజేతగా నిలిచిన జట్టును ఓడించడంతో నార్వేలో సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాయి. నార్వే ఫుట్బాల్ ప్రేమికుల ఆనందనాకి అవధులు లేకుండా పోయింది.
ఫుట్ బాల్ ప్రపంచ కప్లో మట్టి కరిచిన బ్రెజిల్..
ఫుట్బాల్లో తిరుగులేని శక్తిగా ఎడిదిన బ్రెజిల్ ను నార్వే ఓడించి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది నార్వే. మ్యాచ్ ప్రారంభం నుంచి ఇరు జట్లు హోరాహోరీగా మైదానంలో తలపడ్డాయి. మ్యాచ్ సెకెండ్ హాఫ్లో నార్వే స్టార్ స్ట్రైకర్, ఎర్లింగ్ హాలాండ్ గోల్ కొట్టి బ్రెజిల్పై ప్రెషర్లోకి తెచ్చాడు . ఈ గోల్ ఇచ్చిన షాక్ నుంచి కోలుకోకముందే, హాలాండ్ మరోసారి గోల్ కొట్టాడు. మ్యాచ్ ముగియడానికి కొన్ని నిమిషాల ముందు చేసిన గోల్ నార్వే లీడ్ ను 2-0కు పెంచాడు. ఈ గోల్తో హాలాండ్ ప్రస్తుత టోర్నీలో మొత్తం 7 గోల్స్ పూర్తి చేసుకున్నాడు. దీంతో లియోనెల్ మెస్సి, కిలియన్ ఎంబాప్పెల సరసన 'గోల్డెన్ బూట్' రేసులో ముందు వరుసలో ఉన్నాడు.
బ్రెజిల్ కు పెనాల్టీ..
మ్యాచ్ ఇంజ్యూరీ సమ యం 10వ నిమిషంలో బ్రెజిల్ కు పెనాల్టీ లభించింది. ఈ పెనాల్టీని నెయ్మర్ గోల్గా మలిచాడు. ఈ ప్రపంచ కప్లో నెయ్మర్కు ఇదే ఫస్ట్ గోల్ చేశాడు. అయితే, అప్పటికే టైం అవ్వడంతో బ్రెజిల్ 2-1తో ఓడింది. కాగా బ్రెజిల్ అభిమానుల గుండె చప్పుడుగా ఉన్న స్టార్ ఫార్వర్డ్ ప్లేయర్ నెయ్మర్ జూనియర్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తన అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్ కెరీర్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు.
బ్రెజిల్ ను కోలుకోలేని దెబ్బతీసిన యూరోపియన్ జట్లు..
ప్రపంచ్ కప్ టోర్నీలో బ్రెజిల్కు యూరోపియన్ జట్లు శాపంగా మారినట్లు కనిపిస్తోంది. గత కొన్ని ప్రపంచ కప్లుగా బ్రెజిల్ నాకౌట్ మ్యాచ్లలో యూరోపియన్ జట్ల చేతిలోనే పరాజయం పాలవుతూ టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమిస్తోంది. అది ఈసారి కూడా కొనసాగింది. ఈ పరాజయంతో బ్రెజిల్ జట్టుకు యూరోపియన్ జట్ల చేతిలో ప్రపంచకప్ నాకౌట్ దశలో వరుసగా 7వ సారి ఓటమి ఎదురైనట్లయింది. 1990 ప్రపంచకప్ తర్వాత బ్రెజిల్ జట్టు రౌండ్ ఆఫ్ 16 దశలోనే మెగా టోర్నీ నుంచి వైదొలగడం ఇదే మొదటిసారి.
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