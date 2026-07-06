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ఫిఫా ఫుట్‌బాల్‌ వరల్డ్‌కప్‌ టోర్నీ నుంచి బ్రెజిల్‌ ఔట్..

Brazil Out of FIFA World Cup Tournament: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ టోర్నమెంట్ నుంచి బ్రెజిల్ కు నార్వే బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. నాకౌట్ మ్యాచ్‌లో నార్వే.. బ్రెజిల్‌ను మట్టి కరిపించింది. దీంతో ఐదు సార్లు ప్రపంచ కప్‌ విజేతగా నిలిచిన బ్రెజిల్.. ఆరోసారి కప్ గెలవాలన్న బ్రెజిల్ ఆశలు గల్లంతయ్యాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 06, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:58 PM IST
ఫిఫా ఫుట్‌బాల్‌ వరల్డ్‌కప్‌ టోర్నీ నుంచి బ్రెజిల్‌ ఔట్..
Image Credit: Brazil Out (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఫిఫా ఫుట్‌బాల్‌ వరల్డ్‌కప్‌ టోర్నీ నుంచి బ్రెజిల్‌ ఔట్..
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