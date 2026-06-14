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FIFA World Cup 2026: బ్రెజిల్‌కు చుక్కలు చూపించిన మొరాకో.. సాంబా ఆట సాంబార్ అయ్యిందిగా..!!

FIFA World Cup 2026: ఫీఫా వరల్డ్ కప్  2026లోని గ్రూప్ సి  7వ గ్రూప్ దశ మ్యాచ్ న్యూయార్క్‌లోని న్యూజెర్సీ స్టేడియంలో బ్రెజిల్, మొరాకో మధ్య జరిగిన ఈ మ్యాచ్ చాలా ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. నిర్ణీత 90 నిమిషాల ఆట తర్వాత.. రిఫరీ మరో 10 నిమిషాల అదనపు సమయాన్ని కేటాయించారు. అయినప్పటికీ..  ఏ జట్టు కూడా తమ రెండవ గోల్‌ను సాధించలేకపోయింది.   ఫలితంగా మ్యాచ్ 1-1 డ్రాగా ముగిసింది.  ఇరు జట్లు 1-1 పాయింట్లతో తమ ఖాతాను తెరిచాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jun 14, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:17 AM IST
FIFA World Cup 2026: బ్రెజిల్‌కు చుక్కలు చూపించిన మొరాకో.. సాంబా ఆట సాంబార్ అయ్యిందిగా..!!
Image Credit: ai

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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బ్రెజిల్‌కు చుక్కలు చూపించిన మొరాకో.. సాంబా ఆట సాంబార్ అయ్యిందిగా..!!
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