/FIFA World Cup 2026: చివరి దశలో ఓటమిని తప్పించుకుంది.. లేదంటే కెనడాకు మైండ్ పోయేదే.. ఆదుకున్న సైల్ లారిన్..!!

FIFA World Cup 2026: శుక్రవారం ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026లో సహ ఆతిథ్య దేశమైన కెడనా తన గ్రూప్ బి తొలి మ్యాచ్ లో బోస్నియా అండ్ హెర్జెగోవినాతో 1-1 తేడాతో డ్రాగా ముగించింది. టొరంటోలోని బీఎంఓ ఫీల్డ్ లో జరిగిన ఈ మ్యాచులో చాలా సమయం ఆధిపత్యం చెలాయించిన కెనడా.. చివరి దశలో సైల్ లారిన్ గోల్ తో ఓటమి అంచుల నుంచి తప్పించుకుంది. టొరంటో స్టేడియంలో కిక్కిరిసిన ప్రేక్షకుల మధ్య 21వ నిమిషంలో కార్నర్ నుండి వచ్చిన బంతిని జోవో లుకిచ్ తన మొదటి అంతర్జాతీయ గోల్గా మలచడంతో బోస్నియా ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. కెనడా ప్రతిఘటించి.. ఎన్నో అవకాశాలను వెతుకున్నప్పటికీ.. చాలాసేపు వాటిని గోల్స్గా మలచలేకపోయింది. ఆ దేశపు ఆల్-టైమ్ టాప్ స్కోరర్ అయిన జొనాథన్ డేవిడ్, మంచి పొజిషన్ నుండి కొట్టిన షాట్ నేరుగా గోల్ కీపర్ నికోలా వాసిల్జ్ చేతిలోకి వెళ్ళింది.
బ్రేక్ తర్వాత కెనడా మళ్లీ దాడికి దిగింది. 53వ నిమిషంలో రిచీ లారియా దూసుకెళ్లి గోల్ చేసేలా కనిపించాడు. కానీ సీడ్ కొలాసినాక్ గోల్ లైన్ వద్ద బంతిని క్లియర్ చేయగా అది క్రాస్బార్కు తగిలింది. ఆ తర్వాత బోస్నియా తమ ఆధిక్యాన్ని పెంచుకునే అవకాశం వచ్చింది. కానీ కాలు విరిగి 2022 టోర్నమెంట్కు దూరమైన తర్వాత తన మొదటి ప్రపంచ కప్ ఆడుతున్న మాక్సిమ్ క్రెప్యూ, సరైన సమయంలో బంతిని అద్భుతంగా ఆపి తన జట్టును పోటీలో నిలబెట్టాడు.
కోచ్ జెస్సీ మార్ష్ చేసిన మార్పులు ఆట గమనాన్ని మార్చేశాయి. 76వ నిమిషంలో మైదానంలోకి వచ్చిన లారిన్.. తన సత్తా చూపించేందుకు కేవలం రెండు నిమిషాలు మాత్రమే తీసుకున్నాడు. అతను బాక్స్ లోపల బంతిని అందుకుని.. చురుకుగా తిరిగి, తన కుడి కాలితో కొట్టిన షాట్ డిఫ్లెక్షన్ చెంది 78వ నిమిషంలో గోల్ లైన్ను దాటింది. దీంతో ప్రేక్షకుల అరుపులతో స్టేడియం దద్దరిలింది. సొంత గడ్డపై కెనడా సాధించిన మొట్టమొదటి ప్రపంచ కప్ గోల్ కూడా ఇదే కావడం విశేషం
టోర్నమెంట్ ఫుట్బాల్లో ఫలితాలు చాలా స్వల్పంగా ఉంటాయని పేర్కొంటూ, స్వల్ప తేడాతో వచ్చిన ఓటమిపై బోస్నియా డిఫెండర్ తారిక్ ముహారెమోవిచ్ స్పందించారు. చివరి క్షణాల్లో కెనడా ఒక గోల్ చేసే అవకాశం ఉండేది. కానీ చివరి వరకు పోరాడితే ఏమీ జరగదు. మనం ఇలాగే ముందుకు సాగాలని నేను అనుకుంటున్నాను అని అన్నాడు. ఈ ఫలితంతో ప్రపంచ కప్లో కెనడాకు ఉన్న ఓటముల పరంపరకు తెరపడింది.
1986 నుండి 2022 వరకు జరిగిన తమ గత ఆరు టోర్నమెంట్ మ్యాచ్లలోనూ వారు ఓడిపోయారు. ఈ పోటీలో వారికి మొదటి పాయింట్ను అందించింది. ఈ డ్రా మనోధైర్యాన్ని పెంచినప్పటికీ, మ్యాచ్లో చాలా సేపు తమ నియంత్రణలో ఉంచుకున్నందున, చేజారిన అవకాశాల గురించి కెనడా మనోవేదనకు గురైంది. వెనుకబడిన తర్వాత జట్టు ప్రదర్శించిన పోరాట పటిమను రైట్ బ్యాక్ అలిస్టర్ జాన్స్టన్ ప్రశంసించారు. ఈ జట్టును చూసి నేను నిజంగా గర్వపడుతున్నాను. మొదటి గోల్ తిన్న తర్వాత మేము సులభంగా కుంగిపోయి, నిరాశ చెంది ఉండేవాళ్ళం. కానీ అలా జరగలేదు, మేము రెండవ అర్ధభాగంలో మరో స్థాయికి చేరుకున్నాము. మేము నిజంగా ఆటపై పట్టు సాధించాము అని తెలిపారు.
2014 తర్వాత తొలిసారి ప్రపంచకప్ లో ఆడుతున్న బోస్నియా అండ్ హెర్జెగోవినా క్రమశిక్షణతో కూడిన ఆటతీరును కనబర్చిందని చెప్పాలి. చివరికి ఇరు జట్లు చెరోక పాయింట్ తో సరిపెట్టుకున్నప్పటికీ.. బోస్నియా ఈ ఫలితంతో సంత్రుప్తి చెందగా.. కెనడా మాత్రం 2 పాయింట్లు చేజార్చుకున్నామనే భానతోనే మైదానంలో నుంచి బయటకు వచ్చింది.
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