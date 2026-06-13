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FIFA World Cup 2026: చివరి దశలో ఓటమిని తప్పించుకుంది.. లేదంటే కెనడాకు మైండ్ పోయేదే.. ఆదుకున్న సైల్ లారిన్..!!

Canada vs Bosnia FIFA World Cup 2026: శుక్రవారం జరిగిన గ్రూప్ బి ఆరంభ మ్యాచ్‌లో..సబ్స్టిట్యూట్‌గా మైదానంలోకి వచ్చిన కొద్దిసేపటికే సైల్ లారిన్ గోల్ చేసి కెనడాను బోస్నియా, హెర్జెగోవినాతో 1-1 డ్రాగా సమం చేశాడు. దీంతో ప్రపంచ కప్ సహ-ఆతిథ్య దేశమైన కెనడా, ఈ ప్రతిష్టాత్మక ఫుట్‌బాల్ టోర్నమెంట్‌లో తమ మొట్టమొదటి పాయింట్‌ను సాధించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 13, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:20 AM IST
FIFA World Cup 2026: చివరి దశలో ఓటమిని తప్పించుకుంది.. లేదంటే కెనడాకు మైండ్ పోయేదే.. ఆదుకున్న సైల్ లారిన్..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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చివరి దశలో ఓటమిని తప్పించుకుంది.. లేదంటే కెనడాకు మైండ్ పోయేదే
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