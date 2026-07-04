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ఘనాపై కొలంబియా ఘన విజయం.. రౌండ్ ఆఫ్ 16కు అర్హత..!!

FIFA World Cup 2026: జాన్ అరియాస్ ఫస్టాఫ్ లో  చేసిన గోల్ కొలంబియా విజయాన్ని ఖాయం చేసింది. ఘనాను 1-0 తేడాతో ఓడించి.. కొలంబియా 2026 ఫీఫా ప్రపంచ కప్ రౌండ్ ఆఫ్ 16కు అర్హత సాధించింది. క్వార్టర్-ఫైనల్స్‌లో స్థానం కోసం వారు ఇప్పుడు స్విట్జర్లాండ్‌తో తలపడతారు. మ్యాచ్ ప్రారంభంలోనే కొలంబియాకు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 04, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:30 PM IST
ఘనాపై కొలంబియా ఘన విజయం.. రౌండ్ ఆఫ్ 16కు అర్హత..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఘనాపై కొలంబియా ఘన విజయం.. రౌండ్ ఆఫ్ 16కు అర్హత..!!
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