/ఘనాపై కొలంబియా ఘన విజయం.. రౌండ్ ఆఫ్ 16కు అర్హత..!!

FIFA World Cup 2026: జాన్ అరియాస్ ఫస్టాఫ్ లో చేసిన గోల్ కొలంబియా విజయాన్ని ఖాయం చేసింది. ఘనాను 1-0 తేడాతో ఓడించి, కొలంబియా 2026 ఫీఫా ప్రపంచ కప్ రౌండ్ ఆఫ్ 16కు అర్హత సాధించింది. క్వార్టర్-ఫైనల్స్లో స్థానం కోసం వారు ఇప్పుడు స్విట్జర్లాండ్తో తలపడతారు. మ్యాచ్ ప్రారంభంలోనే కొలంబియాకు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. జాన్ కార్డోబా గాయం కారణంగా మైదానం వీడవలసి వచ్చినప్పుడు, కోచ్ నెస్టర్ లోరెంజో వెంటనే లూయిస్ సువారెజ్ను బరిలోకి దించారు. ఈ నిర్ణయం వెంటనే ఫలించింది. 14వ నిమిషంలో, డేనియల్ మునోజ్ ఇచ్చిన పాస్తో సువారెజ్ ముందుకు దూసుకెళ్లాడు. తక్కువ ఎత్తులో వచ్చిన క్రాస్ను అరియాస్ తలతో అందుకుని, ఘానా గోల్ కీపర్ లారెన్స్ అటి-జిగీని దాటి బంతిని గోల్లోకి పంపాడు. మ్యాచ్లో అదే ఏకైక గోల్. ఆ గోల్ తర్వాత కూడా కొలంబియా ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించింది. లూయిస్ డియాజ్ రెండవ గోల్ చేసినట్లు కనిపించినా, అది ఆఫ్ సైడ్ అని తేలింది. ఆ తర్వాత అటి-జిగి అద్భుతంగా బంతిని అడ్డుకున్నాడు. ఘనా గోల్ కీపర్ మ్యాచ్ అంతటా ఏడు కీలకమైన సేవ్లు చేసి, స్కోరు పెరగకుండా నిరోధించాడు.
యారోహెడ్ స్టేడియంలో ఈ మ్యాచ్ అత్యంత వేడి వాతావరణంలో జరిగింది. ఆట ప్రారంభమయ్యే సమయానికి ఉష్ణోగ్రత 31.1 డిగ్రీల సెల్సియస్కు చేరుకోగా, హీట్ ఇండెక్స్ 96 డిగ్రీల ఫారెన్హీట్గా నమోదైంది. ఆటగాళ్లు తీవ్రమైన వేడితో ఇబ్బంది పడ్డారు. మ్యాచ్ అంతటా నీళ్లు తాగడానికి విరామాలు తీసుకోవడం చాలా అవసరమైంది. గ్రూప్ దశలో ఉజ్బెకిస్తాన్, కాంగోలపై గెలిచి, పోర్చుగల్తో డ్రా చేసుకున్న కొలంబియా, మంచి ఫామ్తో నాకౌట్ దశకు చేరుకుంది. ఇప్పటివరకు కేవలం ఒకే గోల్ మాత్రమే ఇచ్చిన జట్టు ప్రదర్శనను స్పెయిన్ కోచ్ లూయిస్ డి లా ఫ్యూంటె కూడా ప్రశంసించారు. మ్యాచ్ సమయంలో, కొలంబియా అభిమానులు స్టేడియంకు పసుపు రంగులు వేసి సొంతగడ్డ వాతావరణాన్ని సృష్టించారు.
ఇంగ్లాండ్, క్రొయేషియా వంటి బలమైన జట్లు ఉన్న గ్రూప్ నుండి అంచనాలను మించి నాకౌట్ దశకు చేరుకున్న ఘనా, ఈ మ్యాచ్లో విఫలమైంది. కొలంబియా తన రక్షణ మరియు ఎదురుదాడితో ఘానాను నిలువరించింది. ఈ విజయంతో కొలంబియా ప్రపంచ కప్ ప్రయాణం కొనసాగుతోంది. వారు ఇప్పుడు రౌండ్ ఆఫ్ 16లో స్విట్జర్లాండ్తో జరిగే కీలక మ్యాచ్కు సిద్ధమవుతున్నారు. క్వార్టర్ ఫైనల్ స్థానం కోసం జరిగే ఈ మ్యాచ్ మరింత ఉత్కంఠభరితంగా మారనుంది.
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