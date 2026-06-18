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FIFA World Cup 2026:పోర్చుగల్‌కు షాకిచ్చిన కాంగో.. లీడ్‌లో ఉండి కూడా మ్యాచ్‌ను చేజార్చుకున్న రొనాల్డో సేన..!!

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026లో రొనాల్డోకు బిగ్ షాక్ తగిలింది.. పసికూన కాంగో చేతిలో చిక్కుకున్న కొట్టుమిట్టాడింది పోర్చుగల్. ఈ మ్యాచ్‌లో పోర్చుగల్ స్టార్ ఆటగాడు, కెప్టెన్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో దారుణంగా ఫ్లాప్ అవ్వడం ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచంలో హాట్ టాపిక్‌గా మారిందని చెప్పవచ్చు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 18, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:42 PM IST
FIFA World Cup 2026:పోర్చుగల్‌కు షాకిచ్చిన కాంగో.. లీడ్‌లో ఉండి కూడా మ్యాచ్‌ను చేజార్చుకున్న రొనాల్డో సేన..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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పోర్చుగల్‌కు షాకిచ్చిన కాంగో.. లీడ్‌లో ఉండి కూడా మ్యాచ్‌ను చేజార్చుకున్న రొనాల్డో
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