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FIFA World Cup 2026: జర్మనీని మట్టికరిపించిన ఈక్వెడార్.. రౌండ్ ఆఫ్ 32కు ఎంట్రీ..!!

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ టోర్నమెంట్లో సరికొత్త సంచలనం నమోదు అయ్యింది. 4 సార్లు ప్రపంచ చాంపియన్ గా నిలిచిన బలమైన జట్టు జర్మనీకి పసికూన ఈక్వెడార్ కోలుకోలేని దెబ్బకొట్టింది. న్యూజెర్సీ వేదికగా జరిగిన ఈ ఉత్కంఠభరిత పోరులో ఈక్వెడార్ 2-1 తేడాతో జర్మనీపై అనూహ్యమైన విజయాన్ని నమోదు చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 26, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:18 AM IST
FIFA World Cup 2026: జర్మనీని మట్టికరిపించిన ఈక్వెడార్.. రౌండ్ ఆఫ్ 32కు ఎంట్రీ..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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