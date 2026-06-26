/FIFA World Cup 2026: జర్మనీని మట్టికరిపించిన ఈక్వెడార్.. రౌండ్ ఆఫ్ 32కు ఎంట్రీ..!!

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026లో మరో సంచలనం నమోదు అయ్యిందని చెప్పాలి. గ్రూప్ ఈ లో నాలుగుసార్లు ప్రపంచ చాంపియన్ గా ఉన్న జర్మనీకి ఈక్వెడార్ కోలుకోలేని షాకిచ్చింది. తొలి గోల్ తోనే ఆధిక్యంలోకి వెళ్లిన జర్మనీని ఈక్వెడార్ 2-1తో ఓడించి భారీ విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది. ఈ భారీ విజయంతో ఈక్వెడార్ ఫ్యాన్స్ సంబురాల్లో మునిగితేలారు.
మ్యాచ్ ప్రారంభం అయిన 2వ నిమిషానికే జర్మనీ స్టార్ ప్లేయర్ లెరాయ్ సానే గోల్ చేయడంతో తన జట్టు 1-0 ఆధిక్యాన్ని అందించాడు. అయితే ఈ ఆధిక్యం ఎక్కువ సేపు నిలవలేదని చెప్పాలి. కేవలం 7 నిమిషాల తర్వాత 9వ నిమిషంలో నెల్సన్ అంగులో అద్భుతమైన షాట్ తో ఈక్వెడార్ కు సమయం చేయగలిగాడు. దీంతో ఫస్టాఫ్ 1-1తో ముగిసింది. సెకండాఫ్ లో ఇరు జట్లు విజయం కోసం చాలా తీవ్రంగా శ్రమించాయి. చివరకు 77వ నిమిషంలో గోంజాలో ప్లాటా కార్నర్ ఛాన్స్ అద్బుతంగా గోల్ గా మలిచి ఈక్వెడార్ కు 2-1 ఆధిక్యాన్ని అందించాడు. ఆ తర్వాత జర్మనీ సమం చేసేందుకు చేసిన ప్రయత్నాలను ఈక్వెడార్ అడ్డుకుంది. దీంతో మ్యాచ్ ఈక్వెడార్ అకౌంట్లో పడింది.
ఈ టోర్నీలో తొలి 2 మ్యాచుల్లో గోల్ కూడా చేయలేదని వివర్శలు ఎదుర్కొన్న ఈక్వెడార్.. అత్యంత కీలకమైన మ్యాచులో అద్బుతమైన ఆటతీరును కనబరించిందని చెప్పాలి. ముఖ్యంగా మోయిసెస్ కైసెడో, హెర్నానో గలీందెజ్, విలియన్ పాచో రక్షణలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. కోచ్ సెబాస్టియన్ బెక్కాసెసె కూడా జట్టు ప్రదర్శనపై ఎమోషనల్ అయ్యారు.ఈ ఓటమికి జర్మనీకి టోర్నీలో తొలి పరాజయమైనప్పటికీ.. ఇప్పటికీ నాకౌట్ దశకు అర్హత సాధించినందుకు వారి ప్రయాణంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపించలేదు. అయితే ఈక్వెడార్ మాత్రం ఈ విజయంతో ప్రపంచకప్ లో చారిత్రాత్మక ముందడుగు వేసి ఫ్యాన్స్ ను సంబురాల్లో ముంచెత్తింది.
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