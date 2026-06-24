Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /FIFA World Cup 2026: ఇంగ్లాండ్ దాడిని తిప్పికొట్టిన ఘనా డిఫెన్స్.. గోల్స్ లేకపోయినా నరాలు తెగే ఉత్కంఠ.. బోస్టన్ వన్ స్టేజ్ మ్యాచ్ హైలైట్స్ ఇవే..!!

FIFA World Cup 2026: ఇంగ్లాండ్ దాడిని తిప్పికొట్టిన ఘనా డిఫెన్స్.. గోల్స్ లేకపోయినా నరాలు తెగే ఉత్కంఠ.. బోస్టన్ వన్ స్టేజ్ మ్యాచ్ హైలైట్స్ ఇవే..!!

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ లో ఇంగ్లండ్ ఫేవరేట్ టీమ్. తొలి మ్యాచులో గెలిచి దూకుడుమీదున్నఇంగ్లీష్ జట్టు.. ఘనాతో జరిగిన పోరును డ్రా చేసుకోవడం గమనించదగ్గ విషయం. ఇందులో గెలిచి నాకౌట్ బెర్తును ఖరారు చేసుకుందామనుకున్న ఇంగ్లాండ్ ఆశలకు బ్రేక్ పడినట్లయ్యింది. ఘనా  ఐదుగురు డిఫెండర్ల బృందం దృఢంగా నిలబడి, చివరి నిమిషాల్లో ఇంగ్లీష్ ఆటగాళ్లు పంపిన వరుస క్రాస్‌లను క్లియర్ చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 24, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:26 PM IST
FIFA World Cup 2026: ఇంగ్లాండ్ దాడిని తిప్పికొట్టిన ఘనా డిఫెన్స్.. గోల్స్ లేకపోయినా నరాలు తెగే ఉత్కంఠ.. బోస్టన్ వన్ స్టేజ్ మ్యాచ్ హైలైట్స్ ఇవే..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కుళ్లిపోయిన సమోసాలకు రంగులు వేస్తున్న యువకుడు.. చూస్తే ఇంకెప్పుడూ తినరు!
Rotten Samosa News41 min ago
2
Mumbai rains1 hr ago
3
Sai Krishna Case1 hr ago
4
Gold Drop Below 1 Lakh1 hr ago
5
Lionel Messi1 hr ago