/FIFA World Cup 2026: ఇంగ్లాండ్ దాడిని తిప్పికొట్టిన ఘనా డిఫెన్స్.. గోల్స్ లేకపోయినా నరాలు తెగే ఉత్కంఠ.. బోస్టన్ వన్ స్టేజ్ మ్యాచ్ హైలైట్స్ ఇవే..!!

FIFA World Cup 2026: బోస్టన్ స్టేడియంలో జరిగిన ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 గ్రూప్ ఎల్ రెండవ మ్యాచ్లో థామస్ టూచెల్ సారథ్యంలోని ఇంగ్లాండ్ జట్టు నిరాశాజనకంగా గోల్స్ లేకుండా డ్రా చేసుకుంది. గోల్ కోసం ఇరు జట్లు తీవ్రంగా శ్రమించినప్పటికీ ఫలితం లేకుండా పోయాయి. 4 సార్లు గోల్ పోస్ట్ వైపు టార్గెట్ చేసినా ఇంగ్లండ్ కు ఏమాత్రం కలిసి రాలేదు. ఘనా కేవలం ఒక్కసారే గోల్ పోస్టును టార్గెట్ చేసింది. దీంతో చివరికి 0-0తో మ్యాచ్ ను డ్రాగా ముగించాల్సి వచ్చింది. అయితే మ్యాచ్ రిఫరీ ఎజ్రి కొన్సా తీరుపై ఘనా జట్టు ఫైర్ అయ్యింది. పెనాల్టీ ఇవ్వకపోవడం వల్లే తాము నష్టపోయామని ఆ జట్టు మేనేజ్ మెంట్ పై గుస్సా అయ్యింది. 79వ నిమిషం వద్ద ఘనా ప్లేయర్ ఇంగ్లండ్ గోల్ పోస్ట్ వైపు బంతిని కొట్టాడు. అయితే దాన్ని అడ్డుకునే ప్రయత్నంలో ఇంగ్లండ్ గోల్ కీపర్ కాలు ఘనా ఆటగాడికి తాకింది. ఈ సమయంలోనే పెనాల్టీ ఇవ్వాల్సి ఉండగా.. మ్యాచ్ రిఫరీ మాత్రం పట్టించుకోకపోవడంతో దీనిపై ఇప్పుడు తీవ్ర దుమారం చెలరేగుతోంది.
ఇంగ్లాండ్కు లభించిన ఛాన్సులన్నీ కూడా వింగ్ ఏరియాల నుండే వచ్చాయి. నోని మడుయెకే.. ఆంథోనీ గోర్డాన్ ఫ్లాంక్స్ నుండి గోల్ చేసేందుకు ప్రయత్నించగా, ఘనా గోల్ కీపర్ బెంజమిన్ అసారే బలంగా నిలబడ్డాడు. ఈ హోరాహోరీ పోరులో కొద్దిసేపు ఉద్రిక్తతలు చెలరేగడంతో, ఫస్టాఫ్ లో ఇంగ్లాండ్ ఆటగాడు డెక్లాన్ రైస్కు, రెండవ అర్ధభాగంలో ఘనా ఆటగాడు ఇనాకి విలియమ్స్కు పసుపు కార్డులు చూపించారు.
గంట సమయం గడిచాక, దాడిని ఉధృతం చేయడానికి టుచెల్ తన బెంచ్ వైపు చూసి, బుకాయో సాకా, మార్కస్ రాష్ఫోర్డ్ మరియు ఎబెరెచి ఎజెలను బరిలోకి దించాడు. అయినప్పటికీ, ఘనా ఐదుగురు డిఫెండర్ల బృందం దృఢంగా నిలబడి, చివరి నిమిషాల్లో ఇంగ్లీష్ జట్టు పంపిన వరుస క్రాస్లను క్లియర్ చేసింది.ఈ డ్రాతో ప్రపంచ కప్లో ఆఫ్రికా దేశాలపై ఇంగ్లాండ్ తన చారిత్రాత్మక అజేయ రికార్డును కొనసాగించగా, నాకౌట్ రౌండ్ల వైపు తమ ప్రయాణంలో ఒక కీలకమైన పాయింట్ను సాధించిన ఘనా మరింత దూకుడుమీదుంది.
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