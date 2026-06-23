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FIFA World Cup 2026: 52 ఏళ్ల తర్వాత సరికొత్త రికార్డ్.. ఎర్లింగ్ హాలాండ్ రియల్ సెన్సేషన్..!!

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ లో సెనిగ్ ల్ పై 3-2 గోల్ఫ్ తేడాతో నార్వే భారీ విజయం సాధించింది. నార్వే ప్లేయర్ ఎర్లింగ్ హాలాండ్ కీలకమైన 2వ గోల్ఫ్ చేశారు. ఈ గెలుపుతో నాకౌట్ లోకి నార్వే ఎంట్రీ ఇచ్చింది. టోర్నీలో 2 మ్యాచులు మాత్రమే ఆడిన హాలాండ్.. వాటిల్లో మొత్తం 4 గోల్స్ చేశాడు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 23, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:15 PM IST
FIFA World Cup 2026: 52 ఏళ్ల తర్వాత సరికొత్త రికార్డ్.. ఎర్లింగ్ హాలాండ్ రియల్ సెన్సేషన్..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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52 ఏళ్ల తర్వాత సరికొత్త రికార్డ్.. ఎర్లింగ్ హాలాండ్ రియల్ సెన్సేషన్..!!
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