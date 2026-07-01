FIFA World Cup 2026 : ఆతిథ్య దేశమైన మెక్సికో ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 టోర్నమెంట్లో చరిత్ర సృష్టించింది. ఈరోజు బుధవారం అజ్టెకా స్టేడియంలో జరిగిన రౌండ్ ఆఫ్ 32 నాకౌట్ మ్యాచ్లో మెక్సికో, ఈక్వెడార్ను 2-0 తేడాతో ఓడించింది. ఈ విజయంతో, మెక్సికో తన 40 ఏళ్ల ప్రపంచ కప్ నాకౌట్ శాపాన్ని ముగించింది.
మెక్సికో చివరిసారిగా 1986లో ప్రపంచ కప్కు ఆతిథ్యం ఇచ్చింది. అప్పుడు ఒక నాకౌట్ మ్యాచ్లో విజయం సాధించింది. ఆ తర్వాత, వారు మరో నాకౌట్ మ్యాచ్లో గెలిచి ప్రీ-క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు చేరుకున్నారు. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా మ్యాచ్ గంట ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది. ఆ తర్వాత, 30వ నిమిషంలో, ఫుల్హామ్ స్ట్రైకర్ రౌల్ జిమెనెజ్, క్వినోనెస్ అందించిన అద్భుతమైన పాస్ను గోల్గా మలిచి జట్టుకు 2-0 ఆధిక్యాన్ని అందించాడు. ఈక్వెడార్ ఆటగాడు జాన్ యెబోవా గోల్ చేయడానికి ప్రయత్నించగా, మెక్సికో గోల్ కీపర్ రౌల్ రాంగెల్ దానిని సమర్థవంతంగా అడ్డుకున్నాడు. మ్యాచ్ ముగింపులో, ఈక్వెడార్ ఆటగాడు పిర్రో హింకాపీ దుష్ప్రవర్తనకు రెడ్ కార్డ్ అందుకుని మైదానం వీడాడు.
మెక్సికోకు చెందిన 17 ఏళ్ల గిల్బెర్టో మోరా ఈ మ్యాచ్తో కొత్త రికార్డు సృష్టించాడు. ప్రపంచ కప్ నాకౌట్ మ్యాచ్ ఆడిన రెండవ అతి పిన్న వయస్కుడైన ఆటగాడిగా మోరా నిలిచాడు. ముఖ్యంగా, 1958లో బ్రెజిల్ దిగ్గజం పెలే నెలకొల్పిన రికార్డు తర్వాత మోరా ఈ ఘనతను సాధించాడు. ప్రస్తుత టోర్నమెంట్ గ్రూప్ దశలో ఆడిన మూడు మ్యాచ్లతో కలిపి, ఒక్క గోల్ కూడా ఇవ్వకుండా మెక్సికో ఈ మ్యాచ్లోకి ప్రవేశించింది. ఈ మ్యాచ్ల ఫలితాలను బట్టి, ఆదివారం జరిగే రౌండ్ ఆఫ్ 16లో మెక్సికో ఇంగ్లాండ్ లేదా కాంగోతో తలపడుతుంది.
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