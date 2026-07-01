Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /40 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర.. ఈక్వెడార్‌ను ఓడించి FIFA WORLD CUP రౌండ్ ఆఫ్ 16కు చేరిన మెక్సికో..!!

40 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర.. ఈక్వెడార్‌ను ఓడించి FIFA WORLD CUP రౌండ్ ఆఫ్ 16కు చేరిన మెక్సికో..!!

FIFA World Cup 2026 : ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 టోర్నీలో ఆతిథ్య మెక్సికో జట్టు సరికొత్త హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది. తమకు కలిసివచ్చిన అజ్టెకా స్టేడియంలో జరిగిన రౌండ్ 32 నాకౌట్ మ్యాచులో మెక్సికో 2-0గోల్స్ తేడాతో ఈక్వెడార్ ను చిత్తుగా ఓడించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 01, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:19 PM IST
40 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర.. ఈక్వెడార్‌ను ఓడించి FIFA WORLD CUP రౌండ్ ఆఫ్ 16కు చేరిన మెక్సికో..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
జీ మీడియాకు కొత్త బలం.. జీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ సీఎస్‌ఓగా సుదీప్‌ నాగ్‌పుర్కర్‌ నియామకం
ZEE Entertainments21 min ago
2
Ameer Log27 min ago
3
TGSRTC34 min ago
4
FIFA World Cup 202642 min ago
5
Doctors Day Special44 min ago