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FIFA World Cup 2026: చివరి నిమిషంలో ఒగావా మ్యాజిక్‌.. నెదర్లాండ్స్‌, జపాన్‌ సూపర్‌ ఫైట్‌ హైలెట్స్ ఇవే..!!

Netherlands vs Japan Highlights: ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026  11వ మ్యాచ్ గ్రూప్ ఎఫ్ లో భాగంగా డల్లాస్ స్టేడియంలో నెదర్లాండ్స్,  జపాన్ మధ్య జరిగింది. ఈ మ్యాచ్ 2-2 డ్రాగా ముగిసింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 16, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:29 AM IST
FIFA World Cup 2026: చివరి నిమిషంలో ఒగావా మ్యాజిక్‌.. నెదర్లాండ్స్‌, జపాన్‌ సూపర్‌ ఫైట్‌ హైలెట్స్ ఇవే..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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చివరి నిమిషంలో ఒగావా మ్యాజిక్‌.. నెదర్లాండ్స్‌, జపాన్‌ సూపర్‌ ఫైట్‌ హైలెట్స్ ఇవే..!!
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