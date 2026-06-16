/FIFA World Cup 2026: చివరి నిమిషంలో ఒగావా మ్యాజిక్‌.. నెదర్లాండ్స్‌, జపాన్‌ సూపర్‌ ఫైట్‌ హైలెట్స్ ఇవే..!!

FIFA World Cup 2026 Netherlands vs Japan Football Match Highlights: ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 గ్రూప్ ఎఫ్లో నెదర్లాండ్స్, జపాన్ మధ్య జరిగిన ఉత్కంఠభరితమైన మ్యాచ్ 2-2 డ్రాగా ముగిసింది. డల్లాస్ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో, డచ్ జట్టు రెండుసార్లు ఆధిక్యంలోకి వెళ్లినా, జపాన్ ప్రతిసారీ పోరాడి ఒక పాయింట్ను దక్కించుకుంది. 88వ నిమిషంలో జపాన్ తరఫున డైచి కమాడా గోల్ చేసి స్కోరును సమం చేయడంతో మ్యాచ్లో కీలక మలుపు చోటుచేసుకుంది.మ్యాచ్ ప్రారంభం నుంచి నెదర్లాండ్స్ బంతిపై పూర్తి నియంత్రణ సాధించింది. డోనియెల్ మాలెన్కు గోల్ చేయడానికి రెండు మంచి అవకాశాలు లభించినప్పటికీ, జపాన్ గోల్ కీపర్ జియోన్ సుజుకి అద్భుతమైన సేవ్స్ చేసి తమ జట్టు ఆధిక్యంలోకి వెళ్లకుండా అడ్డుకున్నాడు. మరోవైపు, జపాన్ కట్టుదిట్టమైన రక్షణాత్మక వ్యూహాన్ని అవలంబించి, ఎదురుదాడి ద్వారా అవకాశాలను సృష్టించుకోవడానికి ప్రయత్నించింది. అయితే, మొదటి 45 నిమిషాల్లో ఇరు జట్లు గోల్ చేయడంలో విఫలమవడంతో, మొదటి ఆట ముగిసేసరికి స్కోరు 0-0 గానే నిలిచింది.
సెకండాఫ్ ప్రారంభమైన ఐదు నిమిషాలకే నెదర్లాండ్స్ తొలి గోల్ సాధించింది. 50వ నిమిషంలో, ర్యాన్ గ్రావెన్బెర్చ్ ఫ్రీ-కిక్ను కెప్టెన్ వర్జిల్ వాన్ డైక్ అద్భుతమైన హెడర్తో గోల్గా మలచి జట్టుకు 1-0 ఆధిక్యాన్ని అందించాడు. అయితే, జపాన్ ఎక్కువసేపు వేచి ఉండలేదు. 57వ నిమిషంలో, టేకుఫుసా కుబో బాక్స్ లోపల ఒక అద్భుతమైన కదలిక చేసి బంతిని కీటో నకమురాకు పాస్ చేశాడు. నకమురా ఆ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని బంతిని నెట్లోకి పంపాడు, దీంతో స్కోరు 1-1తో సమమైంది. జపాన్ గోల్ చేసి స్కోరును సమం చేసిన కేవలం 7 నిమిషాల తర్వాత, నెదర్లాండ్స్ మళ్లీ ఆధిక్యాన్ని సంపాదించింది. 64వ నిమిషంలో, ర్యాన్ గ్రావెన్బెర్చ్ తన రెండవ అసిస్ట్ను నమోదు చేశాడు. అతని పాస్ను అనుసరించి బాక్స్ బయటి నుండి కొట్టిన అద్భుతమైన కర్లింగ్ షాట్ నేరుగా నెట్లోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ గోల్తో నెదర్లాండ్స్ 2-1 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది.
మ్యాచ్ ముగింపు దశకు చేరుకున్న సమయంలో డచ్ జట్టు విజయం అంచున ఉన్నట్లు కనిపించింది. కానీ 88వ నిమిషంలో, జపాన్కు ఒక కార్నర్ లభించింది. కోకి ఒగావా కొట్టిన కార్నర్ కిక్ డైచి కమాడాకు చేరగా, అతను కొట్టిన షాట్ డిఫ్లెక్ట్ అయి గోల్లోకి వెళ్లింది. ఈ గోల్ జపాన్కు రెండోసారి స్కోరును సమం చేసింది. ఇంజ్యూరీ టైమ్లో, ఇరు జట్లు విజయం సాధించే గోల్ కోసం ప్రయత్నించాయి. కానీ ఏ జట్టు విజయాన్ని అందుకోలేకపోయాయి. దీంతో ఈ మ్యాచ్ 2-2 డ్రాగా ముగిసింది.
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