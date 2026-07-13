FIFA World Cup 2026 Semi Finals: ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026 క్లైమాక్స్ దశకు చేరుకుంది. ఫుట్బాల్ ప్రపంచంలోనే అత్యున్నతమైన ఈ ట్రోఫీ కోసం నలుగురు మాజీ ఛాంపియన్లు ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్, ఇంగ్లాండ్, అర్జెంటీనా సెమీఫైనల్లో తలపడటానికి సిద్ధమయ్యారు. ఈ నాలుగు జట్లు ఇక్కడి దాకా వేర్వేరు వ్యూహాలతో దూసుకొచ్చినప్పటికీ, ప్రతి జట్టుకూ టైటిల్ గెలిచే బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ నాలుగు జట్ల బలాలు, బలహీనతలపై ప్రత్యేక విశ్లేషణ..
1) ఫ్రాన్స్: విధ్వంసకర దాడితో 'లెస్ బ్లూస్' జోరు
ఈ టోర్నమెంట్లో అత్యంత పరిపూర్ణమైన ప్రదర్శనతో దూసుకుపోతున్న జట్టు ఫ్రాన్స్. డిడియర్ డెషామ్ప్స్ వ్యూహాలు, ఆటగాళ్ల క్రమశిక్షణ ఆ జట్టును తిరుగులేని శక్తిగా మార్చాయి. కైలియన్ ఎంబాపే (8 గోల్స్) గోల్డెన్ బూట్ రేసులో ముందంజలో ఉండగా, ఉస్మాన్ డెంబెలె (5 గోల్స్) అతనికి అండగా నిలిచాడు. ప్రపంచకప్ చరిత్రలో గత 50 ఏళ్లలో ఒకే జట్టుకు చెందిన ఇద్దరు ఆటగాళ్లు 5 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ గోల్స్ చేయడం 2002 బ్రెజిల్ తర్వాత ఇదే తొలిసారి.
ఆప్టా (Opta) ప్రకారం.. ఫ్రాన్స్ జట్టు బంతిని ప్రత్యర్థి హాఫ్లోకి వేగంగా తీసుకెళ్లి 33 సార్లు షాట్లు కొట్టింది. సెమీఫైనలిస్టులలో ఇదే అత్యధికం. అలాగే నాకౌట్ రౌండ్లలో వరుసగా 3 క్లీన్ షీట్లు సాధించి డిఫెన్స్లోనూ రాణించింది. ఎంబాపే ఫామ్, మెరుపు వేగంతో చేసే కౌంటర్ ఎటాక్లు, కోచ్ డెషామ్ప్స్ టోర్నమెంట్ అనుభవం ఫ్రాన్స్ను హాట్ ఫేవరెట్గా నిలబెడుతున్నాయి.
2) స్పెయిన్: అజేయ పరంపర.. పటిష్టమైన రక్షణ
రక్షణాత్మక ఆటతీరుతో పాటు బంతిని తమ ఆధీనంలో ఉంచుకోవడంలో స్పెయిన్ దిట్ట అని లూయిస్ డి లా ఫ్యూంటె జట్టు మరోసారి నిరూపించింది. స్పెయిన్ ఇప్పటివరకు ఆడిన 5 మ్యాచ్ల్లో కేవలం ఒకే ఒక్క గోల్ మాత్రమే ఇచ్చింది. వారి డిఫెన్స్ను ఛేదించడం ప్రత్యర్థులకు సింహస్వప్నంగా మారింది.
మైకెల్ మెరినో చివరి నిమిషాల్లో సాధించిన గోల్స్ స్పెయిన్ పట్టుదలను చూపిస్తున్నాయి. లామిన్ యమాల్ మెరుపులు, మైకెల్ ఓయార్జబాల్ గోల్స్ ఆ జట్టుకు శ్రీరామరక్ష. స్పెయిన్ ప్రస్తుతం వరుసగా 36 మ్యాచ్ల అజేయ పరంపరతో అప్రతిహతంగా దూసుకుపోతోంది. అద్భుతమైన మిడ్ఫీల్డ్ నియంత్రణ, పటిష్టమైన డిఫెన్స్, ఓటమి ఎరుగని ఆత్మవిశ్వాసం స్పెయిన్ను ప్రమాదకరమైన జట్టుగా మార్చాయి.
3) ఇంగ్లాండ్: అవకాశాలను సృష్టించడంలో నెంబర్ 1
థామస్ టూచెల్ ఆధ్వర్యంలోని 'ది త్రీ లయన్స్' జట్టు విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకోకపోయినా, మైదానంలో మాత్రం అత్యంత ప్రభావవంతమైన ఆటతీరును ప్రదర్శిస్తోంది. ఇంగ్లాండ్ ఈ టోర్నమెంట్లో ప్రత్యర్థి గోల్ పోస్ట్పై దాడి చేస్తూ ఏకంగా 23 కీలకమైన అవకాశాలను సృష్టించింది. మిగిలిన మూడు జట్ల కంటే ఇది చాలా ఎక్కువ.
జూడ్ బెల్లింగ్హామ్ జట్టుకు వెన్నెముకగా మారి, మెక్సికో, నార్వేలపై ఒంటరి పోరాటంతో మ్యాచ్లను గెలిపించాడు. 2018 నుండి ఇంగ్లాండ్ నాలుగు ప్రధాన అంతర్జాతీయ టోర్నమెంట్లలో సెమీఫైనల్కు చేరింది. వ్యూహాత్మక క్రమశిక్షణ, నిలకడగా అవకాశాలు సృష్టించడం, బెల్లింగ్హామ్ వంటి మ్యాచ్ విన్నర్ ఉండటం ఇంగ్లాండ్కు అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్.
4) అర్జెంటీనా: ఒత్తిడిని జయించే డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్
హై-ప్రెజర్ (అధిక ఒత్తిడి) మ్యాచ్లను ఎలా గెలవాలో అర్జెంటీనాకు తెలిసినంతగా బహుశా మరే జట్టుకూ తెలియదేమో! లియోనెల్ స్కలోని బృందం మరోసారి నాకౌట్ స్పెషలిస్ట్గా నిరూపించుకుంది. ఈ టోర్నమెంట్లో లియోనెల్ మెస్సీ ఇంకా గోల్ ఖాతా తెరవనప్పటికీ, జూలియన్ అల్వారెజ్, లౌటారో మార్టినెజ్ బాధ్యతను భుజాన వేసుకుని జట్టును నడిపిస్తున్నారు.
ప్రత్యర్థి బలహీనతలను బట్టి తమ ఆట శైలిని మార్చుకోవడంలో అర్జెంటీనా సిద్ధహస్తురాలు. ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో అదనపు సమయం (Extra Time) లేదా పెనాల్టీల దాకా వెళ్లిన 13 మ్యాచ్లలో అర్జెంటీనా 11 సార్లు విజయం సాధించింది. గత ఛాంపియన్లనే పట్టుదల, నాకౌట్ మ్యాచ్లలో ఒత్తిడిని తట్టుకునే అపారమైన అనుభవం అర్జెంటీనాను రేసులో ముందుంచుతున్నాయి.
ఫీఫా ప్రపంచకప్లో భాగంగా జరగబోతున్న రెండు సెమీఫైనల్స్ మ్యాచ్ల షెడ్యూల్ విడుదల అయ్యింది. తొలి మ్యాచ్లో ఫ్రాన్స్ జట్టుతో స్పెయిన్ తలపడనుండగా.. భారత కాలమానం ప్రకారం జూలై 15 అర్ధరాత్రి 12:30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. అలాగే అర్జెంటీనా, ఇంగ్లాండ్ టీమ్స్ మధ్య జూలై 16 అర్ధరాత్రి 12:30 గంటలకు ప్రత్యక్షప్రసారం కానుంది. ఈ నలుగురు దిగ్గజాలలో ఫైనల్ చేరి, ప్రపంచ కప్ ముద్దాడే ఆ ఇద్దరు ఎవరనేది మరికొద్ది గంటల్లో తేలనుంది!
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