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FIFA World Cup 2026: ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ సెమీఫైనల్స్‌లో హోరాహోరీ టీమ్స్..ట్రోఫీ గెలిచే సత్తా ఎవరికి ఉందంటే?

FIFA World Cup 2026 Semi Finals: ఫిఫా ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచకప్ 2026 చివరి దశకు చేరింది. సెమీఫైనల్స్‌లో భాగంగా ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్, ఇంగ్లాండ్, అర్జెంటీనా జట్లు తలపడనున్నాయి. ఈ నాకౌట్ మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సాధించిన టీమ్స్ ఫైనల్స్ చేరనున్నాయి. అయితే ఆ నాలుగు దిగ్గజ జట్ల బలాబలాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 13, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:53 PM IST
FIFA World Cup 2026: ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ సెమీఫైనల్స్‌లో హోరాహోరీ టీమ్స్..ట్రోఫీ గెలిచే సత్తా ఎవరికి ఉందంటే?
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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FIFA World Cup 2026: ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ సెమీఫైనల్స్‌లో హోరాహోరీ టీమ్స్..ట్రోఫీ గెలిచే సత్తా ఎవరికి ఉందంటే?
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