FIFA World Cup 2026: ఫ్రాన్స్ vs స్పెయిన్ సెమీఫైనల్.. ఫైనల్ బెర్త్ కోసం 'యూరోపియన్' యుద్ధం!

FIFA World Cup 2026 Semifinal: ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026 క్లైమాక్స్ దశకు చేరుకుంది. డల్లాస్లోని ప్రతిష్టాత్మక ఏటీ & టీ (AT&T) స్టేడియం మంగళవారం రాత్రి ఒక అద్భుతమైన సమరానికి వేదిక కాబోతోంది. మొదటి సెమీఫైనల్లో రెండు విభిన్న శైలులు కలిగిన యూరోపియన్ దిగ్గజాలు, రెండుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచిన ఫ్రాన్స్, 2010 విజేత స్పెయిన్ ఫైనల్ బెర్త్ కోసం తలపడనున్నాయి.
కైలియన్ ఎంబాపే సారథ్యంలోని ఫ్రాన్స్ వరుసగా మూడోసారి ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో అడుగుపెట్టాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోగా.. లూయిస్ డి లా ఫ్యూంటె నేతృత్వంలోని స్పానిష్ జట్టు 16 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత మళ్లీ ఫైనల్ చేరాలని పట్టుదలతో ఉంది.
డిఫెన్సివ్ కింగ్ స్పెయిన్..
ఈ మ్యాచ్ రెండు భిన్నమైన వ్యూహాల మధ్య జరగబోయే ఆసక్తికర యుద్ధం సాగనుంది. 2010 తర్వాత మొదటిసారి సెమీస్ చేరిన స్పెయిన్ ఈ టోర్నమెంట్లో అసాధారణ రక్షణ తీరును కనబరిచింది. క్వార్టర్ ఫైనల్లో బెల్జియం మాత్రమే వారిపై ఒక గోల్ చేయగలిగింది. ఈ ప్రపంచ కప్లో ఆరు మ్యాచ్ల తర్వాత స్పెయిన్ కేవలం 7 షాట్స్ ఆన్ టార్గెట్ను మాత్రమే ఎదుర్కొంది. 1966 తర్వాత ఒక ప్రపంచ కప్లో ఒక జట్టు ఒక మ్యాచ్కు ఎదుర్కొన్న అత్యల్ప షాట్స్ ఆన్ టార్గెట్ సగటు (1.17) ఇదే కావడం విశేషం.
కౌంటర్ ఎటాక్స్తో ఫ్రాన్స్ విధ్వంసం..
ఫ్రాన్స్ కోచ్ డిడియర్ డెషామ్స్ ఈ మ్యాచ్ ప్రాధాన్యతను వివరిస్తూ.. "స్పెయిన్ బంతిపై అద్భుతమైన పట్టు సాధించి ఒత్తిడి తెస్తుంది. కానీ, మాకూ బంతిని నియంత్రించే సత్తా ఉంది. వారిని అడ్డుకుంటూనే కౌంటర్ ఎటాక్స్లో వేగంగా విరుచుకుపడే నైపుణ్యం మా ఆటగాళ్లకు ఉంది" అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ఎంబాపే జోరు.. చౌమేని అందుబాటుపై ఉత్కంఠ
క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో మొరాకోపై తన 8వ గోల్ సాధించిన కైలియన్ ఎంబాపే ప్రస్తుతం 'గోల్డెన్ బాల్' రేసులో దూసుకుపోతున్నాడు. అలాగే హ్యామ్స్ట్రింగ్ గాయంతో బాధపడుతున్న కీలక మిడ్ఫీల్డర్ చౌమేని ఈ మ్యాచ్కు అందుబాటులో ఉండటంపై సందిగ్ధత నెలకొంది. అయితే, అతను 100 శాతం కోలుకోకపోయినా జట్టుకు అందుబాటులో ఉంటాడని కోచ్ డెషామ్స్ స్పష్టం చేశారు.
రికార్డులపై కన్నేసిన ఫ్రాన్స్
వరుసగా ఆరు విజయాలతో సెమీస్ చేరిన ఫ్రాన్స్ (లె బ్లూస్), ఈ మ్యాచ్ గెలిస్తే 1934-38లో ఇటలీ తర్వాత ప్రపంచ కప్లో వరుసగా ఏడు విజయాలు సాధించిన రెండో యూరోపియన్ జట్టుగా చరిత్ర సృష్టిస్తుంది. మరోవైపు ప్రపంచ కప్లో ఈ రెండు జట్లు తలపడటం ఇది రెండోసారి మాత్రమే. గతంలో 2006 రౌండ్ ఆఫ్ 16లో తలపడినప్పుడు ఫ్రాన్స్ 3-1తో విజయం సాధించింది.
అయితే, అన్ని రకాల పోటీలలో గత 10 మ్యాచ్లను పరిశీలిస్తే స్పెయిన్దే పైచేయిగా ఉంది. ఈ 10 మ్యాచ్లలో స్పెయిన్ 7 విజయాలు సాధించగా, ఫ్రాన్స్ కేవలం రెండు సార్లు మాత్రమే గెలిచింది (ఒక మ్యాచ్ డ్రా అయింది). గత రెండు మ్యాచ్లలోనూ స్పెయిన్ దే విజయం సాధించడం గమనార్హం. ఫ్రెంచ్ మెరుపు దాడులను స్పెయిన్ డిఫెన్స్ అడ్డుకుంటుందా? లేక ఎంబాపే సేన స్పానిష్ కోటను బద్దలు కొట్టి వరుసగా మూడోసారి ఫైనల్లో అడుగుపెడుతుందా? అనేది మరికొద్ది గంటల్లో తేలనుంది.
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