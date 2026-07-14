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FIFA World Cup 2026: ఫ్రాన్స్ vs స్పెయిన్ సెమీఫైనల్.. ఫైనల్ బెర్త్ కోసం 'యూరోపియన్' యుద్ధం!

FIFA World Cup 2026 Semifinal: ఫిఫా ప్రపంచకప్ తుదిదశకు చేరుకుంది. మంగళవారం రాత్రి జరగనున్న తొలి సెమీఫైనల్‌లో ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్ జట్లు తలపడనున్నాయి. ఒకవైపు రెండుసార్లు విజేతగా నిలిచిన ఫ్రాన్స్..మరోవైపు ఒకసారి విజేతగా నిలిచి ఫైనల్ బెర్త్ కోసం తలపడనున్నాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 14, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:49 PM IST
FIFA World Cup 2026: ఫ్రాన్స్ vs స్పెయిన్ సెమీఫైనల్.. ఫైనల్ బెర్త్ కోసం 'యూరోపియన్' యుద్ధం!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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FIFA World Cup 2026: ఫ్రాన్స్ vs స్పెయిన్ సెమీఫైనల్.. ఫైనల్ బెర్త్ కోసం 'యూరోపియన్' యుద్ధం!
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