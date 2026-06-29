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FIFA World Cup 2026: రౌండ్ ఆఫ్ 32 నాకౌట్ ఫైట్.. మ్యాచ్‌ల పూర్తి షెడ్యూల్, టైమింగ్స్, లైవ్ వివరాలు ఇవే..!!

FIFA World Cup 2026 Round of 32 fixtures: మయామిలో టోర్నమెంట్‌లో తొలిసారిగా పాల్గొంటున్న కాబో వెర్డేతో జరిగే మ్యాచ్‌లో లియోనెల్ మెస్సీ సారథ్యంలోని అర్జెంటీనా తమ టైటిల్ ను కాపాడుకునే ప్రయత్నాన్ని కొనసాగించనుంది. మరోవైపు, క్రిస్టియానో ​​రొనాల్డో సారథ్యంలోని పోర్చుగల్ గత ఎడిషన్‌లో కాంస్య పతకం సాధించిన క్రొయేషియాతో తలపడనుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 29, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:21 PM IST
FIFA World Cup 2026: రౌండ్ ఆఫ్ 32 నాకౌట్ ఫైట్.. మ్యాచ్‌ల పూర్తి షెడ్యూల్, టైమింగ్స్, లైవ్ వివరాలు ఇవే..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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