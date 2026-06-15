/FIFA World Cup 2026: ఫీఫా వరల్డ్ కప్ 2026లో జర్మనీ ప్రపంచ రికార్డు.. అత్యధిక గోల్స్ చేసిన జట్టుగా సరికొత్త రికార్డు..

Germany got highest Goals in FIFA world Cup 2026: ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026లో జర్మనీ దూకుడు మాములుగా లేదు. మొత్తంగా ఫుట్బాల్ ప్రపంచ కప్లో అత్యధిక గోల్స్ చేసిన జట్టుగా వరల్డ్ రికార్డు నమోదు చేసింది. టోర్నమెంట్ను అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో ప్రారంభించిన జర్మనీ గత చరిత్రలను తిరగరాస్తోంది. ఫీఫా ప్రపంచ కప్ చరిత్రలోనే అత్యధిక గోల్స్ చేసిన జట్టుగా జర్మనీ నిలిచింది. క్యూరసోతో జరిగిన మ్యాచ్లో తమ ఏడవ గోల్ సాధించడం ద్వారా జర్మనీ ఈ చారిత్రాత్మక ఘనతను సాధించింది.
96 ఏళ్ల ఫీఫా ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో, జర్మనీ ఇప్పటివరకు మొత్తం 239 గోల్స్ చేసింది. ఈ ఘనత ఐదుసార్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్గా నిలిచిన బ్రెజిల్ను కూడా అధిగమించింది. ఈ మెగా ఈవెంట్లో బ్రెజిల్ ఇప్పటివరకు మొత్తం 238 గోల్స్ చేసింది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనా 152 గోల్స్తో జాబితాలో మూడవ స్థానంలో నిలిచింది. ఇక ఫ్రాన్స్ 136 గోల్స్తో నాలుగవ స్థానంలో ఉంది. ప్రపంచ కప్లో 128 గోల్స్ చేసిన ఇటలీ ఐదవ స్థానంలో నిలిచింది.
ఫీఫా ప్రపంచ కప్లో జర్మనీ కొత్త ప్రపంచ రికార్డు..
కురసోతో జరిగిన మ్యాచ్ ప్రారంభమైన మొదటి ఆరు నిమిషాల్లోనే తొలి గోల్ చేసి జర్మనీ ఆటపై తన పట్టు నిలబెట్టుకుంది. అయితే, కురసో వెంటనే స్కోరును 1-1తో సమం చేసింది. ఆ తర్వాత జర్మనీ వరుసగా గోల్స్ చేసింది. కార్నర్ కిక్ నుండి నికో స్లోటర్బెక్ అద్భుతమైన హెడర్తో గోల్ చేసి జర్మనీకి 2-1 ఆధిక్యాన్ని అందించాడు.
ఫిఫా వరల్డ్ కప్లో జర్మనీ దూకుడు..
దీని తర్వాత, మొదటి అర్ధభాగం స్టాపేజ్ టైమ్లో కై హావార్ట్జ్ పెనాల్టీని గోల్గా మార్చి జర్మనీ ఆధిక్యాన్ని 3-1కి పెంచాడు. రెండవ అర్ధభాగంలో జర్మనీ మరింత దూకుడుగా ఆట ప్రారంభించింది. ఆట ప్రారంభమైన కేవలం 69 సెకన్లలోనే, జమాల్ ముసియాసా ఒక అద్భుతమైన గోల్ చేసి, మ్యాచ్లో జట్టుకు నాలుగవ గోల్ను అందించాడు.
జర్మనీ స్టార్ ఆటగాళ్ల ముందు కురాసో రక్షణ విభాగం పూర్తిగా నిస్సహాయంగా మారిపోయింది. ప్రపంచ కప్లో అరంగేట్రం చేస్తున్న నథానియల్ బ్రౌన్ ఒక అద్భుతమైన గోల్ చేసి స్కోరును 5-1కి చేర్చాడు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే, డెనిజ్ ఉండవ్ జర్మనీ తరఫున ఆరో గోల్ చేసి కురాసో రక్షణ విభాగాన్ని కుప్పకూల్చాడు. కై హావార్ట్జ్ ఏడవ గోల్ చేసి జర్మనీకి చిరస్మరణీయ విజయాన్ని అందించాడు.
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