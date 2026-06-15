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FIFA World Cup 2026: ఫీఫా వరల్డ్ కప్ 2026లో జర్మనీ ప్రపంచ రికార్డు.. అత్యధిక గోల్స్ చేసిన జట్టుగా సరికొత్త రికార్డు..

ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026లో జర్మనీ దూకుడు మాములుగా లేదు. మొత్తంగా ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచ కప్‌లో అత్యధిక గోల్స్ చేసిన జట్టుగా వరల్డ్ రికార్డు నమోదు చేసింది. టోర్నమెంట్‌ను అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో ప్రారంభించిన జర్మనీ గత చరిత్రలను తిరగరాస్తోంది. ఫీఫా ప్రపంచ కప్ చరిత్రలోనే అత్యధిక గోల్స్ చేసిన జట్టుగా జర్మనీ నిలిచింది. క్యూరసోతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో తమ ఏడవ గోల్ సాధించడం ద్వారా జర్మనీ ఈ చారిత్రాత్మక ఘనతను సాధించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 15, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 12:12 PM IST
FIFA World Cup 2026: ఫీఫా వరల్డ్ కప్ 2026లో జర్మనీ ప్రపంచ రికార్డు.. అత్యధిక గోల్స్ చేసిన జట్టుగా సరికొత్త రికార్డు..
Image Credit: FIFA World Cup Gemani (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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