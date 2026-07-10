FIFA World Cup 2026: ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో గురువారం బోస్టన్లో జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో మొరాకోపై ఫ్రాన్స్ ఘనవిజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్ తర్వాత గోల్డెన్ బూట్ రేసు లీడర్ బోర్డులో కీలక మార్పు చోటుచేసుకుంది. ఫ్రాన్స్ కెప్టెన్ కిలియన్ ఎంబాపె తన కెరీర్లో 20వ వరల్డ్ కప్ గోల్ సాధించడమే కాకుండా.. సహచర ఆటగాడు ఉస్మాన్ డెంబెలేకు ఒక అసిస్ట్ అందించి గోల్డెన్ బూట్ టేబుల్లో అగ్రస్థానానికి దూసుకెళ్లాడు.
ప్రస్తుతం ఈ టోర్నమెంట్లో ఎంబాపె 563 నిమిషాలు ఆడి 8 గోల్స్.. 3 అసిస్ట్లతో నంబర్ వన్ స్థానంలో నిలిచాడు. మరోవైపు, అర్జెంటీనా కెప్టెన్ లయోనల్ మెస్సీ 468 నిమిషాల్లో 8 గోల్స్, 1 అసిస్ట్తో రెండో స్థానానికి పడిపోయాడు. ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది ఆటగాళ్లు సమానంగా గోల్స్ చేసినప్పుడు, విజేతను నిర్ణయించడానికి ఫిఫా కొన్ని ప్రత్యేక నిబంధనలను అమలు చేస్తుంది.
ఎక్కువ గోల్స్ చేసిన వారిలో ఎవరికి ఎక్కువ అసిస్ట్లు గోల్స్ చేయడానికి ఇచ్చిన పాస్లు ఉంటే వారే టాప్లో ఉంటారు. ఇక్కడ ఎంబాపె (3) మెస్సీ (1) కంటే ఎక్కువ అసిస్ట్లు కలిగి ఉండటంతో రేసులో ముందంజలో ఉన్నాడు. ఒకవేళ అసిస్ట్లు కూడా సమానంగా ఉంటే, మైదానంలో అతి తక్కువ నిమిషాలు ఆడి గోల్స్ చేసిన వారికి ఈ అవార్డు దక్కుతుంది.
ప్రస్తుత ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 గోల్డెన్ బూట్ టేబుల్ చూస్తే..
మొదటి స్థానంలో ఎంబాపే 8 గోల్స్, రెండవ స్థానంలో లయోనల్ మెస్సీ 8 గోల్స్, మూడవ స్థానంలో ఎర్లింగ్ హాలాండ్ 7 గోల్స్, నాలుగవ స్థానంలో హ్యారీకేన్ 6 గోల్స్, 5వ స్థానంలో ఉస్మాన్ డెంబెలే 5 గోల్స్ లిస్టులో ఉన్నారు. నార్వే స్టార్ ఎర్లింగ్ హాలాండ్ 7 గోల్స్తో 3వ స్థానంలో, ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ కేన్ 6 గోల్స్, 1 అసిస్ట్తో 4వ స్థానంలో ఉన్నారు. శనివారం మయామిలోని హార్డ్ రాక్ స్టేడియంలో జరగబోయే క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో నార్వే, ఇంగ్లాండ్ తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్లో హాలాండ్, కేన్ ఇద్దరికీ తమ గోల్స్ సంఖ్యను పెంచుకుని పైకి ఎగబాకే అవకాశం ఉంది.
ఎంబాపె సృష్టించిన అరుదైన రికార్డులు చూస్తే..
మొరాకోతో జరిగిన మ్యాచ్లో 60వ నిమిషంలో ఎంబాపె క్లాసిక్ ఫినిషింగ్తో ఫ్రాన్స్కు తొలి గోల్ అందించగా.. ఆ తర్వాత ఉస్మాన్ డెంబెలే రెండో గోల్ చేసి ఫ్రాన్స్ను వరుసగా మూడోసారి వరల్డ్ కప్ సెమీఫైనల్స్కు చేర్చారు. ఈ గోల్తో ఎంబాపె (2018, 2022, 2026 ఎడిషన్లలో కలిపి) మొత్తం 20 వరల్డ్ కప్ గోల్స్ పూర్తి చేశాడు. ఆల్టైమ్ రికార్డు హోల్డర్ లయోనల్ మెస్సీ (21 గోల్స్) కంటే ఇతడు కేవలం ఒకే ఒక్క గోల్ వెనుకబడి ఉన్నాడు. అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్లో ఫ్రాన్స్ తరపున 100 గోల్స్లో ప్రత్యక్ష భాగస్వామ్యం (64 గోల్స్, 36 అసిస్ట్లు) పంచుకున్న మొదటి ఆటగాడిగా ఎంబాపె చరిత్ర సృష్టించాడు.
గత 5 సీజన్ల గోల్డెన్ బూట్ విజేతలు:
2022 (ఖతార్): కిలియన్ ఎంబాపె (ఫ్రాన్స్) – 8 గోల్స్
2018 (రష్యా): హ్యారీ కేన్ (ఇంగ్లాండ్) – 6 గోల్స్
2014 (బ్రెజిల్): జేమ్స్ రోడ్రిగ్జ్ (కొలంబియా) – 6 గోల్స్
2010 (సౌత్ ఆఫ్రికా): థామస్ ముల్లర్ (జర్మనీ) – 5 గోల్స్
2006 (జర్మనీ): మిరోస్లావ్ క్లోజ్ (జర్మనీ) – 5 గోల్స్
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