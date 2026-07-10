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ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో ఎంబాపె సంచలనం.. మెస్సీని వెనక్కి నెట్టి గోల్డెన్ బూట్ రేసులో టాప్‌.. అసలు కారణమిదే..

FIFA World Cup 2026: గురువారం మొరాకోతో జరిగిన క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో టోర్నమెంట్‌లో తన 8వ గోల్ సాధించిన ఫ్రాన్స్ ఆటగాడు కైలియన్ ఎంబాపే, ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 గోల్డెన్ బూట్ రేసులో కొత్త అగ్రగామిగా నిలిచాడు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 10, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:29 PM IST
ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో ఎంబాపె సంచలనం.. మెస్సీని వెనక్కి నెట్టి గోల్డెన్ బూట్ రేసులో టాప్‌.. అసలు కారణమిదే..
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో ఎంబాపె సంచలనం.. మెస్సీని వెనక్కి నెట్టి గోల్డెన్ బూట్ రేసులో టాప్‌.. అసలు కారణమిదే..
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