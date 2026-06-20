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FIFA World Cup 2026: గ్రూప్-Bలో తీవ్ర ఉత్కంఠ.. లాస్ట్ 32 రేసులో స్విట్జర్లాండ్, కెనడా.. ఆ రెండు జట్లకు ఛాన్స్ ఉందా..?

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026 గ్రూప్ బి రౌండ్ ఆఫ్ 32 నాకౌట్ రేసు  ఇంట్రెస్టింగ్ మలుపు తిరిగింది. సెకండ్ రౌండ్ మ్యాచ్ లు ముగిసే సమయానికి సహాఆతిథ్య స్విట్జర్లాండ్, కెనడా, జట్లు రేసులో ముందంజలో ఉండగా.. బోస్నియా-హెర్జెగోవినా, ఖతార్ జట్లు  ఒత్తిడిలో పడ్డాయి. ప్రస్తుతం గ్రూప్‌లోని 4 జట్లూ తదుపరి రౌండ్‌కు అర్హత సాధించేందుకు ఉన్న సమీకరణాలు చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 20, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:13 PM IST
FIFA World Cup 2026: గ్రూప్-Bలో తీవ్ర ఉత్కంఠ.. లాస్ట్ 32 రేసులో స్విట్జర్లాండ్, కెనడా.. ఆ రెండు జట్లకు ఛాన్స్ ఉందా..?
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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గ్రూప్-Bలో తీవ్ర ఉత్కంఠ.. లాస్ట్ 32 రేసులో స్విట్జర్లాండ్, కెనడా..
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