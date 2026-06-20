/FIFA World Cup 2026: గ్రూప్-Bలో తీవ్ర ఉత్కంఠ.. లాస్ట్ 32 రేసులో స్విట్జర్లాండ్, కెనడా.. ఆ రెండు జట్లకు ఛాన్స్ ఉందా..?

FIFA World Cup 2026: ఉత్కంఠభరితమైన రెండవ రౌండ్ మ్యాచ్ల తర్వాత, 2026 ఫిఫా వరల్డ్ కప్ లోని గ్రూప్ బి ఒక కీలకమైన వ్యూహాత్మక యుద్ధభూమిగా మారిపోయింది. రెండవ మ్యాచ్డేలో సాధించిన అద్భుతమైన విజయాలతో కెనడా, స్విట్జర్లాండ్ జట్లు పటిష్టమైన ఆధిక్యంలో నిలవగా, బోస్నియా చ హెర్జెగోవినా, ఖతార్ జట్లు టోర్నమెంట్లో తమ ఉనికిని నిలబెట్టుకోవడానికి పోరాడుతున్నాయి. రెండో రౌండ్ మ్యాచ్లలో కెనడా ఏకంగా 6-0 గోల్స్ తేడాతో ఖతార్ను చిత్తు చేయగా, స్విట్జర్లాండ్ 4-1తో బోస్నియాపై ఘన విజయం సాధించింది. దీంతో ప్రస్తుతం కెనడా, స్విట్జర్లాండ్ చెరో 4 పాయింట్లతో గ్రూప్-బిలో మొదటి రెండు స్థానాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.
మొదటి రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు నేరుగా రౌండ్ ఆఫ్ 32కు అర్హత సాధిస్తాయి. మొత్తం 12 గ్రూపులలోని అత్యుత్తమ 8 మూడవ స్థానంలో నిలిచిన జట్లు కూడా అర్హత సాధిస్తాయి. టై-బ్రేకర్లు (వరుసగా): టై అయిన జట్ల మధ్య జరిగిన ముఖాముఖి మ్యాచ్లలోని పాయింట్లు, ఆ మ్యాచ్లలోని గోల్ తేడా, ఆ మ్యాచ్లలో సాధించిన గోల్స్, మొత్తం గోల్ తేడా, సాధించిన మొత్తం గోల్స్, ఫెయిర్ ప్లే పాయింట్లు, లాటరీ ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు.
చివరి మ్యాచ్డే మ్యాచ్లు స్విట్జర్లాండ్ vs. కెనడా - BC ప్లేస్, వాంకోవర్ (మధ్యాహ్నం 3:00 ET / మధ్యాహ్నం 12:00 PT) బోస్నియా హెర్జెగోవినా vs. ఖతార్ - సియాటెల్ స్టేడియం, సియాటెల్ (మధ్యాహ్నం 3:00 ET / మధ్యాహ్నం 12:00 PT) అన్ని జట్ల కీలక అర్హత స్థానాలు కెనడా (1వ స్థానం, 4 పాయింట్లు)
జోనాథన్ డేవిడ్ హ్యాట్రిక్తో ఖతార్ను 6-0 తేడాతో చిత్తుగా ఓడించి, పురుషుల ప్రపంచ కప్లో తమ మొట్టమొదటి విజయాన్ని నమోదు చేసి చరిత్ర సృష్టించిన తర్వాత లెస్ రూజెస్ కెనడా జట్టు స్వదేశంలో తమ భవితవ్యాన్ని తామే నిర్ణయించుకుంటోంది. గ్రూప్ గెలవడానికి: కెనడా స్విట్జర్లాండ్పై తప్పనిసరిగా గెలవాలి లేదా డ్రా చేసుకోవాలి. డ్రా చేసుకుంటే వారి మెరుగైన గోల్ వ్యత్యాసం (+6 vs. +3) ఉంటుంది.
రన్నర్-అప్గా (రెండవ స్థానం) అర్హత సాధించడానికి: ఒకవేళ కెనడా స్విట్జర్లాండ్తో ఓడిపోయినా, బోస్నియా ఖతార్ను ఓడించి, కెనడాను అధిగమించేంత గణనీయమైన గోల్ వ్యత్యాసాన్ని (రెండు మ్యాచ్లలో కలిపి 9+ గోల్ వ్యత్యాసం) సాధిస్తే, వారు రెండవ స్థానంలోనే నిలుస్తారు. అత్యంత క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో ఒకవేళ కెనడా ఘోరంగా ఓడిపోయి, బోస్నియా భారీగా గెలిస్తే, కెనడా మూడవ స్థానానికి పడిపోవచ్చు. ఆ సందర్భంలో.. వారు మూడవ స్థానంలో నిలిచే జట్ల కోసం ఉన్న వైల్డ్కార్డ్ విధానంపై ఆధారపడవలసి ఉంటుంది.
స్విట్జర్లాండ్ (రెండవ స్థానం, 4 పాయింట్లు) మురాత్ యాకిన్ జట్టు, 10 మంది ఆటగాళ్లతో ఆడుతున్న బోస్నియా జట్టును 4-1 తేడాతో ఓడించి, సహ-ఆతిథ్య దేశంతో పాటు తమ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది.
గ్రూప్ గెలవడానికి: స్విట్జర్లాండ్ తప్పనిసరిగా BC ప్లేస్లో కెనడాను ఓడించాలి.
రన్నర్-అప్గా అర్హత సాధించడానికి: మ్యాచ్ డ్రా అయినా కూడా స్విస్ జట్టు రెండవ స్థానంలోనే కొనసాగుతుంది. వారు కెనడాతో పాయింట్ల పరంగా (5) సమానంగా ఉంటారు, కానీ గోల్ వ్యత్యాసం కారణంగా కెనడా కంటే వెనుకంజలో ఉంటారు.
ఒకవేళ వారు ఓడిపోతే: బోస్నియా వర్సెస్ ఖతార్ మ్యాచ్ డ్రా అయినా లేదా ఖతార్ గెలిచినా, స్విట్జర్లాండ్ రెండవ స్థానంలోనే కొనసాగుతుంది. ఒకవేళ బోస్నియా గెలిస్తే, స్విట్జర్లాండ్ మధ్య ఉన్న 6-గోల్స్ వ్యత్యాసాన్ని బోస్నియా పూడ్చగలిగితే, స్విట్జర్లాండ్ మూడవ స్థానానికి పడిపోయే అవకాశం ఉంది.
బోస్నియా ,హెర్జెగోవినా (మూడవ స్థానం, 1 పాయింట్) కఠినమైన మ్యాచ్డే 2 ఎదురైనప్పటికీ, బోస్నియా జట్టు ఇంకా పోటీ నుండి నిష్క్రమించలేదు. కెనడాతో వారి ప్రారంభ మ్యాచ్లో 1-1 డ్రా చేసుకోవడం వారికి అర్హత సాధించడానికి గణితపరంగా ఒక సన్నని అవకాశాన్ని ఇస్తుంది.
నేరుగా అర్హత సాధించడానికి (రెండవ స్థానం): బోస్నియా తప్పనిసరిగా ఖతార్ను ఓడించాలి. స్విట్జర్లాండ్ కెనడాను ఓడించాలని ఆశించాలి. స్విట్జర్లాండ్పై ఉన్న వారి 6-గోల్స్ వ్యత్యాసాన్ని (లేదా కెనడా ఘోరంగా ఓడిపోతే, కెనడాపై ఉన్న 9-గోల్స్ వ్యత్యాసాన్ని) పూర్తిగా తొలగించాలి.
మూడవ స్థానం ద్వారా రౌండ్ ఆఫ్ 32కు అర్హత సాధించడానికి: ఖతార్పై ఒక సాధారణ విజయం బోస్నియాకు నాలుగు పాయింట్లను అందిస్తుంది. వారి గోల్ వ్యత్యాసాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది వారికి మొదటి ఎనిమిది మూడవ స్థాన జట్లలో ఒకటిగా ముందుకు సాగడానికి బలమైన అవకాశాన్ని ఇస్తుంది.
ఖతార్ (నాలుగవ స్థానం, 1 పాయింట్) జూలెన్ లోపెటెగీ జట్టు వాంకోవర్లో కష్టమైన సాయంత్రాన్ని ఎదుర్కొంది. కానీ టోర్నమెంట్ విస్తరించిన ఫార్మాట్ నాకౌట్ దశకు చేరుకోవాలనే వారి కలలను సజీవంగా ఉంచుతుంది. ముందుకు సాగడానికి ఉన్న ఏకైక మార్గం: ఖతార్ సియాటిల్లో బోస్నియాను తప్పక ఓడించాలి. గెలుపు వారికి నాలుగు పాయింట్లను అందించి, గ్రూప్లో మూడవ స్థానాన్ని ఖాయం చేస్తుంది. ఆ తర్వాత వైల్డ్కార్డ్ స్థానాన్ని దక్కించుకోవడానికి ఇతర గ్రూప్ జట్లతో పోలిస్తే వారి తుది గోల్ తేడా సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి వేచి చూడాల్సిందే.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook