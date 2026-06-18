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FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో సూపర్ స్టార్‌గా కార్పెంటర్ కొడుకు.. పనామాపై ఘనా విక్టరీ..!

FIFA World Cup 2026 Highlights: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026లో ఘనా జట్టు సంచలన విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది. పనామాపై 1-0 తేడాతో థ్రిల్లింగ్ విక్టరీని సొంతం చేసుకుని ప్రపంచకప్‌లో బోణీ కొట్టింది. ఎక్స్‌ ట్రా టైమ్‌లో గోల్ కొట్టి ఘనాను గెలిపించిన కాలేబ్ యిరెంకీ.. రాత్రిరాత్రికే సూపర్ స్టార్‌గా మారిపోయాడు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 18, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:34 PM IST
FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో సూపర్ స్టార్‌గా కార్పెంటర్ కొడుకు.. పనామాపై ఘనా విక్టరీ..!
Image Credit: FIFA World Cup 2026 (Source: IANS)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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