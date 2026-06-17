/FIFA World Cup 2026: ఇరాన్ కెప్టెన్ సంచలన కామెంట్స్... అంతా ఒక Disaster అంటూ ఆవేదన.. కారణాలు ఇవే..!

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 రసవత్తరంగా సాగుతున్న వేళ ఫుట్బాల్ ప్రపంచంలో ఒక సంచలన వార్త హాట్ టాపిక్గా మారింది. టోర్నమెంట్లో రాణించలేక తీవ్ర ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటున్న ఇరాన్ ఫుట్బాల్ జట్టు కెప్టెన్, స్టార్ స్ట్రైకర్ మెహదీ తారెమి తమ టీమ్ ప్రదర్శనపై ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ మెగా టోర్నీలో ఇరాన్ జట్టు ప్రపంచకప్ ప్రయాణం ఒక విపత్తులా మారిందని ఆయన ఓపెన్గా అంగీకరించడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిగ్గా మారింది.
సాధారణంగా ఏ జట్టు కెప్టెన్ అయినా టోర్నమెంట్ మధ్యలో తమ జట్టు లోపాలను ఇంత బహిరంగంగా ఒప్పుకోరు. కానీ మెహదీ తారెమి మాత్రం ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో చాలా ఎమోషనల్గా, స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్గా మాట్లాడారు. మా దేశం తరఫున, మా ఫ్యాన్స్ తరఫున వరల్డ్ కప్ ఆడటం ఎప్పుడూ గర్వకారణమే. కానీ, ఈసారి మా జర్నీ పూర్తిగా ఒక డిజాస్టర్లా సాగింది. గ్రౌండ్లో మేము అనుకున్న ప్లాన్స్ ఏవీ వర్కవుట్ కాలేదు. ఆటగాళ్ల మధ్య సమన్వయ లోపం, ప్రిపరేషన్లో లోపాలు మమ్మల్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీశాయి అని తారెమి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఆసియా ఖండంలోనే అత్యంత బలమైన ఫుట్బాల్ జట్లలో ఒకటిగా గుర్తింపు ఉన్న ఇరాన్.. 2026 ప్రపంచకప్లో లీగ్ స్టేజ్ నుంచే తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోంది. వరుస పరాజయాలు, ఆటగాళ్ల పేలవ ఫామ్ చూసి అభిమానులు ఇప్పటికే తీవ్ర నిరాశలో ఉండగా.. స్వయంగా కెప్టెనే ఈ పరిస్థితిని విపత్తు అని అభివర్ణించడంతో ఇరాన్ ఫుట్బాల్ లవర్స్ షాక్కు గురవుతున్నారు. జట్టులో అంతర్గతంగా ఉన్న వ్యూహాత్మక లోపాలు, మైదానంలో కీలక సమయాల్లో ఒత్తిడిని తట్టుకోలేకపోవడమే ఈ ఘోర వైఫల్యానికి కారణమని క్రీడా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కెప్టెన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు జట్టు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తాయా, లేక ప్లేయర్లలో కసిని పెంచి రాబోయే మ్యాచ్ల్లో పుంజుకునేలా చేస్తాయా అనేది మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్నగా మారింది. ఏదేమైనా, వరల్డ్ కప్ లాంటి మెగా వేదికపై ఒక టాప్ టీమ్ కెప్టెన్ ఇలాంటి సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం చేయడం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫుట్బాల్ ప్రియుల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
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