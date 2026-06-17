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FIFA World Cup 2026: ఇరాన్ కెప్టెన్ సంచలన కామెంట్స్... అంతా ఒక Disaster అంటూ ఆవేదన.. కారణాలు ఇవే..!

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026లో ఇరాన్ జట్టు పేలవ ప్రదర్శనతోపాటు పలు లోపాలపై కెప్టెన్ మెహదీ తారెమి అంతా ఒక విపత్తు అంటూ హాట్ కామెంట్స్ చేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 17, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:22 PM IST
FIFA World Cup 2026: ఇరాన్ కెప్టెన్ సంచలన కామెంట్స్... అంతా ఒక Disaster అంటూ ఆవేదన.. కారణాలు ఇవే..!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఇరాన్ కెప్టెన్ సంచలన కామెంట్స్... అంతా ఒక Disaster అంటూ ఆవేదన.. కారణాలు ఇవే..!
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