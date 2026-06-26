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FIFA World Cup 2026: ఐవరీ కోస్ట్ సరికొత్త చరిత్ర.. తొలిసారి నాకౌట్‌కు ఎంట్రీ..!!

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026లో ఐవరీ కోస్ట్ చరిత్ర సృష్టించింది. ప్రపంచ కప్ నాకౌట్ లకు తొలిసారి చేయడంతో విజయం సాధించింది. నికోలస్ పెపే సాధించిన 2 అద్బుతమైన గోల్స్ కురాసో కలలను చెరిపివేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 26, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:39 AM IST
FIFA World Cup 2026: ఐవరీ కోస్ట్ సరికొత్త చరిత్ర.. తొలిసారి నాకౌట్‌కు ఎంట్రీ..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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