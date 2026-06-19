FiFa World Cup 2026: ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 ముంగిట ఐవరీ కోస్ట్ జాతీయ జట్టుకు భారీ షాక్ తగిలింది. ఆ జట్టు స్టార్ స్ట్రైకర్ ఎలీ వాహీ చుట్టూ ముసురుకున్న మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ ఆరోపణల నేపథ్యంలో, కెనడా అధికారులు మొదట అతనికి తమ దేశంలోకి ప్రవేశించడానికి వీసా నిరాకరించడం క్రీడా ప్రపంచంలో తీవ్ర సంచలనంగా మారింది.
ఏదైనా ఒక మెగా టోర్నమెంట్లో జట్టు గెలవాలంటే కేవలం వ్యూహాలు, ప్రతిభ ఉంటే సరిపోదు.. మైదానం వెలుపల ప్రశాంతమైన వాతావరణం కూడా అంతే ముఖ్యం. ఐవరీ కోస్ట్ ఫుట్బాల్ జట్టుకు ఎలీ వాహీ అత్యంత కీలకమైన స్ట్రైకర్. ప్రత్యర్థి డిఫెన్స్ను చీల్చుకుంటూ గోల్స్ చేయడంలో అతడి శైలి అద్భుతమని చెప్పాలి. అలాంటి స్టార్ ప్లేయర్, మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ వంటి తీవ్రమైన నేరారోపణల దర్యాప్తు ఎదుర్కొంటూ... టోర్నీకి దూరమవ్వడం ఐవరీ కోస్ట్ జట్టు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోలుకోలేని దెబ్బతీస్తుంది.
టోర్నమెంట్ ముంగిట ఇలాంటి వివాదాలు జట్టు డ్రెస్సింగ్ రూమ్ వాతావరణాన్ని, ఆటగాళ్ల ఏకాగ్రతను పూర్తిగా దెబ్బతీస్తాయి. ఫిఫా ప్రపంచకప్ను ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న ఆతిథ్య దేశాల్లో ఒకటైన కెనడా.. క్రీడల్లో అవినీతి, చట్టవిరుద్ధమైన చర్యల పట్ల ఎంత కఠినంగా ఉందో ఈ నిర్ణయంతో స్పష్టమైంది. కేవలం ఆరోపణల స్థాయిలోనే విచారణ ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, క్రీడా పారదర్శకతకు, తమ దేశ భద్రతా నియమాలకు భంగం కలగకూడదనే ఉద్దేశంతో ఎలీ వాహీ ఎంట్రీని నిరాకరించింది.
ఫుట్బాల్ క్రీడను శాసించే ఫిఫా కూడా ఎప్పుడూ కూడా ఫెయిర్ ప్లే కు పెద్దపీట వేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో, ఫ్రాన్స్లో జరుగుతున్న దర్యాప్తులో వాహీ నిర్దోషిగా తేలితే తప్ప అతడి కెరీర్కు తిరిగి పూర్వవైభవం రావడం కష్టమే అని చెప్పాలి. ప్రస్తుతానికైతే ఈ ఫిక్సింగ్ సెగ ఐవరీ కోస్ట్ ప్రపంచకప్ కలలపై పెద్ద నీలినీడలనే కమ్మింది. ఈ సంక్షోభం నుండి ఆ జట్టు ఎలా గట్టెక్కుతుందనేది చూడాల్సిందే.
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