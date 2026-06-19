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FiFa World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో సంచలనం.. Match-fixing వివాదం.. ఆ స్టార్ ప్లేయర్‌కు నో ఎంట్రీ..!!

FiFa World Cup 2026: ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 సమరానికి ముందే ఒక సంచలన వివాదం క్రీడా ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తోంది. ఐవరీ కోస్ట్ జాతీయ జట్టు స్టార్ స్ట్రైకర్ ఎలీ వాహీ  చుట్టూ ముసురుకున్న మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ ఆరోపణలు ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. ఫ్రాన్స్‌లో జరుగుతున్న ఒక తీవ్రమైన మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ విచారణను కెనడా ప్రభుత్వం అతడికి తమ దేశంలోకి ప్రవేశించడానికి వీసా నిరాకరించడం ఫుట్‌బాల్ వర్గాల్లో కలకలం రేపుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 19, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:41 PM IST
FiFa World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో సంచలనం.. Match-fixing వివాదం.. ఆ స్టార్ ప్లేయర్‌కు నో ఎంట్రీ..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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