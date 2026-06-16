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FIFA World Cup 2026: మూడుసార్లు బొక్కబోర్లా.. 90వ నిమిషంలో సీన్ రివర్స్‌.. ఈక్వెడార్ ఓటమికి కారణాలు ఇవే..!!

Ivory Coast vs Ecuador: ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 గ్రూప్ ఈ మ్యాచ్‌లో.. అమాద్ డియల్లో 90వ నిమిషంలో చేసిన గోల్ సహాయంతో ఐవరీ కోస్ట్ 1-0 తేడాతో ఈక్వెడార్‌ను ఓడించి కీలకమైన 3 పాయింట్లను కైవసం చేసుకుంది. 90వ నిమిషంలో సీన్ రివర్స్ అవ్వడంతో ఈక్వెడార్ ఓటమిపాలయ్యింది. ఈక్వెడార్ ఓటమికి కారణాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 16, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:45 AM IST
FIFA World Cup 2026: మూడుసార్లు బొక్కబోర్లా.. 90వ నిమిషంలో సీన్ రివర్స్‌.. ఈక్వెడార్ ఓటమికి కారణాలు ఇవే..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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మూడుసార్లు బొక్కబోర్లా.. 90వ నిమిషంలో సీన్ రివర్స్‌.. ఈక్వెడార్ ఓటమికి కారణాలు ఇవే..
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