/FIFA World Cup 2026: మూడుసార్లు బొక్కబోర్లా.. 90వ నిమిషంలో సీన్ రివర్స్‌.. ఈక్వెడార్ ఓటమికి కారణాలు ఇవే..!!

Ivory Coast vs Ecuador: ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 గ్రూప్ ఈ మ్యాచ్లో, మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ వింగర్ అమాద్ డియల్లో చివరి నిమిషంలో గోల్ చేయడంతో ఐవరీ కోస్ట్, ఈక్వెడార్ను 1-0 తేడాతో ఓడించింది. ఈ విజయంతో.. ఐవరీ కోస్ట్ 2014 తర్వాత తమ మొదటి ప్రపంచ కప్ విజయాన్ని నమోదు చేసి, పాయింట్ల పట్టికలో రెండవ స్థానానికి చేరుకుంది.
ఈ మ్యాచ్ గోల్ రహిత డ్రాగా ముగుస్తుందని అంతా అనుకున్నారు. కానీ అమాద్ ఒక అద్భుతమైన షాట్తో గోల్ చేసి.. 2014 తర్వాత ఐవరీ కోస్ట్కు ప్రపంచ కప్లో తొలి విజయాన్ని అందించాడు. ఈ విజయంతో ఐవరీ కోస్ట్ గ్రూప్ Eలో జర్మనీ వెనుక రెండవ స్థానానికి చేరుకుంది. ఆదివారం కురకావోను 7-1 తేడాతో ఓడించిన జర్మనీ మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఈక్వెడార్ అనేక మంచి అవకాశాలను సృష్టించుకుంది. జాన్ యెబోవా కొట్టిన పవర్ ఫుల్ షాట్ క్రాస్బార్ను తాకడంతో దానిని గోల్గా తీసుకోలేదు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే, అలాన్ మిండా గోల్ చేసేందుకు దగ్గరగా వచ్చాడు. కానీ అతని షాట్ కూడా బార్ను తాకి టార్గెట్ నుండి పక్కకు వెళ్లింది. ఈ విధంగా.. తొలి ఆధిక్యం సాధించే అవకాశాన్ని ఈక్వెడార్ కోల్పోయింది.
అయితే ఐవరీ కోస్ట్ కూడా కొన్నిడేంజరస్ అటాక్స్ షురూ చేసింది. యాన్ డియోమాండే కుడి వైపు నుండి అద్భుతంగా ఆడి, ప్రత్యర్థి రక్షణ శ్రేణిపై నిరంతరం ఒత్తిడి తెచ్చాడు. ఈలోగా, బజౌమానా టూరే కొట్టిన భారీ షాట్ను ఈక్వెడార్ గోల్ కీపర్ హెర్నాన్ గాలిండెజ్ అద్భుతంగా అడ్డుకుని గోల్ కాకుండా కంట్రోల్ చేశాడు. ఈ మ్యాచ్లో యాన్ డియోమాండే ఒక ప్రత్యేకమైన ఘనతను కూడా సాధించాడు. 19 సంవత్సరాల 212 రోజుల వయస్సులో, అతను ఐవరీ కోస్ట్ తరపున ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్ ఆడిన మొదటి యువ ఆటగాడిగా నిలిచాడు.
సెకండ్ ఆఫ్ లో ఇరు జట్లకు అవకాశాలు లభించాయి. అనుభవజ్ఞుడైన ఈక్వెడార్ ఆటగాడు ఎన్నర్ వాలెన్సియా కొట్టిన షాట్ పోస్ట్ను తాకింది. ఐవరీ కోస్ట్ ఆటగాడు ఎలీ వాహి కూడా గోల్ చేయడానికి దగ్గరగా వచ్చాడు. కానీ అతని ప్రయత్నం క్రాస్బార్ను తాకి గోల్గా మారింది. మ్యాచ్ సాగుతున్న కొద్దీ, ఐవరీ కోస్ట్ బంతిపై మరింత పట్టు సాధించడం ప్రారంభించింది.
ఎక్కడా కూడా తడబడ కుండా ఆ జట్టు ఎదురు దాడి కొనసాగించగా, ఈక్వెడార్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ లో ఆటను కొనసాగించింది. చివరకు, 90వ నిమిషంలో, అమాద్ డియల్లో ఎలాంటి పొరపాటు చేయకుండా, ఒక అద్భుతమైన గోల్ చేసి తన జట్టుకు చిరస్మరణీయ విజయాన్ని అందించాడు. ఈ విజయంతో, ఐవరీ కోస్ట్ గ్రూప్ Eలో మూడు కీలక పాయింట్లను దక్కించుకుని, తదుపరి రౌండ్కు వెళ్లే తమ అవకాశాలను పటిష్టం చేసుకుంది.
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