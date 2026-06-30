FIFA World Cup Match 2026: ఫిఫా ఫుట్బాల్ వరల్డ్ కప్లో బ్రెజిల్ దూకుడుకు జపాన్ కళ్లెం వేసింది. అంతేకాదు బ్రెజిల్ జట్టును గోల్స్ చేయకుండా అడ్డుకోవడంలో సఫలమైంది. ఇక మ్యాచ్ ఎక్ట్రా టైంలోనూ అదిరిపోయే ఫర్ఫామెన్స్ తో జపాన్ అదరగొట్టింది. అయితే చివరి వరకు టెన్షన్ తో ఉండిపోయిన బ్రెజిల్ అభిమానులకు మార్టినెలి గోల్ కొట్టడం వంటిది కొద్దిలో కొద్దిగా బెటర్ అనిపించింది. ఈ గోల్తో బ్రెజిల్ అభిమానులు కాసింత ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. దీంతో మాజీ ఛాంపియన్ బ్రెజిల్ ప్రీ క్వార్టర్స్లోకి చావు తప్పి కన్నులొట్టపోయినట్టు అయింది.
జపాన్ పై విజయంతో ప్రిక్వార్టర్ ఫైనల్లోకి బ్రెజిల్ టీమ్..
అయిదుసార్లు ఫిఫా వరల్డ్ కంప్ ఛాంపియన్ కప్నున గెలచుకున్న బ్రెజిల్.. తాజాగా ఫిఫా ప్రపంచకప్ ప్రి క్వార్టర్ ఫైనల్లోకి దూసుకువెళ్లింది. అది కూడా జపాన్ వంటి పసికూన చేతిలో కిందా మీదా పడుతూ ఈ అర్హత సాధించింది. చివరి వరకు రసవత్తరంగా సాగిన నాకౌట్ మ్యాచ్లో 2-1తో జపాన్పై ఎట్టకేకు విజయం నమోదు చేసింది.
చివరి వరకు అదిరిపోయే ఢిఫెన్స్ తో అదరగొట్టిన జపాన్ ..
బ్రెజిల్ తరఫున కాసెమిరో 56వ నిమిషంలో....మార్టినెలి 95వ నిమిషంలో స్కోర్ చేశారు. జపాన్ జట్టులో సానో 29వ నిమిషంలో గోల్ కొట్టాడు. బ్రెజిల్ ఎడతెరిపి లేని దాడులు చేసినా.. జపాన్ అడ్డుకోగలిగింది. కానీ ఇంకొన్ని సెకన్లలో మ్యాచ్ ముగుస్తుందనగా.. మార్టినెలి గోల్ కొట్టి ఆ జట్టుకు షాకిచ్చాడు. దీంతో సాంబా టీమ్ అభిమానులు సంబరాల్లో మునిగిపోయారు.
మూడు దేశాల ఆతిథ్యం..
2026 ఫిఫా వరల్డ్ కప్ టోర్నమెంట్కు అమెరికా, మెక్సికో, కెనడా దేశాలు హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్నాయి. దాదాపు 49 రోజుపాటు సాగే ఫుట్ బాల్ సమరంలో 48 దేశాల జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. ఇప్పటికే కొన్ని దేశాలు నాకౌట్ దశకు చేరుకున్నాయి. మరికొన్ని నా కౌట్ కోసం తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ప్రత్యక్ష ప్రసార హక్కులను మీడియా దిగ్గజం జీ నెట్వర్క్ సొంతం చేసుకుంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మీడియా ప్రసార సంస్థలు పోటీపడినప్పటికీ.. జీ నెట్వర్క్ ప్రసార హక్కులను సొంతం చేసుకొని సంచలనం సృష్టించింది. అంతేకాదు జీ5 ఓటీటీ వేదికగా ప్రసారం అవుతున్నాయి. అంతేకాదు ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ప్రసారం చేస్తుందన్న సందర్బంగా జీ5కు సబ్స్ట్రైబర్స్ పెరిగారు. గతంలో ఎన్నడు లేనంతగా వ్యూవర్ షిప్ సొంతం చేసుకుంది. జూలై 19న ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్తో ఈ టోర్ని ముగియనుంది.
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