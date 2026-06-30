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ఫిఫా వరల్డ్ కప్ లో తిరుగులేని బ్రెజిల్‌కు చుక్కలు చూపించిన జపాన్..

Brazil Vs Japan FIFA World Cup Match: ఫుట్‌బాల్‌ వరల్డ్ కప్‌లో తిరుగులేని బ్రెజిల్‌కు జపాన్‌ చుక్కలు చూపించింది. ఫస్ట్ గోల్ లోనే ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. అంతేకాదు మ్యాచ్‌లో చివరి వరకు బలీమైన బ్రెజిల్ జట్టును గొప్పగా ఢిఫెండ్ చేసింది. ఓ రకంగా చుక్కులు చూపించందనే చెప్పాలి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 30, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:57 AM IST
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ లో తిరుగులేని బ్రెజిల్‌కు చుక్కలు చూపించిన జపాన్..
Image Credit: Brazil Fifa World Cup 2026 (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఫిఫా వరల్డ్ కప్ లో తిరుగులేని బ్రెజిల్‌కు చుక్కలు చూపించిన జపాన్..
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