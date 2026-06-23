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FIFA World Cup 2026: మెస్సీతో ఎంబప్పే రేస్.. క్లోజ్ రికార్డు సమం.. Iraq పై 3-0తో ఘనవిజయం..!!

FIFA World Cup 2026: ఫుట్‌బాల్ లెజెండ్ మిరోస్లావ్ క్లోజ్ పేరిట ఉన్న ఒక చారిత్రాత్మక రికార్డును అత్యంత వేగంగా సమం చేసిన ఆటగాడిగా ఎంబప్పే వరల్డ్ కప్ హిస్టరీలో సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించాడు. మ్యాచ్ ఆరంభం నుంచే ఫ్రాన్స్ జట్టు ఇరాక్‌పై పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 23, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:56 PM IST
FIFA World Cup 2026: మెస్సీతో ఎంబప్పే రేస్.. క్లోజ్ రికార్డు సమం.. Iraq పై 3-0తో ఘనవిజయం..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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