/FIFA World Cup 2026: మెస్సీతో ఎంబప్పే రేస్.. క్లోజ్ రికార్డు సమం.. Iraq పై 3-0తో ఘనవిజయం..!!

France vs Iraq FIFA World Cup 2026 Group I: ఫిఫా వరల్డ్కప్ 2026 వేదికగా సరికొత్త సంచలనాలు నమోదవుతున్నాయి. గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్ల్లో భాగంగా ఇరాక్తో జరిగిన కీలక పోరులో ఫ్రాన్స్ జట్టు 3-0 తేడాతో ఘనవిజయం సాధించి.. సగర్వంగా రౌండ్ ఆఫ్ 32 లోకి అడుగుపెట్టింది. అయితే.. ఈ మ్యాచ్ కేవలం ఫ్రాన్స్ విజయం కోసమే కాకుండా.. ఆ జట్టు స్టార్ స్ట్రైకర్, ఫుట్బాల్ సంచలనం కిలియన్ ఎంబప్పే సృష్టించిన సరికొత్త మైలురాయికి సాక్ష్యంగా నిలిచింది.
ఫుట్బాల్ లెజెండ్ మిరోస్లావ్ క్లోజ్ పేరిట ఉన్న ఒక చారిత్రాత్మక రికార్డును అత్యంత వేగంగా సమం చేసిన ఆటగాడిగా ఎంబప్పే వరల్డ్ కప్ హిస్టరీలో సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించాడు. మ్యాచ్ ఆరంభం నుంచే ఫ్రాన్స్ జట్టు ఇరాక్పై పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. పక్కా వ్యూహాలు, అద్భుతమైన పాస్లతో ఇరాక్ డిఫెన్స్ను ముక్కలు చేసింది. మ్యాచ్ ముగిసే సమయానికి 3-0తో ఏకపక్ష విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఈ గెలుపుతో ఫ్రాన్స్ టోర్నమెంట్లో తదుపరి దశకు సులువుగా అర్హత సాధించడమే కాకుండా.. తాము ఎందుకు హాట్ ఫేవరెట్లలో ఒకటిగా ఉన్నామో మరోసారి నిరూపించింది.
ఈ మ్యాచ్లో కిలియన్ ఎంబప్పే ప్రదర్శన హైలైట్గా నిలిచింది. జర్మనీ మాజీ దిగ్గజం మిరోస్లావ్ క్లోజ్ వరల్డ్కప్లలో నెలకొల్పిన అత్యుత్తమ రికార్డును ఎంబప్పే అత్యంత తక్కువ మ్యాచ్ల్లోనే సమం చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. ఈ అరుదైన ఫీట్ను అత్యంత వేగంగా అందుకోవడం ద్వారా.. ప్రస్తుత జనరేషన్లో తాను ఎందుకు బెస్ట్ ప్లేయరో ఎంబప్పే స్పష్టం చేశాడు. ఎంబప్పే వేగం, గోల్స్ కొట్టే నైపుణ్యం చూస్తుంటే.. భవిష్యత్తులో మరిన్ని రికార్డులు బద్దలు కావడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
ఎంబప్పే సృష్టించిన ఈ లేటెస్ట్ రికార్డుతో.. ఫుట్బాల్ లెజెండ్ లియోనెల్ మెస్సీతో ఉన్న రేస్ ఇప్పుడు మరింత రసవత్తరంగా మారింది. ఒకవైపు మెస్సీ తన అద్భుతమైన ఫామ్తో దూసుకుపోతుంటే, మరోవైపు యువ కెరటం ఎంబప్పే అంతే వేగంగా రికార్డుల వేటను కొనసాగిస్తున్నాడు. వరల్డ్కప్ టోర్నమెంట్లో అత్యధిక గోల్స్, అత్యుత్తమ రికార్డుల కోసం ఈ ఇద్దరు గ్లోబల్ స్టార్ల మధ్య జరుగుతున్న ఈ మైండ్ బ్లోయింగ్ రేస్.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఫుట్బాల్ అభిమానులకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది.
రాబోయే రౌండ్ ఆఫ్ 32 మ్యాచ్ల్లో ఫ్రాన్స్ మరిన్ని సంచలనాలు సృష్టించడానికి సిద్ధమవుతోంది. ముఖ్యంగా ఎంబప్పే ఇదే ఫామ్ను కొనసాగిస్తే.. మెస్సీ రికార్డులను అధిగమించి.. ఈ 2026 వరల్డ్కప్ను తన సొంతం చేసుకోవడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
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