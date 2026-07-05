/ఫ్రాన్స్ గెలిచినా లొల్లి తగ్గలేదు.. కైలియన్ ఎంబాపే, ఓర్లాండ్ గిల్ మధ్య రచ్చ.. అసలేం జరిగిందంటే..?

FIFA World Cup 2026: శనివారం ఫిలడెల్ఫియాలోని లింకన్ ఫైనాన్షియల్ ఫీల్డ్ స్టేడియంలో జరిగిన ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ఫ్రాన్స్ ఎట్టకేలకు క్వార్టర్ ఫైనల్ కు చేరుకుంది. రౌండ్ ఆఫ్ 16లో పరేగ్వేను 1-0 తేడాతో ఓడించింది. గురువారం బోస్టన్లోని జిల్లెట్ స్టేడియంలో జరిగే క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో సహ-ఆతిథ్య దేశమైన కెనడాను 3-0 తేడాతో ఓడించిన మొరాకోతో తలపడతారు. ఈ విజయంలో ఎంబాపే మరోసారి హీరోగా నిలిచాడు. ఫ్రాన్స్ గెలిచినప్పటికీ సంతోషం లేకుండా పోయింది. కైలియన్ ఎంబాపే, ఓర్లాండ్ గిల్ మధ్య లొల్లి పెద్దదిగా మారింది. పర్వాగ్వే నిరంతరం ఆత్మరక్షణలో భాగంగా ఫ్రాన్స్ ఎదురుదాడిని ఎదుర్కొంటూ.. క్రీడా స్పూర్తిని ప్రదర్శిస్తూ వస్తున్న పరాగ్వే గోల్ కీపర్ ఓర్లాండ్ గిల్ చేయి చాచాడు. అయినా ఫ్రెంచ్ కెప్టెన్ అతన్ని పట్టించుకోలేదు. దీంతో కోపంతో రగిలిపోయిన గిల్.. బంతిని ఎంబాపే జెర్సీపైకి విసిరాడు.
దీంతో పరాగ్వే జట్టు ఫ్రెంచ్ కెప్టెన్ను రెచ్చగొట్టి..లొల్లి పెట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించింది. కానీ పరాగ్వే జట్టు చాలా సమయం ఓపిక పట్టింది. మరో షాకింగ్ విషయం ఏంటంటే.. మ్యాచ్ మొత్తంలో ఆ దక్షిణ అమెరికా జట్టుకు ఒక్క కార్డు కూడా ఇవ్వలేదు. 1998లో నైజీరియాతో జరిగిన మ్యాచ్ తర్వాత ప్రపంచ కప్లో వారికి ఇలా కార్డు ఇవ్వకపోవడం ఇదే మొదటిసారి అని చెప్పాలి.
శనివారం జరిగిన మ్యాచ్లో ఎంబాపే తన కెరీర్లో 19వ ప్రపంచ కప్ గోల్ సాధించగా.. ఫిలడెల్ఫియాలోని ఉక్కపోత వేడిని తట్టుకుని ఫ్రాన్స్ 1-0 తేడాతో పరాగ్వేను ఓడించి..వరుసగా నాలుగోసారి క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు చేరుకుంది. ఈ ప్రస్తుత టోర్నమెంట్లో కైలియన్ ఎంబాపే, లియోనెల్ మెస్సీల మధ్య గోల్డెన్ బూట్ రేసు చాలా ఉత్కంఠభరితంగా మారింది. ఇద్దరు ఆటగాళ్లు చెరో 7 గోల్స్తో ఈ రేసులో ముందంజలో ఉన్నారు. ఫలితంగా, క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్లు కైలియన్ ఎంబాపే, లియోనెల్ మెస్సీ ఇద్దరికీ కీలకం కానున్నాయి. ఈ రేసులో విజయం సాధించి, ఆధిక్యం పొందాలని ఈ ఇద్దరు స్టార్లు ఎదురుచూస్తున్నారు.
A reação do Orlando Gil, goleiro do Paraguai, após Kylian Mbappé não cumprimentá-lo pic.twitter.com/EMoJaWLPFE
— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 5, 2026
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