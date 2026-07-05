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ఫ్రాన్స్ గెలిచినా లొల్లి తగ్గలేదు.. కైలియన్ ఎంబాపే, ఓర్లాండ్ గిల్ మధ్య రచ్చ.. అసలేం జరిగిందంటే..?

FIFA World Cup 2026: తీవ్రమైన వేడి, ఉష్ణోగ్రతల నడుమ ఎట్టకేలకు ఫ్రాన్స్ ఫిఫా వరల్డ్ కప్ క్వార్టర్ ఫైనల్ కు చేరింది. ఫిలడెల్ఫియాలో జరిగిన ఈ హోరాహోరీ రౌండఫ్ 16 మ్యాచులో ఫ్రాన్స్ 1-0తేడాతో పరాగ్వేను చిత్తు  చేసింది. ఈ విజయంతో ఫ్రాన్స్ వరుసగా 4వ సారి ప్రపంచ కప్ లోని టాప్ 8వ జట్లలో స్థానం సంపాదించుకుంది.  గురువారం మసాచుసెట్స్‌లోని ఫాక్స్‌బరోలో జరిగే ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో చరిత్ర సృష్టిస్తున్న మొరాకో జట్టుతో ఫ్రాన్స్  తలపడనుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 05, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:55 AM IST
ఫ్రాన్స్ గెలిచినా లొల్లి తగ్గలేదు.. కైలియన్ ఎంబాపే, ఓర్లాండ్ గిల్ మధ్య రచ్చ.. అసలేం జరిగిందంటే..?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఫ్రాన్స్ గెలిచినా లొల్లి తగ్గలేదు.. కైలియన్ ఎంబాపే, ఓర్లాండ్ గిల్ మధ్య రచ్చ.. అసలేం జరిగిందంటే..?
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