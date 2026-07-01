/ఎంబాప్పే సంచలనం.. MESSI రికార్డును సమం చేస్తూ సరికొత్త WORLD RECORD..ఫ్రాన్స్ ఘన విజయం..!!

FIFA World Cup 2026: ప్రపంచ కప్ నాకౌట్ మ్యాచ్లో బలమైన ఫ్రెంచ్ జట్టు స్వీడన్పై ఘన విజయం సాధించింది. స్టార్ స్ట్రైకర్ కైలియన్ ఎంబాపే సాధించిన అద్భుతమైన రెండు గోల్స్తో ఫ్రాన్స్ 3-0 తేడాతో గెలుపొందింది. ఈ విజయంతో ఫ్రాన్స్ గర్వంగా ప్రీ-క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు రౌండ్ ఆఫ్ 16 చేరుకుంది. అక్కడ వారు పరాగ్వేతో తలపడతారు. ఈ విజయం ఫ్రెంచ్ జట్టులో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపింది. దీంతో ఆ జట్టు టోర్నమెంట్లో నూతనోత్సాహంతో ముందుకు సాగుతోంది. ఈ మ్యాచ్లో రెండు గోల్స్తో, కైలియన్ ఎంబాపే ప్రపంచ కప్ నాకౌట్ దశలో అత్యధిక గోల్స్ చేసిన ఆటగాడిగా చరిత్ర సృష్టించాడు. నాకౌట్ దశలో ఎంబాపే గోల్స్ సంఖ్య ఇప్పుడు 10కి చేరింది. బ్రెజిలియన్ ఫుట్బాల్ దిగ్గజం రొనాల్డో నజారియో, గ్రీక్ ఆటగాడు లియోనిడాస్ 8 గోల్స్ పేరిట ఉన్న మునుపటి రికార్డులను అతను బద్దలు కొట్టాడు. ఈ అద్భుతమైన ఘనతను సాధించడం ద్వారా, 27 ఏళ్ల ఎంబాపే ప్రపంచ ఫుట్బాల్లో తన అసమానమైన ఆధిపత్యాన్ని మరోసారి ప్రదర్శించాడు.
మ్యాచ్ ప్రారంభంలో, స్వీడన్కు చెందిన అలెగ్జాండర్ ఇసాక్ గోల్ చేయడానికి బలంగా ప్రయత్నించాడు. కానీ ఫ్రాన్స్ గోల్ కీపర్ మైక్ మిగ్నాన్ దానిని చాకచక్యంగా అడ్డుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఫ్రాన్స్ మ్యాచ్పై పట్టు సాధించింది. ఎంబాపే కొట్టిన మొదటి షాట్ను ఆఫ్ సైడ్గా ప్రకటించినప్పటికీ, మొదటి అర్ధభాగం చివరి క్షణాల్లో అతను స్వీడన్కు చెందిన విక్టర్ గోకెరెస్ మీదుగా బంతిని మళ్లించి.. ఫ్రాన్స్కు 1-0 ఆధిక్యాన్ని అందించాడు. రెండవ అర్ధభాగంలో కూడా ఫ్రాన్స్ తమ దాడులను ఏమాత్రం తగ్గించకుండా కొనసాగించింది. 53వ నిమిషంలో మైఖేల్ ఒలిసెహ్ అందించిన అద్భుతమైన త్రూ-బాల్తో బ్రాడ్లీ బార్కోలా ఫ్రాన్స్ ఆధిక్యాన్ని రెట్టింపు చేశాడు. ఈ మ్యాచ్లో ఒలిసెహ్ గోల్ చేయనప్పటికీ, ఫ్రాన్స్ విజయంలో అతను కీలక పాత్ర పోషించాడు. బార్కోలా గోల్తో, ఎంబాపే కూడా రెండవ గోల్కు మార్గం సుగమం చేసి, స్వీడన్ రక్షణ శ్రేణిపై ఒత్తిడిని పెంచాడు.
ఈ ప్రపంచ కప్ టోర్నమెంట్లో మైఖేల్ ఒలిసెహ్కు ఇది ఐదవ అసిస్ట్. దీంతో, 1994 ప్రపంచ కప్లో జర్మన్ దిగ్గజం థామస్ హాస్లర్ నెలకొల్పిన రికార్డును ఒలిసెహ్ సమం చేశాడు. మరోవైపు, కైలియన్ ఎంబాపే 18 గోల్స్తో జర్మన్ దిగ్గజం మిరోస్లావ్ క్లోస్ను అధిగమించి ప్రపంచ కప్లో రెండవ అత్యధిక స్కోరర్గా నిలిచాడు. గోల్డెన్ బూట్ రేసులో ఉన్న అర్జెంటీనా ఆటగాడు లియోనెల్ మెస్సీ పేరిట ఉన్న ఆల్-టైమ్ రికార్డుకు ఎంబాపే కేవలం ఒక గోల్ దూరంలో ఉన్నాడు.
ప్రపంచ కప్లో వరుసగా ఐదు మ్యాచ్లలో కనీసం మూడు గోల్స్ చేసిన తొలి జట్టుగా ఫ్రాన్స్ చరిత్ర సృష్టించింది. తన సోదరుడి మృతి కారణంగా కొంతకాలం జట్టుకు దూరమైన తర్వాత తిరిగి బాధ్యతలు చేపట్టిన కోచ్ డిడియర్ డెషామ్స్కు ఈ విజయం ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి అని చెప్పాలి. ఈ టోర్నమెంట్లో 6 గోల్స్తో ఎంబాపే ప్రస్తుతం మెస్సీతో కలిసి గోల్డెన్ బూట్ టైటిల్ను పంచుకుంటున్నాడు. ఈ అద్భుతమైన ఫామ్తో, నాకౌట్ దశలో ఫ్రాన్స్ తన ప్రత్యర్థులకు సవాలు విసిరేందుకు సిద్ధంగా ఉంది.
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