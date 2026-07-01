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ఎంబాప్పే సంచలనం.. MESSI రికార్డును సమం చేస్తూ సరికొత్త WORLD RECORD..ఫ్రాన్స్ ఘన విజయం..!!

FIFA World Cup 2026: నాకౌట్ దశలో ఎంబాపే గోల్స్ సంఖ్య ఇప్పుడు 10కి చేరింది. బ్రెజిలియన్ ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజం రొనాల్డో నజారియో,  గ్రీక్ ఆటగాడు లియోనిడాస్ 8 గోల్స్ పేరిట ఉన్న మునుపటి రికార్డులను అతను బద్దలు కొట్టాడు. ఈ అద్భుతమైన ఘనతను సాధించడం ద్వారా, 27 ఏళ్ల ఎంబాపే ప్రపంచ ఫుట్‌బాల్‌లో తన అసమానమైన ఆధిపత్యాన్ని మరోసారి ప్రదర్శించాడు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 01, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:38 PM IST
ఎంబాప్పే సంచలనం.. MESSI రికార్డును సమం చేస్తూ సరికొత్త WORLD RECORD..ఫ్రాన్స్ ఘన విజయం..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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