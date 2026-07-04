FIFA World Cup 2026: చివరి నిమిషంలో అర్జెంటీనా ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. ఫీఫా ప్రపంచ కప్ టోర్నమెంట్లో తొలిసారిగా పాల్గొంటున్న కేప్ వెర్డే, రౌండ్ ఆఫ్ 32 మ్యాచ్లో అర్జెంటీనాకు ఆశ్చర్యం కలిగించింది. అయినప్పటికీ, అదనపు సమయంలో అర్జెంటీనా 3-2 తేడాతో గెలిచి రౌండ్ ఆఫ్ 16లో స్థానం దక్కించుకుంది. 111వ నిమిషంలో డైన్ బోర్జెస్ చేసిన ఓన్ గోల్తో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్లు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఫీఫా ర్యాంకింగ్స్లో 64వ స్థానంలో ఉన్న కేప్ వెర్డే, అర్జెంటీనాతో రెండుసార్లు స్కోరును సమం చేసింది. సాధారణ 90 నిమిషాల ఆట ముగిసేసరికి ఇరు జట్లు 1-1తో సమంగా నిలవడంతో, మ్యాచ్ అదనపు సమయానికి దారితీసింది.
అయితే, 92వ నిమిషంలో లిసాండ్రో మార్టినెజ్ గోల్ చేసి అర్జెంటీనాకు ఆధిక్యాన్ని అందించాడు. అయితే, కేప్ వెర్డియన్ ఆటగాడు సిడ్నీ లోప్స్ కాబ్రాల్ టోర్నమెంట్లోనే ఒక అద్భుతమైన గోల్ సాధించాడు. 103వ నిమిషంలో, గోల్ కీపర్ ఎమిలియానో మార్టినెజ్ కొట్టిన అద్భుతమైన షాట్ గోల్ పోస్ట్లోకి దూసుకెళ్లడంతో, ఇరు జట్లు 2-2తో సమంగా నిలిచాయి. మ్యాచ్ పెనాల్టీ షూటౌట్కు దారితీస్తుందని అనిపించినప్పుడు, 111వ నిమిషంలో కేప్ వెర్డియన్ ఆటగాడు డాని బోర్జెస్ చేసిన ఓన్ గోల్, అర్జెంటీనాకు సులభమైన విజయాన్ని అందించింది. అయితే, కేప్ వెర్డియన్ మూడోసారి కూడా మరో గోల్ చేయడంలో విఫలమైంది.
మయామి స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్లో ఫుట్బాల్ అభిమానులు అర్జెంటీనాను ఉత్సాహపరిచారు. స్టార్ ఆటగాడు లియోనెల్ మెస్సీ 29వ నిమిషంలో అర్జెంటీనాకు ఆధిక్యాన్ని అందించి, ప్రపంచ కప్లో తన మొత్తం గోల్స్ సంఖ్యను 20కి చేర్చాడు. అర్జెంటీనా తమ అనుభవంతో గెలిచినప్పటికీ, కేప్ వెర్డియన్ ఈ టోర్నమెంట్లో సంచలనం సృష్టించింది. ప్రపంచ కప్లో తొలిసారి ఆడుతున్న ఈ చిన్న దేశం నాకౌట్ దశకు చేరుకుంది. స్పెయిన్తో జరిగిన గ్రూప్ దశ మ్యాచ్లో కేప్ వెర్డియన్ గోల్ కీపర్ వోజిన్హా అద్భుతమైన నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించాడు. మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసిన తర్వాత, అతను హీరోగా కీర్తించబడ్డాడు.
40 ఏళ్ల గోల్ కీపర్ వోజిన్హా ప్రీ-క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో మెస్సీ కొట్టిన రెండు షాట్లను చాకచక్యంగా అడ్డుకున్నాడు. మార్టినెజ్ ఇప్పటికీ అర్జెంటీనా జట్టులో మెస్సీతో పాటు ఆడుతున్నాడు. కేప్ వెర్డే ఓడిపోయినప్పటికీ, ఆ దేశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఫుట్బాల్ అభిమానుల హృదయాలను గెలుచుకుంది. అర్జెంటీనా రౌండ్ ఆఫ్ 16లో ఈజిప్ట్తో తలపడనుంది.
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