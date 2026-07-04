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మెస్సీ మ్యాజిక్.. కేప్ వెర్డేపై అర్జెంటీనా గెలుపు.. ప్రి-క్వార్టర్స్‌లో ఈజిప్ట్‌తో ఢీ..!!

FIFA World Cup 2026: ఎక్స్ ట్రా సమయంలో అర్జెంటీనా-కేప్ వెర్డే మ్యాచ్ ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. ఇరు జట్లు చెరో మూడు గోల్స్ చేశాయి. అయినప్పటికీ, ఉత్కంఠభరితమైన ఈ మ్యాచ్‌లో అర్జెంటీనా తమ ప్రత్యర్థి కేప్ వెర్డేపై 3-2 తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ విజయంతో మెస్సీ ప్రపంచ కప్‌లో అత్యధిక గోల్స్ సంఖ్య 20కి చేరింది. ఈ విజయంతో అర్జెంటీనా రౌండ్ ఆఫ్ 16కు చేరుకుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 04, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:27 PM IST
మెస్సీ మ్యాజిక్.. కేప్ వెర్డేపై అర్జెంటీనా గెలుపు.. ప్రి-క్వార్టర్స్‌లో ఈజిప్ట్‌తో ఢీ..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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