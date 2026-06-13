/FIFA World Cup 2026: హైతీకి భారీ షాక్! గాయం కారణంగా స్టార్ ప్లేయర్ అవుట్.. ఇది కోలుకోలేని దెబ్బే..!!

Leverton Pierre: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ఆరంభంలోనే ఫుట్బాల్ ప్రపంచంలో ఒక తీవ్ర విషాదం నెలకొందని చెప్పాలి. టోర్నమెంట్ సరికొత్త అంచనాలను క్రియేట్ చేయాలని భావించిన హైతీ జట్టుకు కోలుకోలేని బిగ్ షాక్ తగిలింది. ఆ జట్టు స్టార్ మిడ్ఫీల్డర్ లెవర్టన్ పియరీ గాయం కారణంతో ఈ మెగా టోర్నీ మొత్తానికి దూరం అవ్వడం ఫుట్బాల్ ఫ్యాన్స్ ను తీవ్ర నిరాశకు గురి చేసిందని చెప్పాలి. టోర్నమెంట్ ప్రారంభ దశలోనే ఒక స్టార్ ఆటగాడు జట్టుకు దూరమవ్వడం హైతీ వ్యూహాలను పూర్తిగా దెబ్బతీసింది అని చెప్పవచ్చు. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు.. జట్టుపై దీని ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుందనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్ ల కోసం హైతీ జట్టు తీవ్రంగానే శ్రమిస్తుంది అని చెప్పాలి. జట్టు అత్యంత వ్యూహాత్మకమైన ఆటగాడిగా మంచి గుర్తింపు సాధించిన లెవర్టన్ పియరీపై మేనేజ్మెంట్ కూడా గంపెడు ఆశలు పెట్టుకుంది. అయితే దురదృష్టవశాత్తు ప్రాక్టీస్ సెషన్ లో ఆయన తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. వైద్య పరీక్షల తర్వాత ఈ ప్రపంచకప్ లో లెవర్టన్ పియరీ ఆడే పరిస్థితి లేదని వైద్యులు స్పష్టం చేశారు. దీంతో లీగ్ మ్యాచ్లు కూడా ఆడకుండానే ఆయన ఈ టోర్నీ నుంచి వైదొలిగారు. మిడిల్ ఫీల్డ్స్ లో డిఫెన్స్.. ఎటాకింగ్ బ్యాలెన్స్ చేయడంలో ఫియరీ దిట్ట. ఇప్పుడు ఆయన లేకపోవడం జట్టు రక్షణను మరింత బలహీపరిచే అవకాశం ఉందని చెప్పవచ్చు.
ఈ మెగా టోర్నమెంట్ లో ఇప్పటికీ కఠినమైన గ్రూపులో ఉన్న హైతీకి పియరీ దూరమవ్వడం అగ్నికి ఆజ్యం పోసినట్లయిందని చెప్పాలి. టోర్నీలో ముందడుగు వేయాలంటే ప్రతి మ్యాచ్ గెలవడం అనేది హైతీకి అత్యంత కీలకమైంది. ఈ తరుణంలో అనుభవజ్ఞుడైన మిడ్ఫీల్డర్ లెవర్టన్ పియరీ దూరమవడం వల్ల హెడ్ కోచ్ వ్యూహాలను చివరి నిమిషంలో మార్చాల్సి వస్తోంది. పియరీ స్థానాన్ని భర్తీ చేసేందుకు జట్టులోని యువ ఆటగాళ్లపై ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ మరింత ఫోకస్ పెట్టింది. అయితే ప్రపంచకప్ లాంటి భారీ ఒత్తిడి ఉండే టోర్నమెంట్లో ఇలాంటి అనుభవం లేని ఆటగాళ్లను బరిలోకి దింపడం హైతీకి పెద్ద సవాలుగా మారనుంది.
హైతీ ఫుట్బాల్ హిస్టరీ లోనే ఈ 2026 వరల్డ్ కప్ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకమైందని చెప్పాలి. తమ జట్టు గెలుపులో లెవర్టన్ పియరీ కీలక పాత్ర పోషిస్తాడని భావించిన అభిమానులకు ఈ వార్త తెలియడంతో తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా పియరీ త్వరగా కోలుకోవాలని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రతికూల పరిస్థితులను అధిగమించి హైతీ జట్టు టోర్నీలో ఇలాంటి ప్రదర్శన ఇస్తుందో.. పియరీ స్థానంలో వచ్చే కొత్త ఆటగాడులో జట్టును ఎలా గట్టెక్కిస్తాడో వేచి చూడాల్సిందే.
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