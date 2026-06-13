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FIFA World Cup 2026: హైతీకి భారీ షాక్! గాయం కారణంగా స్టార్ ప్లేయర్ అవుట్.. ఇది కోలుకోలేని దెబ్బే..!!

Leverton Pierre: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ఆరంభంలోనే ఫుట్బాల్ ప్రపంచంలో ఒక తీవ్ర విషాదం నెలకొందని చెప్పాలి. టోర్నమెంట్ సరికొత్త అంచనాలను క్రియేట్ చేయాలని భావించిన హైతీ  జట్టుకు కోలుకోలేని బిగ్ షాక్ తగిలింది. ఆ జట్టు స్టార్ మిడ్‌ఫీల్డర్ లెవర్టన్ పియరీ గాయం కారణంతో  ఈ మెగా టోర్నీ మొత్తానికి దూరం అవ్వడం ఫుట్బాల్ ఫ్యాన్స్ ను తీవ్ర నిరాశకు గురి చేసిందని చెప్పాలి.

Written ByBhoomi
Published: Jun 13, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:54 AM IST
FIFA World Cup 2026: హైతీకి భారీ షాక్! గాయం కారణంగా స్టార్ ప్లేయర్ అవుట్.. ఇది కోలుకోలేని దెబ్బే..!!
Image Credit: file

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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హైతీకి భారీ షాక్! గాయం కారణంగా స్టార్ ప్లేయర్ అవుట్.. ఇది కోలుకోలేని దెబ్బే..!!
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