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FIFA World Cup 2026: 64 సెకన్లలోనే అదిరిపోయే గోల్.. మొరాకో ప్లేయర్ రికార్డును గల్లంతు చేసిన పరాగ్వే వీరుడు..!!

Turkey vs Paraguay FIFA World Cup 2026 Group D: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ఉత్కంఠ భరితంగా సాగుతోంది. ఎన్నో సంచలనాలు మరెన్నో విచిత్ర సంఘటనలతో ఉర్రూతలూగిస్తోంది. అయితే  శుక్రవారం శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో జరిగిన  గ్రూప్ డి మ్యాచ్‌లో టర్కీపై 1-0 తేడాతో విజయం సాధించింది. దీంతో  పరాగ్వే రౌండ్ ఆఫ్ 32కు అర్హత సాధించే ఆశలను సజీవంగా ఉంచుకుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 20, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:40 PM IST
FIFA World Cup 2026: 64 సెకన్లలోనే అదిరిపోయే గోల్.. మొరాకో ప్లేయర్ రికార్డును గల్లంతు చేసిన పరాగ్వే వీరుడు..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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