/FIFA World Cup 2026: 64 సెకన్లలోనే అదిరిపోయే గోల్.. మొరాకో ప్లేయర్ రికార్డును గల్లంతు చేసిన పరాగ్వే వీరుడు..!!

Turkey vs Paraguay FIFA World Cup 2026 Group D: శుక్రవారం జరిగిన ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026 టోర్నమెంట్లో అత్యంత వేగవంతమైన గోల్ రికార్డు కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే చేతులు మారింది. బోస్టన్లో స్కాట్లాండ్తో జరిగిన గ్రూప్ సి మ్యాచ్లో మొరాకోకు చెందిన ఇస్మాయిల్ సైబారి 71 సెకన్లలో గోల్ చేసి ఈ రికార్డును మొదట బద్దలు కొట్టాడు. కానీ కేవలం కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే శుక్రవారం శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో బే ఏరియాలోని లెవీస్ స్టేడియంలో టర్కీతో జరిగిన గ్రూప్ డి మ్యాచ్లో పరాగ్వేకు చెందిన మాటియాస్ గలార్జా ఆ రికార్డు కంటే 6 సెకన్లు తక్కువగా 65 సెకన్లలో గోల్ చేసి అత్యంత వేగవంతమైన గోల్ రికార్డును సొంతం చేసుకున్నాడు.
టర్కీపై పరాగ్వే 1-0 తేడాతో గెలవడం సహ-ఆతిథ్య దేశమైన యూఎస్ఎమ్ఎన్టికి గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పాలి. శుక్రవారం అంతకుముందు ఆస్ట్రేలియాపై వరుసగా రెండో విజయం సాధించడంతో, ఆ జట్టు 6 పాయింట్లతో గ్రూప్ డిలో అగ్రస్థానాన్ని ఖాయం చేసుకుంది.వరుసగా రెండో ఓటమితో టర్కీ, హైతీతో పాటు టోర్నమెంట్ నుండి నిష్క్రమించింది.రెండో స్థానంలో నిలిచి రౌండ్ ఆఫ్ 32కు ఎవరు అర్హత సాధిస్తారో నిర్ణయించడానికి, దక్షిణ అమెరికా జట్టు ఇప్పుడు గురువారం జరిగే గ్రూప్ డి చివరి మ్యాచ్లో ఆస్ట్రేలియాతో తలపడనుంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత అందమైన వేదిక ఇది, అత్యుత్తమ ఆటగాళ్ల మధ్య ఆడుతున్నాను. నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. పరాగ్వే సంతోషంగా ఉందని ఆశిస్తున్నానని గలార్జా అన్నట్లు ఏపీ వార్తా సంస్థ పేర్కొంది.
ఇక ఘర్షణ సమయంలో ఆటగాళ్లు నోరు మూసుకోవడాన్ని నిషేధించే కొత్త నియమాన్ని ఉల్లంఘించినందుకు, ఫస్టాఫ్ లో చివర్లో మిగెల్ అల్మిరాన్కు రెడ్ కార్డ్ జారీ చేయడంతో, పరాగ్వే ఒక ఆటగాడి లోటుతో ఆటను ముగించింది. గోల్ వైపు షాట్ ప్రయత్నాలలో టర్కీ 32-7 ఆధిక్యంలో ఉన్న ఈ ఆటలో, గోల్ కీపర్ ఓర్లాండో గిల్ అనేక సేవ్స్ చేసి 1-0 స్వల్ప ఆధిక్యాన్ని కాపాడాడు.
అయితే.. టోర్నమెంట్ ప్రారంభ మ్యాచ్లో యూఎస్తో 4-1 తేడాతో ఘోర పరాజయం పాలైన పరాగ్వే, ఆ తర్వాత పుంజుకుంది. మేజర్ లీగ్ సాకర్లో అట్లాంటా యునైటెడ్ తరఫున ఆడే గలార్జా, ప్రారంభ మ్యాచ్కు దూరమైన తర్వాత తుది జట్టులోకి ప్రవేశించాడు. ఆట ప్రారంభమైన కేవలం 1:05 నిమిషాలకే, అతను సుమారు 25 గజాల దూరం నుండి బంతిని బలంగా నెట్లోకి పంపి తన కోచ్ కోరికను తీర్చాడు.
Fué un golazo !!!de Matias Galarza
🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾 pic.twitter.com/0WHHjG7SHC
— Dua Chipa (@DuachipaPY) June 20, 2026
ఫాస్టాఫ్ చివర్లో టర్కీ దాదాపుగా స్కోరును సమం చేసింది. కానీ ఫ్రీ కిక్ నుండి మెర్ట్ ముల్దుర్ తలతో కొట్టిన బంతి క్రాస్ బార్, గోల్ పోస్ట్ను తాకింది. మొదటి అర్ధభాగం స్టాపేజ్ టైమ్లో గలార్జాను బహిష్కరించడానికి దారితీసిన ఘర్షణ మధ్యలో ముల్దుర్ ఉన్నాడు. వరుసగా రెండో గేమ్లోనూ టర్కీ ఎక్కువ సేపు బంతిని తమ ఆధీనంలో ఉంచుకున్నప్పటికీ, ఆస్ట్రేలియా చేతిలో 2-0 తేడాతో ఓటమి తర్వాత మళ్లీ అది సరిపోలేదు. 24 ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారిగా ప్రపంచ కప్లోకి అడుగుపెట్టిన వారు మొదటి రౌండ్ నుంచే స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లనున్నారు.
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