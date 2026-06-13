FIFA World Cup Messi Vs Ronaldo Match: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఫుట్బాల్ ఈవెంట్ అయిన 2026 ఫీఫా ప్రపంచ కప్ ప్రారంభమైంది. ఇప్పటికే మొత్తం మూడు మ్యాచ్లు జరిగాయి, క్రిస్టియానో రొనాల్డో, లియోనెల్ మెస్సీ వంటి దిగ్గజాలను బరిలోకి దిగితే చూడడానికి అభిమానులు కళ్లలో ఒత్తులు వేసుకొని మరి ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ ఇద్దరు ఫుట్బాల్ దిగ్గజాలు ఎప్పుడు, ఏ మ్యాచ్లలో ఆడతారనే పూర్తి వివరాలు..
ఫిఫా వరల్డ్ టోర్నమెంటును తొలిసారిగా అమెరికా, కెనడా, మెక్సికో దేశాలు కలిసి నిర్వహిస్తున్నాయి. ఈ సారి 48 జట్లు బరిలో ఉన్నాయి. 16 నగరాల్లోని ఫుట్ బాల్ వేదికలపై మ్యాచ్ లు అలరించబోతున్నాయి. అమెరికాలో 11, మెక్సికోలో మూడు, కెనడాలో రెండు నగరాల్లో ఫుట్ బాల్ వేదికలు 39 రోజుల పాటు ఉత్సాహభరిత వాతావరణంలో మ్యాచ్ లు ప్రేక్షకులకు కన్నుల పండువగా ఉండనున్నాయి.
ప్రారంభ మ్యాచ్లో మెక్సికో, దక్షిణాఫ్రికాను 2-0 తేడాతో ఓడించగా, దక్షిణ కొరియా, చెకియాను 2-1 తేడాతో ఓడించింది. మరోవైపు, బోస్నియా, కెనడా మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ 1-1 డ్రాగా ముగిసింది. క్రిస్టియానో రొనాల్డో, లియోనెల్ మెస్సీ వంటి దిగ్గజాలను బరిలోకి దిగితే చూడడానికి రెండు కళ్లు చాలవు.
ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026లో మొత్తం 48 జట్లు పాల్గొంటున్నాయి, వీటిని ఒక్కో గ్రూప్లో నాలుగు జట్లతో 12 గ్రూపులుగా విభజించారు. ఫుట్బాల్ స్టార్ లియోనెల్ మెస్సీ అర్జెంటీనా తరఫున ఆడతున్నాడు. అతని జట్టు గ్రూప్ Jలో ఉంది. గ్రూప్ Jలో అర్జెంటీనాతో పాటు జోర్డాన్, ఆస్ట్రియా, అల్జీరియా ఉన్నాయి. ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2022లో తమ టైటిల్ కప్పు గెలుచుకున్న అర్జెంటీనా, ఈసారి డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్లుగా తమ టైటిల్ను నిలబెట్టుకోవడానికి తీవ్రంగా పోరాడుతుంది.
లియోనెల్ మెస్సీ ఎప్పుడు బరిలోకి దిగుతాడు..
అర్జెంటీనా జట్టు జూన్ 16న ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026లో తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది. తమ మొదటి మ్యాచ్లో అర్జెంటీనా, అల్జీరియాతో తలపడుతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మెస్సీ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. ఈ మ్యాచ్ చూడడానికి ప్రేక్షకులు పోటెత్తడం ఖాయం. అల్జీరియాను ఓడిస్తే.. అర్జెంటీనా తదుపరి మ్యాచ్ జూన్ 22న ఆస్ట్రియాతో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత, జూన్ 27న, వారు తమ చివరి గ్రూప్ దశ మ్యాచ్లో జోర్డాన్తో ఆడతారు.
రొనాల్డో తన తొలి మ్యాచ్ ఎప్పుడు ఆడతాడు?
క్రిస్టియానో రొనాల్డో విషయానికి వస్తే, అతని జట్టు పోర్చుగల్ గ్రూప్ 'కె'లో ఉంది. ఈ గ్రూప్లో పోర్చుగల్తో పాటు కొలంబియా, ఉజ్బెకిస్తాన్, డీఆర్ కాంగో ఉన్నాయి. రొనాల్డో అభిమానులు అతని మ్యాచ్ కోసం ఇంకెంత కాలం వేచి ఉండాల్సి రావచ్చు. రొనాల్డో జట్టు జూన్ 17న డీఆర్ కాంగోతో జరిగే మ్యాచ్తో తమ ప్రస్థానం మొదలు పెట్టనుంది. ఈ మ్యాచ్ అమెరికాలోని హ్యూస్టన్లో జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత జూన్ 23న పోర్చుగల్, ఉజ్బెకిస్తాన్తో తలపడినప్పుడు రొనాల్డో బరిలోకి దిగుతాడు. జూన్ 27న పోర్చుగల్, కొలంబియాతో తలపడుతుంది.
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