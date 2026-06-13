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FIFA World Cup 2026: 2026 FIFA వరల్డ్ కప్‌లో మెస్సీ, రొనాల్డో ఎపుడు బరిలో దిగనున్నారు..పోర్చుగల్, అర్జైంటీనా మ్యాచ్ తేదిలు ఎపుడంటే..!!

FIFA World Cup 2026: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఫుట్ బాల్ ప్రేమికులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న మ్యాచ్ ఈ నెల 11న అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. ఈ సారి అమెరికా, కెనడా, మెక్సికో దేశాలు ఆతిథ్యమిస్తున్నాయి.ఈ మ్యాచ్‌లో అత్యంత కీలకమైన ఫుట్ బాల్ సూపర్ స్టార్స్.. మెస్సీ, రొనాల్డో తలపడితే చూడాలని కోట్లాది అభిమానులు వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పోర్చుగల్, అర్జంటైనా మ్యాచ్ ఎపుడు ఎక్కడ జరగబోతుందో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 13, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:28 AM IST
FIFA World Cup 2026: 2026 FIFA వరల్డ్ కప్‌లో మెస్సీ, రొనాల్డో ఎపుడు బరిలో దిగనున్నారు..పోర్చుగల్, అర్జైంటీనా మ్యాచ్ తేదిలు ఎపుడంటే..!!
Image Credit: Messi Ronaldo Matches (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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2026 FIFA వరల్డ్ కప్‌లో మెస్సీ, రొనాల్డో ఎపుడు బరిలో దిగనున్నారు..
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