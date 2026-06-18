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FIFA World Cup 2026: మెస్సీ మరో రేర్ ఫీట్.. తండ్రీ, తనయులతో తలపడ్డ ఫుట్‌బాల్ ఆటగాడిగా రికార్డు..

Messi Records With Father and Son: 20 ఏళ్ల క్రితం తండ్రిపై సవాల్ విసిరిన మెస్సీ.. తాజాగా తనయుడుపై మూడు గోల్స్ చేసి గెలిచి చరిత్ర సృష్టించాడు ఫుట్ బాల్ సూపర్ స్టార్ మెస్సీ. దీంతో ఫుట్ బాల్ ఆటగాళ్లైన తండ్రీ తనయులపై గోల్ చేసిన ఆటగాడిగా మెస్సీ కొత్త క్రియేట్ చేశాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 18, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:56 PM IST
FIFA World Cup 2026: మెస్సీ మరో రేర్ ఫీట్.. తండ్రీ, తనయులతో తలపడ్డ ఫుట్‌బాల్ ఆటగాడిగా రికార్డు..
Image Credit: Messi Record (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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