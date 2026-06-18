Messi Records: ఫుట్బాల్ వరల్డ్ కప్ లో మరో రికార్డు క్రియేట్ అయింది. అర్జెంటీనా ప్లేయర్ లియోనెల్ మెస్సీ కెరియర్ లో తొలి హ్యాట్రిక్ సాధించాడు. అల్జీరియాతో జరిగిన మ్యాచ్ లో వరుసగా మూడు గోల్స్ కొట్టి నయా రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. ఈ రికార్డులో మరో రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు మెస్సీ. అవును మెస్సీ 'జెనరేషన్ ఛాలెంజ్' విసిరాడు. 20 ఏళ్ల క్రితం తండ్రికి సవాలు విసిరి, ఇప్పుడు తన కొడుకుపై హ్యాట్రిక్ సాధించి, ఈ ప్రయాణాన్ని చిరస్మరణీయం చేసుకున్న ఘట్టం ఎంత చెప్పుకున్న తక్కువే.
ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026లో మెస్సీ సాధించిన తాజా హ్యాట్రిక్ గురించే ఇప్పుడు అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు. అతను తన కెరీర్లో ఆరో ప్రపంచ కప్ ఆడుతున్నాడు. ఈ ప్రపంచ కప్లో తన మొదటి హ్యాట్రిక్ను నమోదు చేశాడు. ఈ హ్యాట్రిక్లో ఇంతకాలం పెద్దగా గుర్తింపు పొందని ఒక ప్రత్యేకమైన 'జెనరేషన్ ఛాలెంజ్' ప్రయాణం కూడా దాగి ఉంది. ఇది ఈ హ్యాట్రిక్ను మరింత ప్రత్యేకంగా నిలపడంతో పాటు మెస్సీ అభిమానులు కలకలం గుర్తించుకునేలా ఉంది ఈ విజయం.
మెస్సీ హాట్రిక్..
ఈ హ్యాట్రిక్లో ఇంతకాలం పెద్దగా గుర్తింపు పొందని ఒక ప్రత్యేకమైన 'జెనరేషన్ ఛాలెంజ్' ప్రయాణం దాగుంది. ఇది ఈ హ్యాట్రిక్ను మరింత ప్రత్యేకంగా నిలిపిందనే చెప్పలి. అది 2005వ సంవత్సరం, ఫుట్బాల్ ప్రపంచం మొత్తం జినెడిన్ జిదాన్ పేరుతో మారుమోగేది. 20 ఏళ్ల క్రితం జరిగిన ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో అతని హెడర్ గోల్ గురించే ఈనాటికీ అందరూ మాట్లాడుకుంటారు. జినెడిన్ జిడాన్కు రెడ్ కార్డ్ తెచ్చిపెట్టిన అదే హెడర్ గోల్తో.. మెస్సీ గోల్డెన్ బాల్ గెలిచి చరిత్ర సృష్టించాడు.
ఫుట్బాల్ మైదానంలో చరిత్ర ఎలా పునరావృతమవుతుందో చెప్పడానికి 2026 ఫీఫా ప్రపంచ కప్ ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణ. ఇక్కడి కథ కేవలం ఒక గోల్ లేదా మెస్సీ హ్యాట్రిక్ గురించి మాత్రమే కాదు, వారసత్వం , ఫుట్బాల్ ఖ్యాతి ఇందులో ఇమిడి ఉంది. దిగ్గజ ఫుట్బాల్ ఆటగాడు లియోనెల్ మెస్సీ అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్ ప్రయాణం ఎంత విశిష్టమైనదో.. సుదీర్ఘమైనదో చెప్పడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే. అతను ఒకప్పుడు యువకుడిగా ఫ్రెంచ్ దిగ్గజం జినెడిన్ జిడాన్ను ఎదుర్కొన్నాడు. తాజాగా 2026 ప్రపంచ కప్లో జిడాన్ కుమారుడు లూకా జిడాన్ను ఎదుర్కొంటున్నాడు. తాజాగా జరిగిన మ్యాచ్లో లూకా జిడాన్ పై హాట్రిక్ నమోదు చేశాడు.
2005లో జిడాన్, మెస్సీని ఎదుర్కొన్నాడు..
జిడాన్, మెస్సీ కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే, 2005లో బార్సిలోనా, రియల్ మాడ్రిడ్ దేశాలు తలపడ్డాయి. అప్పుడు మెస్సీకి కేవలం 18 ఏళ్లు, జిడాన్.. రియల్ మాడ్రిడ్ ఫుట్బాల్ సూపర్ స్టార్. ఆ మ్యాచ్లో బార్సిలోనా 3-0తో గెలిచింది. ఈ మ్చాచ్లో మెస్సీ ఒక అద్భుతమైన అసిస్ట్ అందించాడు. జిదాన్ అదే రోజు ఆ మెస్సీలోని టాలెంట్ను గుర్తించాడు.
కాలం మారింది, జిదాన్ రియల్ మాడ్రిడ్ కోచ్ అయ్యాడు. మైదానంలో మెస్సీ, జిదాన్ వ్యూహకర్తల మధ్య ఎన్నో చిరస్మరణీయమైన పోరాటాలు జరిగాయి. కానీ జూన్ 17, 2026, కాన్సాస్ సిటీలో చరిత్ర సృష్టించబడినప్పుడు అది చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఆ మ్యాచ్ అర్జెంటీనా, అల్జీరియా మధ్య జరిగింది. అల్జీరియా గోల్ కీపర్ జిదాన్ కుమారుడు లూకా జిదాన్. అతని తండ్రి ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ లు చూస్తూ పెరిగాడు. 38 ఏళ్ల మెస్సీ, లూకాపై మూడు అద్భుతమైన గోల్స్ చేసి, తన మొదటి ప్రపంచ కప్ హ్యాట్రిక్ను పూర్తి చేశాడు. ఈ రకంగా రెండు తరాలను ఒకే ఆటగాడు సవాలు చేసిన ఈ క్షణం ఫుట్బాల్ చరిత్రలో ఒక ప్రత్యేకమైన ఘట్టంగా నిలిచింది. వయస్సు కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమే అని మెస్సీ నిరూపించాడు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.