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FIFA World Cup 2026: ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్‌లో హద్దు దాటిన లేడీ ఫ్యాన్..ప్రైవేట్ పార్ట్స్ కనబడేలా స్టేడియంలో రచ్చ..వీడియో!

FIFA World Cup Lady Fan Viral Video: ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచకప్ నిన్న అట్టహాసంగా ప్రారంభమైన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ టోర్నీలోని తొలి మ్యాచ్‌లో మెక్సికో, దక్షిణాఫ్రికా జట్లు తలపడ్డాయి. అయితే ఈ మ్యాచ్‌ సందర్భంగా మెక్సికో లేడీ ఫ్యాన్ హద్దులు దాటి ప్రైవేట్ పార్ట్స్ పబ్లిక్‌గా బయటపెట్టింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 12, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:07 PM IST
FIFA World Cup 2026: ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్‌లో హద్దు దాటిన లేడీ ఫ్యాన్..ప్రైవేట్ పార్ట్స్ కనబడేలా స్టేడియంలో రచ్చ..వీడియో!
Image Credit: Source: AI Generated Image

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్‌లో హద్దు దాటిన లేడీ ఫ్యాన్..ప్రైవేట్ పార్ట్స్ కనబడేలా రచ్చ!
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