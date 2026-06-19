Mexico vs South Korea 1-0 Match Highlights: ఆతిథ్య దేశమైన మెక్సికో.. శుక్రవారం దక్షిణ కొరియాపై 1-0 తేడాతో విజయం సాధించి 2026 ఫీఫా ప్రపంచ కప్ రౌండ్ ఆఫ్ 32లో తన స్థానాన్ని పదిలం చేసుకుంది. లూయిస్ రోమో చేసిన గోల్ తో మెక్సికో తన విజయాన్ని ఖాయం చేసింది. దీంతో ప్రపంచ కప్లో తమ మొదటి 2 మ్యాచ్లలో క్లీన్ షీట్ సాధించి.. విజయం సాధించిన 1998లో ఫ్రాన్స్ తర్వాత మొదటి ఆతిథ్య దేశంగా మెక్సికో రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. క్లీన్ షీట్ అంటే.. మెక్సికోతో జరిగిన 2 మ్యాచ్లలోనూ ప్రత్యర్థులు ఒక్క గోల్ కూడా చేయకపోవడమని అర్థం.
గోల్ లేకుండా ముగిసిన ఫాస్టాఫ్ తర్వాత.. మెక్సికో స్కోరింగ్ను ప్రారంభించింది. 50వ నిమిషంలో లూయిస్ రోమో గోల్ చేశాడు... హెడర్తో బంతిని అడ్డుకోవడానికి కొరియా గోల్ కీపర్ చేసిన ప్రయత్నం విఫలమవడంతో మెక్సికో ఆ గోల్ను సాధించింది. ఆ తర్వాత స్కోరును సమం చేయడానికి కొరియా తీవ్రంగా ప్రయత్నించినా.. ఫలితం లేకుండా పోయింది. దీంతో సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన మొదటి మ్యాచ్లో మెక్సికో విజయం సాధించింది.
ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో తొలిసారిగా.. మెక్సికో తమ మొదటి రెండు గ్రూప్ దశ మ్యాచ్లను ఒక్క గోల్ కూడా ఇవ్వకుండా గెలుచుకుంది. గతంలో వారు 2002 (1-0 క్రొయేషియా, 2-1 ఈక్వెడార్), 2018 (1-0 జర్మనీ, 2-1 దక్షిణ కొరియా)లలో తమ ప్రారంభ మ్యాచ్లను గెలుచుకున్నారు. కానీ ఆ రెండు టోర్నమెంట్లలోనూ వారు తమ రెండవ మ్యాచ్లో గోల్ ఇచ్చారు.
లూయిస్ రోమో తన సొంత గడ్డపై మెక్సికో తరఫున గోల్ చేశాడు. ప్రపంచ కప్ టోర్నమెంట్లో తన క్లబ్ అయిన సిడి గ్వాడలజారా సొంత మైదానంలో తన జాతీయ జట్టు తరఫున గోల్ చేసిన ఆటగాడికి అత్యంత ఇటీవలి ఉదాహరణగా చెబుకుంటే.. జోహన్నెస్బర్గ్లోని సాకర్ సిటీలో జరిగిన 2010 ప్రపంచ కప్ ప్రారంభ మ్యాచ్లో సిఫివే త్షబలాల (కైజర్ చీఫ్స్). ఈ ఘనతను 1970 ప్రపంచ కప్లో ఎస్టాడియో అజ్టెకాలో మెక్సికో తరఫున జేవియర్ ఫ్రాగోసో (క్లబ్ అమెరికా) సాధించాడు.
గ్రూప్ Aలో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన మెక్సికో, జూన్ 30న మెక్సికో సిటీలో జరిగే రౌండ్ ఆఫ్ 32లో గ్రూప్ C, E, F, H లేదా E నుండి మూడవ స్థానంలో నిలిచిన జట్టుతో తలపడుతుంది. 1994 నుండి బ్రెజిల్ (8)ను అధిగమించి, మెక్సికో (9) అత్యధిక సార్లు ప్రపంచ కప్ గ్రూప్ దశకు అర్హత సాధించింది.
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