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FiFa World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో Mexico సరికొత్త చరిత్ర.. రౌండ్ ఆఫ్ 32కు చేరిన తొలి జట్టుగా రికార్డ్..!!

Mexico become first team to qualify for Round of 32:  ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచ కప్ 2026 టోర్నమెంట్‌లో మెక్సికో చారిత్రాత్మక ప్రదర్శన చేసింది. నాకౌట్ దశల్లోని రౌండ్ ఆఫ్ 32లోకి ప్రవేశించిన తొలి జట్టుగా అవతరించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 19, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:10 PM IST
FiFa World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో Mexico సరికొత్త చరిత్ర.. రౌండ్ ఆఫ్ 32కు చేరిన తొలి జట్టుగా రికార్డ్..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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