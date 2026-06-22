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FIFA World Cup 2026: మొహమ్మద్ సలా వన్‌మ్యాన్ షో.. న్యూజిలాండ్‌పై ఈజిప్ట్ గ్రాండ్ విక్టరీ.. వరల్డ్ కప్ హిస్టరీలోనే ఫస్ట్ టైమ్..!!

FIFA World Cup 2026: ఈజిప్ట్ తొలిసారిగా ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్ గెలవడమే కాదు.. న్యూజిలాండ్‌పై తమ హిస్టారికల్ రికార్డును కూడా కొనసాగించింది. ఆ జట్టు ఇరాన్‌తో జరిగే తమ చివరి గ్రూప్ మ్యాచ్‌పై ఫోకస్ పెట్టింది. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలుపు లేదా డ్రా సాధించినట్లయితే..  నాకౌట్ దశకు చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 22, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:44 PM IST
FIFA World Cup 2026: మొహమ్మద్ సలా వన్‌మ్యాన్ షో.. న్యూజిలాండ్‌పై ఈజిప్ట్ గ్రాండ్ విక్టరీ.. వరల్డ్ కప్ హిస్టరీలోనే ఫస్ట్ టైమ్..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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