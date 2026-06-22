FIFA World Cup 2026: సోమవారం నాడు జరిగిన ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 గ్రూప్ G కీలక మ్యాచ్లో ఈజిప్ట్.. న్యూజిలాండ్ను 3-1 తేడాతో ఓడించింది. ఫీఫా ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో ఈజిప్ట్కు ఇదే తొలి విజయమని చెప్పాలి. ఒకానొక దశలో వెనుకబడిన ఈజిప్ట్, సెంకడాఫ్ లో అద్భుతంగా పుంజుకుంది. స్టార్ స్ట్రైకర్ మొహమ్మద్ సలాహ్ నాయకత్వంలో మ్యాచ్ స్వరూపాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. ఒక గోల్.. ఒక అసిస్ట్ అందించిన కెప్టెన్ మొహమ్మద్ సలాహ్ ఈ విజయానికి హీరోగా నిలిచాడు.
వాంకోవర్లోని బీసీ ప్లేస్ స్టేడియంలో న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్ను అద్భుతంగా ప్రారంభించింది. ప్రారంభ నిమిషాల్లో ఆల్ వైట్స్ ఈజిప్టు రక్షణ శ్రేణిపై నిరంతరం ఒత్తిడి తెచ్చారు. 7వ నిమిషంలో సర్ ప్రీత్ సింగ్ గోల్ చేయడానికి దగ్గరగా వచ్చాడు. కానీ అతని ప్రయత్నం లక్ష్యాన్ని చేరలేదు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే, ఎలిజా జస్ట్ అద్భుతమైన కదలికను ఈజిప్టు గోల్ కీపర్ మోస్తఫా షోబీర్ అద్భుతంగా అడ్డుకున్నాడు.న్యూజిలాండ్ కఠోర శ్రమ చివరికి ఫలించింది. వారు 16వ నిమిషంలో ఆధిక్యం సాధించారు.
టిమ్ పేన్ కొట్టిన కార్నర్ కిక్ను డిఫెండర్ ఫిన్ సుర్మాన్ గాల్లోకి ఎగిరి తలతో గోల్ చేశాడు. తొలి ఆధిక్యంతో న్యూజిలాండ్ ఆత్మవిశ్వాసం పెరగగా, ఈజిప్ట్ జట్టు లయను అందుకోవడానికి ఇబ్బంది పడింది.అయితే.. ఫస్టాఫ్ ముగిసేసరికి, ఈజిప్ట్ పునరాగమనం చేసే సంకేతాలు చూపించింది. ఒమర్ మర్మోష్ దూరం నుండి కొట్టిన పవర్ ఫుల్ షాట్ను గోల్ కీపర్ మాక్స్ క్రోకోంబ్ అతి కష్టం మీద ఆపాడు. మహమ్మద్ సలాహ్ కొట్టిన ఫ్రీ-కిక్ కూడా గోల్ పోస్ట్ను తృటిలో తప్పించుకుంది. అయితే సెకండ్ హాఫ్ లో కథ పూర్తిగా మారిపోయింది. 58వ నిమిషంలో.. మహమ్మద్ హనీ అందించిన కచ్చితమైన క్రాస్ను మోస్తఫా జికో అద్భుతంగా హెడర్ చేసి స్కోరును 1-1తో సమం చేశాడు. ఈ గోల్ ఈజిప్ట్ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచింది. ఆ జట్టు తమ నిరంతర దాడిని కొనసాగించింది.
కేవలం 9 నిమిషాల తర్వాత, ఈజిప్ట్ ఆధిక్యంలోకి వచ్చింది. మోస్తఫా జికో, మొహమ్మద్ సలాహ్ మధ్య అద్భుతమైన సమన్వయం కనిపించింది. జికో ఇచ్చిన పాస్ను సలాహ్ ఒక అద్భుతమైన గోల్గా మలచి, ఈజిప్ట్కు 2-1 ఆధిక్యాన్ని అందించాడు. ఈ గోలే మ్యాచ్కు మలుపుగా నిలిచిందని చెప్పాలి. న్యూజిలాండ్కు పునరాగమనం చేసే అవకాశం లభించింది. కానీ ఈజిప్ట్ డిఫెండర్లు, గోల్ కీపర్ మోస్తఫా షోబీర్ ఎలాంటి పొరపాటు చేయలేదు. ఆ తర్వాత, 82వ నిమిషంలో, సలాహ్ మళ్ళీ గోల్ చేశాడు. అతను కొట్టిన కార్నర్ను సబ్స్టిట్యూట్ ట్రెజెగెట్ శక్తివంతమైన హెడర్తో గోల్గా మలచి, న్యూజిలాండ్ ఆశలను పూర్తిగా తుంచేశాడు.
న్యూజిలాండ్కు పరిస్థితి అత్యంత కష్టంగా మారింది. ఈ ఓటమి తర్వాత.. వారి భవితవ్యం ఇప్పుడు వారి చివరి గ్రూప్ మ్యాచ్పై ఆధారపడి ఉంది. తదుపరి రౌండ్కు వెళ్లే ఆశలను సజీవంగా ఉంచుకోవాలంటే వారు బెల్జియంపై తప్పక గెలవాలి. న్యూజిలాండ్ కేవలం ఒక పాయింట్తో ప్రస్తుతం తమ గ్రూప్లో 4వ స్థానంలో ఉంది.
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