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FIFA World Cup 2026: మొరాకో కొట్టిన దెబ్బకు హైతీ అవుట్.. వెనుకబడినప్పటికీ ఊహించని కమ్‌బ్యాక్.. రౌండ్ ఆఫ్ 32లోకి ఎంట్రీ..!!

FIFA World Cup 2026: అట్లాంటాలో జరిగిన ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026 గ్రూప్ సి థ్రిల్లర్‌లో మొరాకో 4-2 తేడాతో హైతీని ఓడించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 25, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:10 PM IST
FIFA World Cup 2026: మొరాకో కొట్టిన దెబ్బకు హైతీ అవుట్.. వెనుకబడినప్పటికీ ఊహించని కమ్‌బ్యాక్.. రౌండ్ ఆఫ్ 32లోకి ఎంట్రీ..!!
Image Credit: FILESource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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మొరాకో కొట్టిన దెబ్బకు హైతీ అవుట్.వెనుకబడినప్పటికీ ఊహించని కమ్‌బ్యాక్.. రౌండ్ ఆఫ్ 32
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