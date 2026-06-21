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FIFA World Cup 2026: అంతరిక్షంలో Trionda ఫుట్‌బాల్.. నాసా క్రేజీ ప్రయోగం వెనుక ఉన్న ప్రత్యేకతలేంటో తెలుసా?

FIFA World Cup 2026: అంతరిక్షం నుండి ఒక అద్భుతమైన చిత్రం వెలువడింది. ఈ చిత్రంలో.. అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో ఉన్న అధికారిక ఫీఫా ప్రపంచ కప్ ఫుట్‌బాల్, ట్రియోండా కనిపిస్తోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 21, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:09 PM IST
FIFA World Cup 2026: అంతరిక్షంలో Trionda ఫుట్‌బాల్.. నాసా క్రేజీ ప్రయోగం వెనుక ఉన్న ప్రత్యేకతలేంటో తెలుసా?
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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