FIFA World Cup 2026: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫీఫా సందడి నెలకొంది. తాజాగా అంతరిక్షం నుండి ఒక అద్భుతమైన చిత్రం వెలుగులోకి వచ్చింది. అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో ఉంచిన అధికారిక ఫీఫా ప్రపంచ కప్ ఫుట్బాల్, ట్రియోండాను ఈ చిత్రం చూపిస్తుంది. భూమికి 421 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో పరిభ్రమిస్తున్న అంతరిక్ష కేంద్రంలోని వ్యోమగాములు, సూక్ష్మ గురుత్వాకర్షణలో ఫుట్బాల్ గతిశీలత, పనితీరును అధ్యయనం చేసే లక్ష్యంతో ట్రియోండా పై ఒక ప్రత్యేక పరీక్షను నిర్వహిస్తున్నారు. అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ నాసా ఈ ప్రయోగానికి సంబంధించిన ఫోటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకుంది. నాసా ప్రకారం, ఐ.ఎస్.ఎస్ సిబ్బంది 2019లో నిర్వహించిన ఒక అధ్యయనాన్ని పునరావృతం చేశారు. అడిడాస్ తయారు చేసిన ట్రియోండా ఫుట్బాల్ను ఉపయోగించి, బంతి సమతుల్యత, ద్రవ్యరాశి కేంద్రం దాని కదలికను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో వారు పరిశీలించారు.
అధికారిక ఫీఫా ప్రపంచ కప్ బంతి అంతరిక్షాన్ని చేరుకుందని నాసా తెలిపింది. మైదానంలో బంతి వేగం, దిశ మరింత కచ్చితంగా, ఊహించదగినవిగా ఉండేలా చూసేందుకు, క్రీడా ఇంజనీర్లు ఫుట్బాల్ ద్రవ్యరాశి కేంద్రం, సమతుల్యతను చాలా జాగ్రత్తగా కొలిచి, మెరుగుపరుస్తారు. బాగా సమతుల్యం చేసిన సరిగా సమతుల్యం చేయని బంతుల ప్రవర్తన మధ్య వ్యత్యాసాన్ని ప్రదర్శించడానికి వ్యోమగాములు ఈ ప్రయోగాన్ని పునరావృతం చేశారని నాసా తెలిపింది. మ్యాచ్ బంతులలో పొందుపరిచిన సెన్సార్ల వంటి సాంకేతికతలు వాటి పనితీరును ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ అధ్యయనం శాస్త్రవేత్తలకు సహాయపడుతుంది.
The official FIFA World Cup ball went to space!
We're working to inspire the next generation by showing how space exploration inspires innovation in sports science — and everyday life. Learn more: https://t.co/CWbI8MFDtp pic.twitter.com/ebJtkpD5uM
— NASA (@NASA) June 20, 2026
ఫీఫా ప్రకారం, ట్రియోండాలో గాలిలో బంతి స్థిరత్వాన్ని పెంచే అనేక అధునాతన సాంకేతికతలు ఉన్నాయి. అదే సమయంలో దానిపై ఉన్న ఉబ్బెత్తు ఉపరితలం వర్షంలో మెరుగైన పట్టును అందిస్తుంది. ఈ బంతిలో అత్యాధునిక కనెక్టెడ్-బాల్ టెక్నాలజీ కూడా ఉంది. ఇది 500Hz మోషన్ సెన్సార్ చిప్ను కలిగి ఉండి... నిజ-సమయ కదలిక డేటాను వీడియో అసిస్టెంట్ రెఫరీ (VAR) సిస్టమ్కు ప్రసారం చేస్తుంది. ఈ సాంకేతికత మ్యాచ్ అధికారులకు ఆఫ్-సైడ్ నిర్ణయాలు. ఇతర కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది.
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