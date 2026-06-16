FIFA Matches 2026: నిన్న ఫిఫా వరల్డ్ కప్లో గ్రూప్ F లో జపాన్- నెదర్లాండ్ మ్యాచ్ సాకర్ ఫ్యాన్స్కు ఫుల్ థ్రిల్ ను పంచింది. హోరాహోరీగా సాగిన ఈ మ్యాచ్ చివరకు 2 -2తో డ్రాగా ముగిసింది. అయితే మ్యాచ్లో నెదర్లాండ్స్ కాస్త ఆధిపత్యం కనిపిచించింది. కానీ చివర్లో జపాన్ ఆటగాడు కోకి ఒగావా గోల్ చేయడంతో జపాన్ మ్యాచ్ను డ్రాగా ముగించింది. దీంతో జపాన్ ఫుట్బాల్ ఫ్యాన్స్ పండగ చేసుకున్నారు. ముందుగా నెదర్లాండ్స్ ఆటగాడు వాన్ వాన్ డైక్ 50వ నిమిషంలో మ్యాచ్లోనే ఫస్ట్ గోల్ చేశాడు. తర్వాత 57వ నిమిషంలో జపాన్ ప్లేయర్ నకముర కూడా గోల్ చేసి స్కోర్లను 1-1తో డ్రా చేశాడు. ఆ తర్వాత మరో ఏడు నిమిషాల్లోనే నెదర్లాండ్స్ ప్లేయర్ క్రైసెన్సియో సమ్మర్విల్లే 64వ నిమిషంలో గోల్ చేయడంతో లీడ్లోకి దూసుకెళ్లింది. మ్యాచ్ ముగుస్తుందనగా చివర్లో జపాన్ ఆటగాడు కోకి ఒగావా హెడ్డర్తో గోల్ కొట్టాడు దీంతో మ్యాచ్ 2-2తో డ్రా అయ్యింది.
రెండో మ్యాచ్..
రెండో మ్యాచ్లో గ్రూప్ E లో ఐవరీకోస్ట్, ఈక్వెడార్ మధ్య ఉత్కంఠ భరితంగా సాగింది. ఈ మ్యాచ్లో ఐవరీకోస్ట్ 1-0తో ఈక్వెడార్ ను ఓడించింది. మ్యాచ్ ముగింపునకు వస్తున్నా ఏ టీం స్కోరు చేయకపోవడంతో మ్యాచ్ డ్రాగా ముగియడం ఖాయమనే అనుకున్నారు. అప్పుడే అమాద్ డియాలో 90వ నిమిషంలో గోల్ చూసి ఐవరీకోస్ట్ ను గెలిపించాడు. 2014 తర్వాత తొలిసారి ప్రపంచకప్ ఆడుతోంది. ఈక్వెడార్ 19 మ్యాచ్ల విన్నింగ్ స్ట్రీక్ కు ఐవరీ కోస్ట్ బ్రేక్ వేసింది. మ్యాచ్లో ఎక్కువ శాతం ఈక్వెడార్ లీడ్ కొనసాగినా ఐవరీకోస్ట్ చేసిన ఒక్క గోల్తో మ్యాచ్ ను తన ఖాతాలో వేసుకంది. దీంతో కోసట్ ఐవరీకోస్ట్ ఫ్యాన్స్ పండుగ చేసుకున్నారు.
మూడో మ్యాచ్..
ఇక గ్రూప్ Fలో సాగిన మరో మ్యాచ్లో స్వీడన్, టునేషియాపై 4 - 1 గోల్స్తో గ్రాండ్ విజయం సాధించింది. మ్యాచ్ స్టార్టింగ్ నుంచి స్వీడన్ లీడ్ కొనసాగింది. యాసిన్ అయారీ కొట్టిన షాట్తో గోల్స్ ఖాతా తెలిచింది స్వీడన్. 30వ నిమిషంలో అలెగ్జాండర్ ఇసాక్ స్వీడన్ లీడ్ ను డబుల్ చేశాడు. విరామానికి కొద్దిసేపటి ముందు ఒమర్ రెకిక్ ఒక గోల్ చేసి లీడ్ ను తగ్గించాడు. కానీ విక్టర్ గ్యోకెరెస్ స్వీడన్కు మళ్లీ రెండు గోల్స్ చేశాడు. మట్టియాస్ స్వాన్బర్గ్ స్కోరును 4-1కి చేర్చగా, ఆ తర్వాత అయారీ మరో అద్భుతమైన గోల్ చేశాడు.
నాలుగో మ్యాచ్..
ప్రపంచకప్ 2026లో తొలి సంచలనం రికార్డ్ అయ్యింది. గ్రూప్-హెచ్లో కాబోవెర్డె టీం స్పెయిన్కు షాక్ ఇచ్చింది. ఈజీ మ్యాచ్ అనుకున్న స్పెయిన్ ఆశలపై నీళ్ళు చల్లింది. దీంతో మ్యాచ్ 0-0తో డ్రాగా ముగిసింది. మ్యాచ్లో ఎక్కువ శాతం బాల్ స్పెయిన్ అధీనంలోనే ఉంది. స్పెయిన్ మొత్తం 27 సార్లు గోల్ కొట్టేందుకు ప్రయత్నించగా, కాబోవెర్డె కేవలం ఆరుసార్లే టార్గెట్ చేసింది. ఇక కాబోవెర్డె గోల్ కీపర్ వోజినానే మ్యాచ్కు హీరోగా నిలిచాడు. స్పెయిన్ ఆటగాళ్లు ను అడ్డుకోవడంలో సూపర్ హిట్ అయ్యాడు. కేవలం 5 లక్షల జనాభా ఉన్న కాబోవెర్డె తొలిసారి ఈ మెగా టోర్నీకి అర్హత సాధించింది.
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