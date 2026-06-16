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FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో సరికొత్త సంచలనాలు.. నాలుగు మ్యాచ్‌లలో నరాలు తెగే ఉత్కంఠ..

FIFA World Cup 2026: పుట్‌బాల్‌ వరల్డ్‌ కప్‌ ఫీవర్‌ ప్రపంచాన్ని ఊపేస్తోంది. నరాలు తెగే ఉత్కంఠతో మ్యాచ్‌లు సాగుతున్నాయి. నిన్న నాలుగు మ్యాచ్‌లు సాగాయి. గ్రూప్‌ Fలో రెండు మ్యాచ్‌లు, గ్రూప్‌ E, గ్రూప్‌ H లో ఒక్కో మ్యాచ్‌ సాగింది. ఆయా మ్యాచ్ లలో ఎవరెవరు ఎలాంటి స్కోర్ సాధించారనే విషయానికొస్తే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 16, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:24 PM IST
FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో సరికొత్త సంచలనాలు.. నాలుగు మ్యాచ్‌లలో నరాలు తెగే ఉత్కంఠ..
Image Credit: FIFA World Cup (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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