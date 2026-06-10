ZEE5 ZEE Sports FIFA Wolrd Cup: అధునిక డిజిటల్ సాంకేతికతో జూన్ 11 నుంచి జీ5 లైవ్ మ్యాచ్లు, హైలైట్స్తో పాటు మ్యాచ్లకు సంబంధించిన స్పెషల్ కంటెంట్ను కూడా ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతుంది. దీంతో ప్రేక్షకులు పలు డివైజ్ల ద్వారా ఫుట్ బాల్ మ్యాచ్లోని ప్రతీ క్షణాన్ని ఆస్వాదించేలా ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టింది. ఫిఫాతో ఏర్పడిన ఈ భాగస్వామ్యంతో జీ5 తన ఓటీటీ వేదికగా ఈ మ్యాచ్ను ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని అందించడానికీ రెడీ అవుతుంది.
- ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 కోసం భారతదేశంలో ప్రధాన ప్లాట్ఫారమ్గా ZEE5..
ఎక్స్పర్ట్ ప్యానెల్లో ఇండియన్ ఫుట్బాల్ దిగ్గజం భైచుంగ్ భూటియా. 2026 ఫిఫా అందించనున్న ఈ గొప్ప అనుభవాన్ని మరో లెవల్కు తీసుకెళ్లేలా జీ5 మరో ఎనర్జిటిక్ విషయాన్ని తెలిపింది. భారత ఫుట్బాల్ దిగ్గజం భైచుంగ్ భూటియా ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 కోసం ZEE5 నిపుణుల ప్యానెల్లో జాయిన్ అయ్యారు. భారతదేశంలో అత్యుత్తమ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుల్లో ఒకరిగా భూటియా ఒకరు. తన అద్భుతమైన కెరీర్, నాయకత్వం, భారత ఫుట్బాల్కు చేసిన సేవల ద్వారా ఫుట్ బాల్ క్రీడను దేశంలో ప్రజాదరణ పొందేలా చేయటంలో కీ రోల్ పోషించారు. ఆయనకు ఫుట్బాల్పై ఉన్న లోతైన అవగాహన,మమకారం, అపారమైన అనుభవం, టోర్నమెంట్పై ఆయనకున్న అనుభవాలు ఈ మ్యాచ్ కు ప్లస్ కానున్నాయి.
ఎక్స్పర్ట్ ప్యానెల్లో భాగమవుతున్న సందర్భంగా భైచుంగ్ భూటియా మాట్లాడుతూ.. మన దేశంతో పాటు ప్రపంచలోని ఫుట్బాల్ అభిమానులకు ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ప్రేరణ, ఆశయాలు, మరపురాని జ్ఞాపకాల వేదికగా నిలవబోతున్నట్టు చెప్పారు. ఇది కేవలం ఆట మాత్రమే కాదు.. దాన్ని మించింది. జీ5, యునైట్ 8 స్పోర్ట్స్తో కలిసి ఎక్స్పర్ట్ ప్యానెల్లో భాగం కావటం ఎంతో హ్యాపీగా ఉందన్నారు. వరల్డ్ కప్ను ప్రత్యేకంగా చూపెట్టే కథలు, పోటీ, ముఖ్యమైన క్షణాలను అభిమానులకు తెలియజేయబోతున్న టీమ్లో నేను కూడా భాగం అవుతున్నందుకు హ్యాపీగా ఉందన్నారు. ఫుట్ బాల్ ఆటకు భారతదేశంలో రోజురోజుకీ ఆదరణ పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఫుట్బాల్ ఆటకు, అభిమానులకు మధ్య ఉండే బంధాన్ని బలపరచటానికి ఇదొక అద్భుతమైన అవకాశంగా నిలుస్తుందన్నారు.
జూన్ 11 నుంచి ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026కి సంబంధించిన లైవ్ యాక్షన్ను ఎక్స్క్లూజివ్గా జీ5లోనే ఆస్వాదించండి.
జీ5, యూనైట్ 8లో స్ట్రీమింగ్ కానున్న ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 గురించి...
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026, జీ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఫిఫా మధ్య 2034 వరకు దాదాపు 8 యేళ్ల పాటు ఈ ఒప్పందం కొనసాగనుంది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మక ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్లను భారతదేశ ప్రేక్షకులు ఎంజాయ్ చేయనున్నారు. జీ5, యూనైట్ 8 అనే రెండు ప్లాట్ఫారమ్లతో, జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026కి సమగ్ర కవరేజ్ను ప్రత్యక్షంగా అందించబోతుంది. ఇంగ్లీష్, హిందీ, బెంగాళీ, మలయాళం భాషల్లో ప్రసారం చేస్తూ, అభిమానులు తమకు ఇష్టమైన భాషలో టోర్నమెంట్లోని ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదించే అనుభవాన్నిజీ 5 అందించనుంది.
ఈ భాగస్వామ్యంలో ఫిఫా నిర్వహించే మెయిన్ టోర్నమెంట్లను ఎక్కువభాగం కవర్ చేస్తుంది. ఇందులో ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2030, ఫిఫా ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ 2027 వంటి ప్రముఖ అంతర్జాతీయ టోర్నమెంట్లు కూడా ఉండబోతున్నాయి. హై స్ట్రీమింగ్ క్వాలిటీ, లోకల్ భాషల్లోని కంటెంట్తో పాటు ప్రేక్షకుల ప్రత్యేక అనుభవాల ద్వారా జీ5, యునైట్ 8, ప్రపంచ ఫుట్బాల్ను భారతదేశంలోని లక్షలాది ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గర చేయాలని లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతుందన్నారు. అదే సమయంలో దేశంలో ఫుట్బాల్కు పెరుగుతోన్న ఆదరణకు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడంలో కూడా కీలక పాత్ర పోషించాలనుకుంటున్నాయి.
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