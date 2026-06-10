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FIFA World Cup 2026: జీ స్పోర్ట్స్ ఆధ్వర్యంలో ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026... ప్యానెల్ లిస్ట్‌లో బైచుంగ్ భుటియా..

FIFA World Cup 2026: ZEE5 పూర్తి స్వదేశీ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్‌. ఇందులో ఇప్పటికే  పలు చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు అందిస్తూ దూసుకుపోతుంది.  తాజాగా జీ5 లక్షలాది అభిమానులకు ఫిఫా ఫుట్ బాల్ మ్యాచ్‌ల‌ను ప్రత్యక్ష ప్రసారం అందించబోతుంది. ప్రేక్షకులకు గొప్ప అనుభ‌వాన్ని అందించ‌టానికి రెడీ అవుతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 10, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:49 PM IST
FIFA World Cup 2026: జీ స్పోర్ట్స్ ఆధ్వర్యంలో ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026... ప్యానెల్ లిస్ట్‌లో బైచుంగ్ భుటియా..
Image Credit: FIFA World Cup (File/Photo)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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