Zee Media: ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ -2026 ప్రసార హక్కులు దక్కించుకున్న 'జీ' మీడియా

Zee Media Enterprises: అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన క్రీడా సంబరం ఫుట్బాల్ ప్రపంచకప్ ఈనెలలో జరగనుంది. ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026కు మూడు దేశాలు ఆతిథ్యం ఇస్తుండగా ఈ మ్యాచ్ ప్రత్యక్ష ప్రసారాలు జీ మీడియాలో ప్రసారం కానున్నాయి. ఫిఫా ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్ల ప్రసారానికి సంబంధించిన హక్కులు జీ మీడియా దక్కించుకుంది. జీ మీడియా ఎంటర్ప్రైజెస్ ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 హక్కులను జీ మీడియా దక్కించుకోగా.. ఈనెల నుంచి ప్రసారం కానున్నాయి. ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్లు జూన్ 11వ తేదీన అమెరికా, మెక్సికో, కెనడాలో జరగనున్నాయి.
జీ మీడియా ఎంటర్ప్రైజెస్ 2026 ఫిఫా ప్రపంచ కప్ ప్రసార హక్కులను పొందింది. ఈ టోర్నమెంట్ జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ కొత్త స్పోర్ట్స్ ఛానల్ 'యునైట్8 స్పోర్ట్స్'లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం కానున్నాయి. ఈ ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్లు 'జీ5' ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో కూడా ప్రత్యక్షంగా ప్రసారం కానుండడం విశేషం. ఐపీఎల్ సంబరం ముగిసిన అనంతరం జరుగుతున్న ప్రపంచ క్రీడా సంబరం ఫుట్బాల్ ప్రపంచకప్కు సమయం ముంచుకొస్తోంది.
ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్లు జూన్ 11వ తేదీన అమెరికా, మెక్సికో, కెనడాలలో జరగనున్నాయి. ప్రపంచ కప్ ఫుట్బాల్కు అత్యున్నత పాలకమండలి ఫెడరేషన్ ఇంటర్నేషనల్ డి ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్, ఫీఫాల మధ్య ఈ ఒప్పందం కుదిరింది. జీ మీడియా ఇప్పుడు 2034 వరకు ప్రధాన ఫీఫా టోర్నమెంట్లు, సంబంధిత డాక్యుమెంటరీల ప్రసార హక్కులను పొందాయి. వీటిలో 2026 ఫిఫా ప్రపంచకప్ మాత్రమే కాకుండా 2026, 2030 పురుషుల ప్రపంచ కప్లు, 2027 మహిళల ప్రపంచ కప్ కూడా ఉండడం విశేషం. దీనికి అదనంగా అండర్-17, అండర్-20 పురుషుల, మహిళల ప్రపంచ కప్లు, ఫుట్బాల్ ప్రపంచ కప్లు, ఇంటర్కాంటినెంటల్ కప్లు కూడా జీ మీడియాలో అందుబాటులో ఉంటాయి.
జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఉత్తర అమెరికాలో జరగబోయే వేసవి ఫుట్బాల్ ఈవెంట్తో ప్రారంభించి 2026 నుంచి 2034 వరకు ఎనిమిదేళ్ల కాలానికి మొత్తం 39 ప్రపంచ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ల ప్రత్యేక మీడియా హక్కులను పొందింది. ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద క్రీడా ఈవెంట్లలో ఒకదాన్ని భారతీయ ప్రేక్షకులకు అందించడానికి తాము సంతోషిస్తున్నామని జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ సీఈఓ పునీత్ గోయెంకా తెలిపారు. జీ కొత్త స్పోర్ట్స్ ఛానల్ యునైట్8 స్పోర్ట్స్ నాలుగు చానల్స్ ఏర్పాటు కాగా (Unite8 Sports 1), (Unite8 Sports 1 HD), (Unite8 Sports 2), (Unite8 Sports 2 HD) ఆ చానల్స్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారాలు జరుగుతాయి.
జీ మీడియా ప్రత్యక్ష ప్రసారాలు ఇవే..!
2027 మహిళల ప్రపంచ కప్
2030 పురుషుల ప్రపంచ కప్లు
2034 వరకు ప్రధాన ఫీఫా టోర్నమెంట్లు
అండర్-17, అండర్-20 పురుషుల, మహిళల ప్రపంచ కప్లు, ఇంటర్కాంటినెంటల్ కప్లు
‘Z’ partners with FIFA to bring 39 global football events including FIFA World Cup 2026™, FIFA World Cup 2030™ & FIFA Women’s World Cup™ 2027 for Indian fans!
Click here to read more: https://t.co/ikr5nUF1Ck#FIFAWorldCup #WorldCup2026 #FIFAonZ pic.twitter.com/jQodlVJh7T
— ZEE (@ZEECorporate) June 1, 2026