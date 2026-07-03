FIFA World Cup 2026: ఫిఫా ప్రపంచ కప్లో పోర్చుగల్ అద్భుతంగా రాణించింది. పెనాల్టీ షూటౌట్కు వెళ్లాల్సిన మ్యాచ్ను నాకౌట్ రౌండ్ చివరి నిమిషాల్లో గెలుచుకుని, క్రొయేషియాను ఘనంగా ఓడించింది. టొరంటో స్టేడియంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో పోర్చుగల్ 2-1 తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ రెండు జట్ల మధ్య జరిగిన ఉత్కంఠభరితమైన పోరు చివరి నిమిషం వరకు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది. స్టార్ ఆటగాడు క్రిస్టియానో రొనాల్డో.. యువ సంచలనం గొంజలో రామోస్ అద్భుతమైన గోల్స్ చేసి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ విజయంతో పోర్చుగల్ రౌండ్ ఆఫ్ 16లో స్థానం సంపాదించుకుంది.
ఫాస్టాఫ్ లో ఇరు జట్లు సింహాల్లా పోరాడాయి. వారి రక్షణాత్మక వ్యూహాలు ప్రత్యర్థి ఆటగాళ్లను కట్టడి చేశాయి. ఫలితంగా.. ఒక్క గోల్ కూడా నమోదు కాలేదు. కొంతసేపు బంతిని తమ ఆధీనంలో ఉంచుకుని పోర్చుగల్ ఆధిపత్యం ప్రదర్శించినప్పటికీ.. గోల్ చేయలేకపోయింది. క్రొయేషియా గోల్ కీపర్ డొమినిక్ లూబిసిచ్, బ్రూనో ఫెర్నాండెజ్, రాఫెల్ లియోల అవకాశాలను చాకచక్యంగా అడ్డుకున్నాడు.
రొనాల్డో కొట్టిన ఫ్రీ కిక్ను ప్రత్యర్థి రక్షణ విభాగం అడ్డుకుంది. క్రొయేషియా రక్షక క్రీడాకారులు పోర్చుగల్ దాడులను సమర్థవంతంగా అడ్డుకుని, ఫాస్టాఫ్ ముగిసే వరకు స్కోరును 0-0 వద్ద నిలిపి ఉంచారు. సెకండాఫ్ లో క్రొయేషియా తమ వ్యూహాలను మార్చుకుంది. 46వ నిమిషంలో, వారు ఆంటె బుడిమిర్ స్థానంలో ఇగోర్ మటానోవిచ్ను బరిలోకి దించారు. ఆ వెంటనే వారు ఆధిక్యంలోకి వెళ్లారు. 53వ నిమిషంలో, జోసిప్ స్టానిక్ ఇచ్చిన క్రాస్ను ఇవాన్ పెరిసిచ్ గోల్గా మలచి క్రొయేషియాకు 1-0 ఆధిక్యాన్ని అందించాడు. దీంతో జట్టు శిబిరంలో సంబరాలు మిన్నంటాయి. తాము మరో గోల్ చేశామని క్రొయేషియా వెంటనే భావించింది. కానీ అది ఆఫ్ సైడ్ అని తేలింది. ఈ గోల్ పోర్చుగల్పై ఒత్తిడిని పెంచింది. అయితే, పోర్చుగల్ పట్టు వదలలేదు. ఈసారి, జట్టు కోచ్ మరింత దూకుడుగా వ్యవహరించాడు. 62వ, 63వ నిమిషాల్లో జట్టులో ఐదు ప్రధాన మార్పులు చేశారు. బెర్నార్డో సిల్వా స్థానంలో విటినా, ఫ్రాన్సిస్కో కాన్సీసావో స్థానంలో పెడ్రో నెటో బరిలోకి దిగారు.
నెల్సన్ సెమెడో, బ్రూనో ఫెర్నాండెజ్ కూడా మైదానంలోకి వచ్చారు. చివరికి, జోవెల్ కాన్సెలో స్థానంలో గొంజలో రామోస్ను రంగంలోకి దించడంతో.. పోర్చుగల్ ప్రదర్శన ఊపందుకుంది. 68వ నిమిషంలో, పోర్చుగల్ దిగ్గజ ఆటగాడు క్రిస్టియానో రొనాల్డో ఆ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకున్నాడు. క్రొయేషియా ఆటగాడు నికోలా వ్లాసిచ్ రక్షణలో పొరపాటు చేయడంతో.. పోర్చుగల్కు పెనాల్టీ లభించింది. రొనాల్డో దానిని గోల్గా మలిచాడు. క్రొయేషియా గోల్ కీపర్ను వేగంగా దాటి గోల్ చేశాడు. స్కోరు 1-1తో సమమైంది. రొనాల్డో చేసిన గోల్తో టొరంటో స్టేడియంలోని అభిమానులు సంబరాల్లో మునిగిపోయారు.
ఆ తర్వాత, 81వ నిమిషంలో, కోచ్ రొనాల్డోకు విశ్రాంతినిచ్చి రూబెన్ నెవెస్ను బరిలోకి దించాడు. రొనాల్డో నిష్క్రమించిన తర్వాత కూడా మ్యాచ్ ఉత్సాహం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. గెలవాలనే పట్టుదలతో ఇరు జట్లు చివరి నిమిషం వరకు హోరాహోరీగా పోరాడాయి. నిర్ణీత 90 నిమిషాల తర్వాత, మ్యాచ్ ఇంజ్యూరీ టైమ్లోకి వెళ్ళింది. 90+4వ నిమిషంలో, పోర్చుగల్ జట్టుకు గోల్ చేయడానికి ఒక గొప్ప అవకాశం లభించింది. రాఫెల్ లియో అందించిన అద్భుతమైన అసిస్ట్ను గొంజలో రామోస్ చాకచక్యంగా గోల్గా మలిచాడు. ఈ అద్భుతమైన గోల్తో, పోర్చుగల్ ఒక్కసారిగా 2-1 ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. ఈ దశలో స్టేడియంలో ఉత్సాహం పతాక స్థాయికి చేరింది. చివరి క్షణాల్లో క్రొయేషియా దాడి చేసింది, కానీ పోర్చుగీస్ రక్షణ విభాగం ఆ బలమైన దాడిని నిలువరించి.. విజయాన్ని ఖాయం చేసుకుంది.
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