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రొనాల్డో.. ఏం కొట్టావు సామీ.. ఇంజ్యూరీ టైమ్‌లో ఊహించని మైండ్ బ్లాక్ ట్విస్ట్.. స్టేడియం షేక్..!!

FIFA World Cup 2026: స్టార్ ఆటగాడు క్రిస్టియానో ​​రొనాల్డో.. యువ సంచలనం గొంజలో రామోస్ అద్భుతమైన గోల్స్ చేసి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ విజయంతో పోర్చుగల్ రౌండ్ ఆఫ్ 16లో స్థానం సంపాదించుకుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 03, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:02 PM IST
రొనాల్డో.. ఏం కొట్టావు సామీ.. ఇంజ్యూరీ టైమ్‌లో ఊహించని మైండ్ బ్లాక్ ట్విస్ట్.. స్టేడియం షేక్..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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