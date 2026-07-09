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ఫ్రాన్స్ వర్సెస్ మొరాకో ఢీ.. ఎంబాపె మ్యాజిక్ రిపీట్ అవుతుందా?.. లైవ్ ఎక్కడ చూడాలంటే?

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026 మొదటి క్వార్టర్ ఫైనల్లో గురువారం ఫ్రాన్స్, మొరాకో జట్టు ఢీకొననున్నాయి. బోస్టన్ లోని జిల్లెట్ స్టేడియంలో జరిగే ఈ హై వోల్టేజీ పోరులో కైలియన్ ఎంబాపే సారథ్యంలోని 2022 రన్నరప్ ఫ్రాన్స్ పై గెలిచి తన పాత ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని పట్టుదలగా ఉంది. దీంతో ఫుట్ బాల్ ఫ్యాన్స్ లో ఈ మ్యాచ్ పై భారీగానే అంచనాలు నెలకున్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jul 09, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:33 PM IST
ఫ్రాన్స్ వర్సెస్ మొరాకో ఢీ.. ఎంబాపె మ్యాజిక్ రిపీట్ అవుతుందా?.. లైవ్ ఎక్కడ చూడాలంటే?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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