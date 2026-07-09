/ ఫ్రాన్స్ వర్సెస్ మొరాకో ఢీ.. ఎంబాపె మ్యాజిక్ రిపీట్ అవుతుందా?.. లైవ్ ఎక్కడ చూడాలంటే?

FIFA World Cup 2026: రెండుసార్లు ప్రపంచ కప్ ఛాంపియన్గా నిలిచిన ఫ్రాన్స్.. వరుసగా మూడోసారి సెమీఫైనల్స్కు అర్హత సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. గురువారం బోస్టన్లోని జిల్లెట్ స్టేడియంలో జరిగే ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 మొదటి క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో.. గత ఎడిషన్లో అనూహ్యంగా సెమీఫైనల్స్కు చేరిన మొరాకోతో ఫ్రాన్స్ తలపడనుంది. గోల్స్ వర్షం కురిపించే కైలియన్ ఎంబాపే నాయకత్వంలోని ఫ్రాన్స్.. ఇప్పటివరకు 14 గోల్స్ సాధించి, 2026 ఎడిషన్లో అర్జెంటీనాతో కలిసి సంయుక్తంగా అగ్ర గోల్ స్కోరర్గా నిలిచింది. గోల్డెన్ బూట్ రేసులో లియోనెల్ మెస్సీ, నార్వేకు చెందిన ఎర్లింగ్ హాలాండ్లతో తన పోటీని తిరిగి ప్రారంభించాలని ఎంబాపే స్వయంగా చూస్తున్నాడు. 2022 ఎడిషన్లో ఈ కిరీటాన్ని గెలుచుకుని.. ఖతార్లో తన జట్టును ఫైనల్కు నడిపించిన ఈ ఫ్రెంచ్ కెప్టెన్, ప్రస్తుతం 7 గోల్స్, 2 అసిస్ట్లతో పాయింట్ల పట్టికలో రెండవ స్థానంలో ఉన్నాడు.
గురువారం ఫ్రాన్స్ మొరాకోను ఓడించగలిగితే.. జర్మనీ (2002-2014 మధ్య 4 సార్లు, 1982-1990 మధ్య 3 సార్లు) బ్రెజిల్ (1994-2002 మధ్య 3 సార్లు) తర్వాత వరుసగా మూడు ప్రపంచ కప్ సెమీఫైనల్స్కు చేరిన మూడవ దేశంగా నిలుస్తుంది. 2022 ప్రపంచ కప్ సెమీఫైనలిస్ట్ అయిన మొరాకో.. కండరాల గాయం కారణంగా ఫామ్లో ఉన్న తమ స్ట్రైకర్ ఇస్మాయెల్ సైబారి సేవలను కోల్పోనుంది. PSV ఐండ్హోవెన్ స్ట్రైకర్, ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026లో మొరాకో తరఫున అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచిన ఆటగాళ్లలో ఒకడిగా నిలిచాడు. అతను గ్రూప్ దశలోని మూడు మ్యాచ్లలోనూ గోల్స్ చేయడంతో పాటు, రౌండ్ ఆఫ్ 32 పోరులో నెదర్లాండ్స్పై షూటౌట్లో సాధించిన విజయంలో నిర్ణయాత్మక పెనాల్టీని కూడా గోల్గా మలిచాడు.
ఖతార్లో ఫ్రాన్స్, మొరాకోల మధ్య జరిగిన 2022 ప్రపంచ కప్ సెమీఫైనల్, ప్రపంచ కప్లో ఆ రెండు జట్లు తలపడటం మొట్టమొదటిసారి. నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం, థియో హెర్నాండెజ్ రాండల్ కోలో మువానీ చేసిన గోల్స్, ఆ టోర్నమెంట్లో మొరాకో అద్భుతమైన పరుగుకు ముగింపు పలికాయి. ప్రపంచ కప్ సెమీఫైనల్ మినహా, మొరాకోతో జరిగిన మరో నాలుగు మ్యాచ్లలో ఫ్రాన్స్ ఓటమి లేకుండా ఉంది. ఫ్రెంచ్ జట్టు మూడుసార్లు గెలవగా, రెండు మ్యాచ్లు డ్రాగా ముగిశాయి.
క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది?
ఫ్రాన్స్, మొరాకో జట్ల మధ్య ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ జూలై 9, గురువారం (భారత కాలమానం ప్రకారం శుక్రవారం) జరగనుంది.
మ్యాచ్ ఏ సమయానికి ప్రారంభమవుతుంది?
ఫ్రాన్స్ వర్సెస్ మొరాకో ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ భారత కాలమానం ప్రకారం తెల్లవారుజామున 1:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.
ఫైనల్ మ్యాచ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది?
ఫ్రాన్స్, మొరాకో జట్ల మధ్య జరిగే ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ బోస్టన్లోని జిల్లెట్ స్టేడియంలో జరగనుంది.
ఫైనల్ మ్యాచ్ను టీవీలో ప్రత్యక్షంగా ఎలా చూడవచ్చు?
ఫ్రాన్స్ వర్సెస్ మొరాకో ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ భారతదేశంలో జీ కొత్త యునైట్8 స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్ (యునైట్8 స్పోర్ట్స్ 1, యునైట్8 స్పోర్ట్స్ 1 హెచ్డి, యునైట్8 స్పోర్ట్స్ 2, యునైట్8 స్పోర్ట్స్ 2 హెచ్డి)లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం కానుంది. అదే సమయంలో జరిగే పలు గ్రూప్-స్టేజ్ మ్యాచ్లు ఈ నాలుగు ఛానెళ్లలో ఇంగ్లీష్, హిందీ ఫీడ్లతో ప్రసారం అవుతాయి.
ఫైనల్ మ్యాచ్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ను ఎలా చూడవచ్చు?
ఫ్రాన్స్ వర్సెస్ మొరాకో ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ జీ5 వెబ్సైట్, యాప్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం కానుంది.