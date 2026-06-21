FIFA World Cup 2026: శనివారం హ్యూస్టన్లోని ఎన్ఆర్జి స్టేడియంలో జరిగిన ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 గ్రూప్ ఎఫ్ మ్యాచ్లో స్వీడన్ను 5-1 తేడాతో ఓడించడంతో నెదర్లాండ్స్, టోర్నమెంట్లో అత్యధిక గోల్స్ చేసిన తమ రికార్డును సమం చేసింది. ఈ ప్రపంచ కప్లో తమ అతిపెద్ద విజయాన్ని నమోదు చేసిందని చెప్పాలి. బ్రియాన్ బ్రోబ్బే... కోడీ గాక్పో చెలరేగిపోయారు. చెరో రెండు గోల్స్ చేశారు. ఒకే ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్లో రెండు గోల్స్ చేసిన రెండవ డచ్ జట్టు సహచరుల జంటగా నిలిచారు. 2010 ఫైనల్లో స్పెయిన్ చేతిలో ఓడిపోయినప్పటి నుండి నెదర్లాండ్స్ 13-మ్యాచ్ల అజేయ పరంపరలో ఉంది. వారి 2014, 2022 టోర్నమెంట్లు పెనాల్టీ షూటౌట్లతో ముగిశాయి. ఇది ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో ఏ జట్టుకైనా ఉన్న సుదీర్ఘ అజేయ పరంపరకు సమానమని చెప్పాలి.
డచ్ జట్టు ఇప్పుడు ఫిఫా ప్రపంచ కప్లో వరుసగా 14 మ్యాచ్లలో ఓటమి లేకుండా ఆడిన రికార్డును, అలాగే గ్రూప్ దశలో వరుసగా 18 మ్యాచ్లలో ఓటమి లేకుండా ఆడిన రికార్డును కూడా సొంతం చేసుకుంది. గత వారం గ్రూప్ ఎఫ్ ఆరంభ మ్యాచ్లో జపాన్తో 2-2తో డ్రా చేసుకున్న తర్వాత, బ్రోబీ చేసిన రెండు గోల్స్ ఫాస్టాఫ్ లోనే రావడంతో నెదర్లాండ్స్కు బలమైన ఆరంభం లభించింది. ఈ విజయంతో గ్రూప్ ఎఫ్లో నెదర్లాండ్స్ నాలుగు పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో నిలవగా, స్వీడన్ మూడు పాయింట్లతో ఉంది.
నెదర్లాండ్స్ కోచ్ రొనాల్డ్ కోమన్ మాట్లాడుతూ.. బహుశా మేము ఆడిన తీరు మాకు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇచ్చింది. ఇప్పుడు నాలుగు పాయింట్లతో మాకు కొంత మనశ్శాంతి లభించింది. ఇప్పుడు జరిగిన దానిపై మేము మరింత ముందుకు సాగగలము, అది నిజంగా మంచి విషయం అని అన్నారు. ఒక అసిస్ట్ కూడా అందించిన గాక్పో, అర్ధభాగం తర్వాత 47వ నిమిషంలో గోల్ చేసి డచ్ ఆధిక్యాన్ని 3-0కి పెంచాడు. 54వ నిమిషంలో లెఫ్ట్ బాక్స్ నుండి కుడి పాదంతో కొట్టిన షాట్తో అతను గోల్ చేసి, బ్రోబీ చేసిన రెండు గోల్స్ను సమం చేశాడు. మ్యాచ్ అనంతరం, గాక్పో మాట్లాడుతూ.. ఈరోజు దాడి ఆటలో మరింత వైవిధ్యం కనిపించింది. ఎక్కువ మంది ఆటగాళ్లు వివిధ స్థానాల్లో, కదలికలతో ఆడారు. అందువల్ల, డిఫెండర్లు మమ్మల్ని మార్క్ చేయడం బహుశా కష్టమైంది, మేము బాక్స్లో స్వేచ్ఛగా ఆడాము. గత మ్యాచ్లో మేము కోల్పోయిన చిన్న విషయం బహుశా ఇదేనని నేను భావిస్తున్నాను.. డచ్ జట్టు all-round display చేయడంతో వర్జిల్ వాన్ డైక్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు
నెదర్లాండ్స్ తమ గ్రూప్ ఎఫ్ చివరి మ్యాచ్ను గురువారం కాన్సాస్ సిటీలోని ఆరోహెడ్ స్టేడియంలో ట్యునీషియాతో ఆడనుంది. అదే సమయంలో స్వీడన్ డల్లాస్ స్టేడియంలో జపాన్తో తలపడనుంది.
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