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FIFA World Cup 2026: కోడి గ్యాక్పో, బ్రియన్ బ్రాబ్బే వీరవిహారం.. స్వీడన్‌ను 5-1తో ఊచకోత కోసిన నెదర్లాండ్స్..!!

FIFA World Cup 2026: శనివారం హ్యూస్టన్‌లో జరిగిన మ్యాచ్‌లో స్వీడన్‌ను 5-1 తేడాతో ఓడించడం ద్వారా నెదర్లాండ్స్, ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 టోర్నమెంట్‌లో తమ అజేయ పరంపరను కొనసాగించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 21, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:35 PM IST
FIFA World Cup 2026: కోడి గ్యాక్పో, బ్రియన్ బ్రాబ్బే వీరవిహారం.. స్వీడన్‌ను 5-1తో ఊచకోత కోసిన నెదర్లాండ్స్..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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కోడి గ్యాక్పో, బ్రియన్ బ్రాబ్బే వీరవిహారం.. స్వీడన్‌ను 5-1తో ఊచకోత కోసిన నెదర్లాండ్
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