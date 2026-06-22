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FIFA World Cup 2026: ఉరుగ్వేను వణికించిన చిన్నదేశం కేప్ వెర్డే.. కెవిన్ పినా హిస్టారికల్ గోల్..!!

FIFA World Cup 2026: ఆదివారం మయామిలో జరిగిన గ్రూప్ H మ్యాచ్‌లో మాజీ ఛాంపియన్ ఉరుగ్వేతో 2-2 డ్రా చేసుకోవడం ద్వారా కేప్ వెర్డే, ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026లో తమ రెండవ పాయింట్‌ను దక్కించుకుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 22, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:57 PM IST
FIFA World Cup 2026: ఉరుగ్వేను వణికించిన చిన్నదేశం కేప్ వెర్డే.. కెవిన్ పినా హిస్టారికల్ గోల్..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఉరుగ్వేను వణికించిన చిన్నదేశం కేప్ వెర్డే.. కెవిన్ పినా హిస్టారికల్ గోల్..!!
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