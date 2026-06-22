/FIFA World Cup 2026: ఉరుగ్వేను వణికించిన చిన్నదేశం కేప్ వెర్డే.. కెవిన్ పినా హిస్టారికల్ గోల్..!!

FIFA World Cup 2026: ఆదివారం మయామిలో జరిగిన గ్రూప్ H మ్యాచ్లో మాజీ ఛాంపియన్ ఉరుగ్వేతో 2-2 డ్రా చేసుకోవడం ద్వారా కేప్ వెర్డే, ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026లో తమ రెండవ పాయింట్ను సంపాదించింది. ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026లో ఏదైనా జట్టు రాణించిందంటే, అది నిస్సందేహంగా గ్రూప్ Hలో కేప్ వెర్డేనే అని చెప్పాలి. కేవలం 500,000 కంటే కొంచెం ఎక్కువ జనాభా ఉన్న ఈ దేశం, ఆదివారం మయామిలోని హార్డ్ రాక్ స్టేడియంలో మాజీ ఛాంపియన్లను 2-2 డ్రాతో నిలువరించి, టోర్నమెంట్లో తమ వరుసగా రెండవ పాయింట్ను సంపాదించింది.
ఈ అద్భుత ప్రదర్శనలో కెవిన్ పినా కీలక పాత్ర పోషించాడు. అతను 21వ నిమిషంలో జట్టు తరఫున మొదటి గోల్ చేసి.. ఈ చిన్న దేశానికి ఆధిక్యాన్ని అందించాడు. పినా ఫ్రీ కిక్ ద్వారా కేప్ వెర్డే మొదటి ప్రపంచ కప్ గోల్ను సాధించగా, 61వ నిమిషంలో హెలియో వరేలా స్కోరును సమం చేశాడు. ప్రపంచ టోర్నమెంట్లకు అర్హత సాధించడానికి కష్టపడే ఇతర చిన్న జాతీయ జట్ల కోసమే ఇది అని కేప్ వెర్డే కోచ్ పెడ్రో లీటావ్ బ్రిటో చెప్పారు. తమ చారిత్రాత్మక పరుగును కొనసాగించి నాకౌట్ దశకు చేరుకోగలమని తమ జట్టు మొత్తం విశ్వాసంతో ఉందని ఆయన తెలిపారు.
రెండు పాయింట్లతో ఉరుగ్వేతో కలిసి గ్రూప్ హెచ్ను పంచుకుంటున్న కేప్ వెర్డే, తన చివరి గ్రూప్ మ్యాచ్లో సౌదీ అరేబియాతో తలపడనుంది. కేప్ వెర్డే కోచ్ మాట్లాడుతూ.. ఒక దేశం చిన్నదిగా ఉండవచ్చని, ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడవచ్చని చూపించడానికి కూడా మేము ఇక్కడ ఉన్నాము. కానీ వారు దృఢ సంకల్పంతో ఉంటే, ఆ కష్టాలను తట్టుకోగలిగితే, వారు ఇతర పెద్ద జట్లు మరియు రెండవ శ్రేణి ఆటగాళ్లతో భుజం భుజం కలిపి నిలబడగలరు అని అన్నారు.
ఎవరీ కెవిన్ పినా?
కెవిన్ పినా కేప్ వెర్డేకు చెందిన 29 ఏళ్ల మిడ్ఫీల్డర్. అతను రష్యన్ జట్టు క్రాస్నోడార్ తరపున ఆడతాడు. 023 ఆఫ్రికా కప్ ఆఫ్ నేషన్స్ మ్యాచ్లో మొజాంబిక్పై ఇదే విధమైన దూరం నుండి గోల్ చేసి, ఇలాంటి ఫలితాన్నే సాధించాడు. పినా కేప్ వెర్డే రాజధాని అయిన ప్రైయాలో జన్మించాడు. చాడెనీస్తో తన ఫుట్బాల్ కెరీర్ను ప్రారంభించాడు. అతని వృత్తిపరమైన కెరీర్ పోర్చుగల్లోని ఒలివిరెన్సేతో ప్రారంభమైంది. అక్కడ అతను అనాడియా, సెర్టానెన్సేలకు లోన్లో ఆడి, ఆ తర్వాత అదే దేశంలోని మరో జట్టు అయిన చావెస్కు తిరిగి వచ్చాడు. అతను 2024-25 సీజన్ కోసం రష్యన్ ప్రీమియర్ లీగ్ జట్టు క్రాస్నోడార్లో చేరడానికి ముందు, 2022 వరకు చావెస్ జట్టులో భాగంగా ఉన్నాడు.
ఈ స్టార్ మిడ్ఫీల్డర్ 2022లో కేప్ వెర్డే తరఫున అరంగేట్రం చేసి, లీచ్టెన్స్టీన్ను 6-0 తేడాతో ఓడించడంలో జట్టుకు సహాయపడ్డాడు. ఆదివారం తన దేశం కోసం తన మూడవ అత్యంత చిరస్మరణీయమైన గోల్ను సాధించాడు.
కేప్ వెర్డే అనేది ఆఫ్రికా పశ్చిమ తీరంలో ఉన్న ఒక ద్వీపాల సమూహం. దీని మొత్తం వైశాల్యం సుమారు 4,000 చదరపు కిలోమీటర్లు. జనాభా సుమారు 500,000. జనాభా ప్రకారం ప్రపంచ కప్కు అర్హత సాధించిన దేశాలలో ఇది మూడవ అతి చిన్న దేశం. మొదటి అర్ధభాగం చివరిలో మాక్సీ అరౌజో, అగస్టిన్ కనోబ్బియో ఉరుగ్వేకు ఆధిక్యాన్ని అందించారు. కానీ రెండవ అర్ధభాగంలో మైదానంలోకి వచ్చిన కొద్ది నిమిషాలకే, మథియాస్ ఒలివీరా ఇచ్చిన ఒక పేలవమైన పాస్ను వరేలా సద్వినియోగం చేసుకుని, గోల్ లైన్ నుండి చాలా ముందుకు వచ్చిన ముస్లెరాకు బంతిని అందించగా, అతను స్కోరును సమం చేశాడు.
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