FIFA World Cup 2026: ఫిఫా ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో తొలిసారిగా దక్షిణాఫ్రికా రౌండ్ ఆఫ్ 32లో స్థానం సంపాదించింది. గ్రూప్ Aలో దక్షిణ కొరియాను 1-0 తేడాతో ఓడించి నాకౌట్ దశలో తమ స్థానాన్ని సురక్షితం చేసుకుంది.
మ్యాచ్లో ఒకే ఒక గోల్ చేసి..దక్షిణాఫ్రికా చారిత్రాత్మక విజయంలో థాపెలో మాసెకో హీరోగా నిలిచాడు. దక్షిణాఫ్రికా మ్యాచ్ ప్రారంభం నుంచే దూకుడుగా ఆడుతూ.. దక్షిణ కొరియా శ్రేణిపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నించింది. ప్రారంభ నిమిషాల్లోనే మాసెకో ఒక పవర్ ఫుల్ షాట్ కొట్టగా, కొరియా డిఫెండర్ లీ గిహ్యుక్ దానిని అడ్డుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఎవిడెన్స్ మక్గోపా, తాలెంటే మ్బాతా గోల్ చేసే ప్రయత్నం చేయగా.. దక్షిణ కొరియా గోల్ కీపర్ కిమ్ సియోంగ్గ్యు రెండుసార్లు బంతిని అడ్డుకున్నాడు.
ఫాస్టాఫ్ లో ఏ జట్టూ గోల్ చేయలేదు. సెకండాఫ్ లో దక్షిణ కొరియా తమ స్ట్రాటజీని మార్చుకుని.. దూకుడుగా ఆడుతూ.. దక్షిణాఫ్రికా రక్షణ శ్రేణిపై ఒత్తిడి తెచ్చే ప్రయత్నం చేసింది. కోచ్ హాంగ్ మ్యుంగ్-బో, స్టార్ ఆటగాడు సోన్హ్యూంగ్-మిన్తో సహా జట్టులో మూడు మార్పులు చేశారు. అయితే.. ఈ ఎత్తుగడ బెడిసికొట్టిందని చెప్పాలి.
మ్యాచ్ 63వ నిమిషంలో.. టెష్పాంగ్ మోరెమి అద్భుతంగా దూసుకెళ్లి పెనాల్టీ బాక్స్ అంచు వద్దకు ఒక అద్భుతమైన పాస్ అందించగా.. దానిని మసేకో సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు. మసేకో బంతిని కంట్రోల్ చేసి.. తన ఎడమ కాలితో కొట్టిన అద్భుతమైన షాట్ గోల్ పోస్ట్లోకి దూసుకెళ్లింది. 22 సంవత్సరాల 225 రోజుల వయస్సులో.. మసేకో ఫీఫా ప్రపంచ కప్లో దక్షిణాఫ్రికా తరఫున గోల్ చేసిన రెండవ అతి పిన్న వయస్కుడైన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. దీని తర్వాత దక్షిణ కొరియా గోల్ చేయడానికి అనేకసార్లు ప్రయత్నించినప్పటికీ.. ఆఫ్రికా రక్షణ వలయాన్ని ఛేదించలేకపోయింది. 3 మ్యాచ్ల నుండి 4 పాయింట్లతో, దక్షిణాఫ్రికా గ్రూప్ Aలో రెండవ స్థానంలో నిలిచి నాకౌట్ దశలో తమ స్థానాన్ని సురక్షితం చేసుకుంది.
బ్రేక్ తర్వాత ఈ అనుభవం ఒక కలలాంటిదని మసేకో అన్నారు. తన అభిమానులకు ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ విజయాన్ని ఆ మద్దతుదారులందరికీ అంకితం చేస్తున్నానని చెప్పారు. ఈ విజయం జట్టును నమ్మిన వారి కోసమే కాకుండా, నమ్మని వారి కోసం కూడా అని ఆయన ఇంకా పేర్కొన్నారు. తమ జట్టు ఎన్నో కష్టకాలాలను ఎదుర్కొందని, కానీ ఈ ప్రదర్శన తాము బలవంతులమని, సమర్థులమని నిరూపించిందని మసేకో వివరించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి