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FIFA World Cup 2026: దక్షిణాఫ్రికా సరికొత్త చరిత్ర.. సౌత్ కొరియాకు షాకిచ్చి తొలిసారి నాకౌట్స్‌కు..!!

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో తొలిసారిగా దక్షిణాఫ్రికా రౌండ్ ఆఫ్ 32లో స్థానం సంపాదించింది. గ్రూప్ Aలో దక్షిణ కొరియాను 1-0 తేడాతో ఓడించి నాకౌట్ దశలో తమ స్థానాన్ని సురక్షితం చేసుకుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 25, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:53 PM IST
FIFA World Cup 2026: దక్షిణాఫ్రికా సరికొత్త చరిత్ర.. సౌత్ కొరియాకు షాకిచ్చి తొలిసారి నాకౌట్స్‌కు..!!
Image Credit: FILESource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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