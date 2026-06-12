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FIFA World Cup 2026 Highlights: చెక్ రిపబ్లిక్ టీమ్‌కు సౌత్ కొరియా చెక్.. ఆఖర్లో సూపర్ విక్టరీ

FIFA World Cup 2026 Highlights: ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 గ్రూప్-A పోరులో సౌత్ కొరియా సంచలన విజయం సాధించింది. చెక్ రిపబ్లిక్‌తో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్‌లో ఓ హ్యియాన్-గ్యు ఆఖరి నిమిషంలో మెరుపు గోల్ కొట్టి కొరియాకు 2-1తో అద్భుత విజయాన్ని అందించాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 12, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:54 PM IST
FIFA World Cup 2026 Highlights: చెక్ రిపబ్లిక్ టీమ్‌కు సౌత్ కొరియా చెక్.. ఆఖర్లో సూపర్ విక్టరీ
Image Credit: FIFA World Cup 2026 Highlights (Source: X/FIFA)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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చెక్ రిపబ్లిక్ టీమ్‌కు సౌత్ కొరియా చెక్.. ఆఖర్లో సూపర్ విక్టరీ
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