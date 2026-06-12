FIFA World Cup 2026 Highlights: ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026లో సౌత్ కొరియా అద్భుత విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. గ్రూప్-Aలో భాగంగా జరిగిన రసవత్తర పోరులో చెక్ రిపబ్లిక్పై 2-1 తేడాతో గెలుపొందింది. మెక్సికోలోని జపోపన్ నగరంలో 'ఎస్టాడియో అక్రాన్' స్టేడియం వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో ఆఖరి నిమిషాల్లో సబ్స్టిట్యూట్ ప్లేయర్ ఓ హ్యియాన్-గ్యు అందించిన మెరుపు గోల్తో కొరియా శిబిరంలో సంబరాలు మిన్నంటాయి. మ్యాచ్ ఆరంభం నుంచే రెండు జట్లు హోరాహోరీగా తలపడ్డాయి.
మ్యాచ్ మొదలైన కొద్ది నిమిషాలకే కొరియా ఆటగాడు టేగూక్ వారియర్స్ దూకుడు ప్రదర్శించాడు. డిఫెండర్ లీ హాన్-బీమ్ హెడర్ ద్వారా గోల్ చేసేందుకు ప్రయత్నించగా.. బంతి కాస్తలో బార్ పైనుంచి దూసుకెళ్లింది. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే స్టార్ ప్లేయర్ లీ కాంగ్-ఇన్ దూరం నుంచి కొట్టిన పవర్ఫుల్ షాట్ను చెక్ రిపబ్లిక్ గోల్ కీపర్ మాటేజ్ కోవర్ చక్కగా అడ్డుకున్నాడు. మరోవైపు చెక్ రిపబ్లిక్ సైతం ఎదురుదాడికి దిగింది. కెప్టెన్ టోమాస్ సౌసెక్ పెనాల్టీ బాక్స్లో దొరికిన చక్కని అవకాశాన్ని గోల్గా మలచడంలో విఫలమయ్యాడు. కొరియా కెప్టెన్ సన్ హ్యూంగ్-మిన్ 39వ నిమిషంలో గోల్ పోస్ట్ వైపు తీసుకెళ్లినప్పటికీ.. బంతి కాస్తా పక్క నుంచి వెళ్లిపోయింది. దీంతో తొలి అర్ధభాగంలో ఇరు జట్లు ఒక్క గోల్ లేకుండానే విరామానికి వెళ్లాయి.
చెక్ రిపబ్లిక్ తొలి గోల్.. ద.కొరియా కమ్బ్యాక్
సెకండాఫ్ మొదలైన తరువాత మ్యాచ్ 59వ నిమిషంలో చెక్ రిపబ్లిక్ కెప్టెన్ లాడిస్లావ్ క్రెజ్సీ హెడర్ ద్వారా గోల్ చేసి తన జట్టుకు 1-0 ఆధిక్యాన్ని అందించాడు. వ్లాదిమిర్ కౌఫాల్ పెనాల్టీ ఏరియాలోకి బంతిని ఆడగా.. లాడిస్లావ్ క్రెజ్సీ గాల్లో పైకి ఎగిరి హెడర్ ద్వారా గోల్ కొట్టాడు. అయితే తొలి గోల్ సమర్పించుకున్న తర్వాత కొరియా ఆటతీరు పూర్తిగా మారిపోయింది. మరింత దూకుడు పెంచుతూ.. 67వ నిమిషంలో తొలి గోల్ కొట్టి స్కోరును 1-1 సమం చేసింది. మిడ్ఫీల్డర్ హ్వాంగ్ ఇన్-బీమ్ అత్యంత చాకచక్యంగా బంతిని నెట్లోకి దక్షిణ కొరియాకు తొలి గోల్ అందించాడు. ఆ తరువాత చెక్ జట్టు కెప్టెన్ సౌసెక్ మరోసారి బంతిని గోల్గా మలిచినా.. అంపైర్ దానిని 'ఆఫ్సైడ్'గా ప్రకటించడంతో చెక్ రిపబ్లిక్ ఆశలపై నీళ్లు చల్లినట్లయింది.
ఆఖర్లో కొరియా మాస్టర్ ప్లాన్..
మ్యాచ్ ముగియడానికి కొన్ని నిమిషాల ముందు కొరియా కోచ్ వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించింది. ఓ హ్యియాన్-గ్యును సబ్స్టిట్యూట్గా మైదానంలోకి దింపింది. ఈ నిర్ణయం మ్యాచ్ స్వరూపాన్నే మార్చేసింది. హ్వాంగ్ ఇన్-బీమ్ అందించిన అద్భుతమైన పాస్ను అందుకున్న ఓ హ్యియాన్-గ్యు.. ఎలాంటి తప్పు చేయకుండా బంతిని గోల్ పోస్ట్లోకి పంపి జట్టుకు 2-1 ఆధిక్యాన్ని అందించాడు. ఇంజూరీ టైమ్లో చెక్ జట్టు ఆటగాడు ఆడమ్ హ్లోజెక్ కొట్టిన ప్రమాదకరమైన షాట్ను కొరియా గోల్కీపర్ కిమ్ సీంగ్-గ్యు అద్భుతంగా డైవ్ చేసి కాపాడటంతో కొరియా విజయం ఖాయమైంది. ఈ గెలుపుతో గ్రూప్-Aలో సౌత్ కొరియా మూడు పాయింట్లను తన ఖాతాలో వేసుకుంది. కొరియా తదుపరి మ్యాచ్లో ఆతిథ్య జట్టు మెక్సికోతో ఢీకొట్టనుంది. చెక్ రిపబ్లిక్ వరల్డ్ కప్లో నిలవాలంటే.. సౌతాఫ్రికాతో జరిగే తదుపరి మ్యాచ్లో కచ్చితంగా గెలవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.