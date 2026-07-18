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FIFA World Cup Final: రూ.28 లక్షలకు చేరిన ఫైనల్ మ్యాచ్ టికెట్ ధర..అమెరికా చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన ఈవెంట్ ఇదే!

FIFA World Cup 2026 Final Ticket Price: ఫిపా నిర్వహిస్తున్న ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ మరికొద్ది గంటల్లో ప్రారంభం కానుంది. ఈ ఫైనల్‌లో స్పెయిన్, అర్జెంటీనా జట్లు తలపడనున్నాయి. అయితే ఈ మ్యాచ్‌ను కళ్లారా వీక్షించేందుకు ఎంతో మంది ఫుట్‌బాల్ ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఈ మ్యాచ్ తిలకించేందుకు స్టేడియంలో ఒక్కో టికెట్‌ను అత్యధికంగా రూ.28 లక్షల మేర అమ్మకాలు జరుపుతున్నట్లు సమాచారం.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 18, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:20 PM IST
FIFA World Cup Final: రూ.28 లక్షలకు చేరిన ఫైనల్ మ్యాచ్ టికెట్ ధర..అమెరికా చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన ఈవెంట్ ఇదే!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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