/FIFA World Cup Final: రూ.28 లక్షలకు చేరిన ఫైనల్ మ్యాచ్ టికెట్ ధర..అమెరికా చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన ఈవెంట్ ఇదే!

FIFA World Cup 2026 Final Ticket Price: ఫుట్బాల్ ప్రేమికులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న 'ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026' సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తోంది. అమెరికా వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మెగా టోర్నీ ఫైనల్ మ్యాచ్, యూఎస్ క్రీడా చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన ఈవెంట్గా నిలవనుందని ప్రముఖ బిజినెస్ మ్యాగజైన్ 'ఫోర్బ్స్' స్పష్టం చేసింది. ఈ మహా సమరానికి సంబంధించిన టికెట్ ధరలు భారీగా ఉన్నట్లు వెల్లడించింది.
ఆకాశాన్నంటుతున్న టికెట్ల ధరలు
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ చూసేందుకు అభిమానులు కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు చేసేందుకు కూడా వెనకాడటం లేదు. ప్రస్తుతం మెట్లైఫ్ స్టేడియంలోని 'సెక్షన్ 115A'లో ఒక టికెట్ ధర ఏకంగా 28,479 డాలర్లకు (సుమారు రూ.23.8 లక్షల పైమాటే) చేరింది.
ప్రముఖ టికెటింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ 'టిక్పిక్' (TickPick) ప్రకారం, ఫైనల్ టికెట్ సగటు కొనుగోలు ధర 11,327 డాలర్లు (సుమారు రూ.9.5 లక్షలు)గా నమోదైంది. అమెరికా క్రీడా చరిత్రలో ఒక మ్యాచ్కు ఈ స్థాయి సగటు ధర ఉండటం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. దీనికంటే ముందు 2024లో జరిగిన 'సూపర్ బౌల్' (శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో vs కాన్సాస్ సిటీ) మ్యాచ్ సగటు టికెట్ ధర 9,411 డాలర్లుగా ఉండేది. ఇప్పుడా రికార్డును ఫిఫా ఫైనల్ బద్దలు కొట్టింది.
2007 నాటి 'ఆ ఆద్భుత ఫోటో' ఇప్పుడు ఫైనల్ ఫైట్!
ఈ ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ కేవలం ఖరీదైనది మాత్రమే కాదు, ఎంతో సెంటిమెంట్తో కూడుకున్నది కూడా. సుమారు రెండు దశాబ్దాల క్రితం (2007లో) బార్సిలోనాలో జరిగిన ఒక ఛారిటీ క్యాలెండర్ ఫోటోషూట్లో లియోనెల్ మెస్సీ ఒక ఐదు నెలల పసికందుకి స్నానం చేయించడంలో సహాయపడ్డారు. ఆ ఫోటో అప్పట్లో వైరల్ అయింది. కట్ చేస్తే.. ఇప్పుడు అదే పసికందు పెద్దయి, ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో మెస్సీని ఢీకొట్టేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. ఆ ఆటగాడే స్పెయిన్ యువ సంచలనం లామిన్ యమాల్ (19). ఈ అరుదైన భేటీపై అర్జెంటీనా కెప్టెన్, 39 ఏళ్ల మెస్సీ శుక్రవారం స్పందిస్తూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"నిజం చెప్పాలంటే, మా ఇద్దరి ఆ పాత ఫోటో చూడటానికి చాలా విచిత్రంగా, అద్భుతంగా అనిపిస్తోంది. జీవితం అంటే ఇదేనేమో! ఆ ఫోటో తీసినప్పుడు నేను చాలా చిన్న వయసులో (20 ఏళ్లు) బార్సిలోనాలో కెరీర్ ప్రారంభ దశలో ఉన్నాను, అతను పసికందు. ఇప్పుడు మేమిద్దరం ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో తలపడుతున్నాం" అని అర్జెంటీనా ఆటగాడు లియోనెల్ మెస్సీ అన్నారు.
యమాల్పై మెస్సీ ప్రశంసల జల్లు
లామిన్ యమాల్ అపారమైన ప్రతిభావంతుడని, తాను ఎంతగానో ప్రేమించే బార్సిలోనా క్లబ్ తరఫున అతను ఆడుతున్నందున చాలా కాలంగా అతని ఆటను గమనిస్తున్నానని మెస్సీ చెప్పారు.
"19 ఏళ్ల వయసులోనే అతను ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లలో ఒకడిగా ఎదిగాడు. అతని భవిష్యత్తు చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ ఫైనల్లో స్పెయిన్ తరఫున చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించే గొప్ప అవకాశం అతనికి ఉంది. అయితే, ఈసారి కప్ మాకే దక్కేలా, ఆ విజయాన్ని అడ్డుకునేందుకు మేము మా శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తాం" అని మెస్సీ చిరునవ్వుతో వ్యాఖ్యానించారు.
2024 యూరోపియన్ ఛాంపియన్షిప్ (Euro 2024) సమయంలో యమాల్ తండ్రి మౌనిర్ నస్రావి ఈ పాత ఫోటోను సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో ఇది మళ్లీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ టోర్నమెంట్లో స్పెయిన్ విజేతగా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే.
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