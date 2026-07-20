/FIFA World Cup 2026: ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026 విజేత స్పెయిన్.. అర్జెంటీనాపై 1-0 తేడాతో ఘనవిజయం..

FIFA World Cup 2026 Winner: న్యూయార్క్ (న్యూజెర్సీ) స్టేడియం వేదికగా జరిగిన 2026 ఫిఫా ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ పోరులో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనాను 1-0 తేడాతో చిత్తు చేసి స్పెయిన్ తమ రెండవ ప్రపంచ కప్ టైటిల్ను ముద్దాడింది. 106వ నిమిషంలో సబ్స్టిట్యూట్ ప్లేయర్ ఫెర్రాన్ టోర్రెస్ చేసిన సంచలన గోల్ స్పెయిన్కు చారిత్రాత్మక విజయాన్ని అందించడమే కాకుండా, యూరో కప్, వరల్డ్ కప్ రెండూ గెలిచిన అరుదైన 'డబుల్' రికార్డును ఖరారు చేసింది.
జోహన్నెస్బర్గ్లో 2010లో ఆండ్రెస్ ఇనియెస్టా అదనపు సమయంలో అద్భుత గోల్ చేసి స్పెయిన్ను ప్రపంచ విజేతగా నిలిపిన సరిగ్గా 16 సంవత్సరాల ఎనిమిది రోజుల తర్వాత.. స్పానిష్ ఫుట్బాల్ చరిత్ర పునరావృతమైంది!
మైదానంలో స్పెయిన్ ఆధిపత్యం..
ల్యాటిన్ అమెరికా దిగ్గజం అర్జెంటీనాను ఆరంభం నుంచే స్పెయిన్ కట్టిడేసింది. మిడ్ఫీల్డ్లో రోడ్రి చతురత, లామిన్ యమాల్ యువ రక్తం ఉరకలేయడంతో లా రోజా (స్పెయిన్) బంతిపై పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయించింది. మ్యాచ్ వ్యవధిలో స్పెయిన్ ఏకంగా 20 షాట్లను గోల్ పోస్ట్ వైపు సంధించింది.
అయితే, అర్జెంటీనా గోల్ కీపర్ ఎమిలియానో "డిబు" మార్టినెజ్ కొండలా అడ్డునిలిచి ఏకంగా 12 అద్భుతమైన సేవ్స్ చేసి, జట్టును రేసులో నిలిపాడు. మరోవైపు అర్జెంటీనా అదనపు సమయం చివరి వరకు స్పెయిన్ గోల్ పోస్ట్ వైపు ఒక్క షాట్ కూడా కొట్టలేక తీవ్ర నిరాశపరిచింది.
మలుపు తిరిగిన మ్యాచ్
రెండవ అర్ధభాగం స్టాపేజ్ టైమ్లో అర్జెంటీనాను కోలుకోలేని దెబ్బ తగిలింది. స్పెయిన్ యంగ్ డిఫెండర్ పావ్ క్యూబార్సీపై ఎంజో ఫెర్నాండెజ్ ఘోరమైన ఫౌల్ చేయడంతో రెఫరీ స్లావ్కో విన్సిచ్ ఆయనకు రెండవ పసుపు కార్డు (రెడ్ కార్డ్) చూపించి మైదానం నుండి పంపేశారు. దీంతో అర్జెంటీనా అదనపు సమయంలో కేవలం 10 మంది ఆటగాళ్లతోనే ఆడాల్సి వచ్చింది.
ఆ అద్భుతమైన 'విన్నింగ్ గోల్'!
అదనపు సమయం (Extra Time) రెండవ భాగం ప్రారంభమైన మరుసటి నిమిషంలోనే (106వ నిమిషం) స్పెయిన్ వేచి చూస్తున్న విజయం లభించింది. పెడ్రో పోరో పంపిన క్రాస్ను నికో విలియమ్స్ బాక్స్ చివరి అంచు వరకు వెంబడించి, హెడర్ ద్వారా బంతిని ముందుకు నెట్టాడు.
అక్కడ సిద్ధంగా ఉన్న ఫెర్రాన్ టోర్రెస్ మెరుపు వేగంతో స్పందించి, వాలీ షాట్తో బంతిని నేరుగా నెట్లోకి పంపాడు. ఈ గోల్తో న్యూయార్క్ స్టేడియం అంతా స్పానిష్ అభిమానుల సంబరాలతో ఎరుపు రంగులోకి మారిపోయింది.
స్పెయిన్ సరికొత్త చరిత్ర!
39 ఏళ్ల వయసులో తన చివరి ప్రపంచ కప్ ఆడుతున్న లియోనెల్ మెస్సీ, మ్యాచ్ ముగిసేలోగా ఏదైనా అద్భుతం చేయాలని తీవ్రంగా ప్రయత్నించినప్పటికీ స్పెయిన్ పటిష్టమైన స్పెయిన్ జట్టు దాన్ని తిప్పికొట్టింది. టోర్నమెంట్ మొత్తంలో స్పెయిన్ కేవలం ఒకే ఒక్క గోల్ ఇచ్చుకోవడం విశేషం.
మ్యాచ్ ముగిసిన వెంటనే రెండు జట్ల ఆటగాళ్ళ మధ్య స్వల్ప ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. గావిని నేలపైకి తోసేసినందుకు అర్జెంటీనా ఆటగాడు లియాండ్రో పరేడెస్కు కూడా రెడ్ కార్డ్ లభించింది.
ఈ గెలుపుతో ఒకే సమయంలో రెండుసార్లు యూరోపియన్ ఛాంపియన్షిప్ (Euro), ప్రపంచ కప్ రెండింటినీ గెలుచుకున్న ఏకైక దేశంగా స్పెయిన్ ప్రపంచ ఫుట్బాల్ చరిత్రలోనే సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించింది!
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